Cadena solo garantiza seguir en Chivas con una 'Final digna'

SIEMBRA LA DUDA

Pues Cadena se la está poniendo difícil a Peláez: sigue sin ser el gran candidato para quedarse en el banquillo aunque esté ya instalado en Cuartos con el Clásico Tapatío. Lo único que garantiza su continuidad es llegar a la Final y encararla como demanda la grandeza del Rebaño. Casi nada, pero la realidad es que su equipo trae una inercia que espanta. Veamos.

Lo que debo actualizar es la búsqueda de un técnico de renombre como opción para el Guadalajara, te expliqué que Michel Leaño buscó a Bielsa como opción, cosa que no fue así. Resulta que el extimonel rojiblanco anda ‘desconectado’ de los asuntos del club tapatío, pero no desligado aún, es decir, Marcelo no interviene por ahora, y no lo hará por un rato, aunque existe una posibilidad latente de que se reincorpore en un mediano plazo con una plaza aún por definir. Los que sí de plano ya fueron cepillados son sus auxiliares cercanos.

TRAMPOLÍN PARA EUROPA

Ahora, el tema que trae vueltos locos de alegría a los chivahermanos: la renovación del sensacional Alexis Vega, en su momento más explosivo. Fue una jugada de ‘10’ con el ‘10’ la que se aventó el Guadalajara, en especial Amaury Vergara, quien destrabó la negociación poniéndole cabeza y buena voluntad.

Es cierto que firmó la extensión de contrato con el Rebaño hasta 2024, pero no quiere decir que se va a quedar forzosamente. La clave es la rescisión de contrato, pues su agente, Alex López, logró bajarla de los 10 melones de dolarucos para que sea accesible para un europeo que se interese en llevarse a Vega a principios del siguiente año, tras el Mundial. Y así, ya con esta renovación, Chivas se asegura que no se vaya gratis como tantos casos que vimos en el último año, ¿Verdad, Cruz Azul? Lo que aseguró Vega es que si no hay compra foránea, su salario en Guadalajara se va a ir por las nubes, hasta competirle a dos monstruos de Liga Meme X: Gignac y Ochoa. Vaya jugada.

Ahora, me cuenta mi oreja enterada del tema que la oferta que está por traer el representante al escritorio de la directiva tapatía viene de otro rojiblanco a rayas de Países Bajos. Está fácil. Veamos si se arma. Por lo pronto, Vega, el Rebaño y su afición, viven un enamoramiento mejor que las novelas del Canal de Las Estrellas.

INVASIÓN EN FEMENIL

Por cierto que el dulce momento de Chivas se extendió a todas las categorías, pues lograron avanzar a Liguillas, incluida la Femenil, que anoche también cepilló a Pumas en el Akron, como el varonil. Y lo hizo ante mediana entrada, pero hay que revisar lo que sucedió en Ciudad Universitaria en la Ida, en la que la parcialidad rojiblanca fue amplia mayoría. Fue impresionante. Era una sucursal de Guadalajara. Y aunque está claro que la Femenil está lejana de las barras que azotan al balompié de hombres, hay que cuidarlo para que no se descomponga.

LIMPIA EN EL VESTIDOR

Y para cerrar con Femenil, ya con la salida de Harrington al puro estilo de Solari, con armado de plantel fuerte, buen torneo regular, Liguilla, y a un paso de la trascendencia, me adelanta mi oreja emplumada que viene limpia en el Nido, pues ya detectaron a dos manzanas podridas que están contaminando al grupo. La directiva no está contenta con lo que sucedió y está tomando cartas en el asunto.

SÓLO COMO FAVOR

Me sigo con el Ame y el caso Lainez. Como te adelanté en redes: las Águilas no han buscado a la directiva del Betis para repatriar a Diego. Eso es un hecho certificado desde el mismísimo Nido. Claro que tras la publicación de TUDN, el medio oficial del club de Coapa, de la misma empresa, se tiene que dudar de lo que escribo, pues contradice a sus reporteros, que normalmente reciben la información de primera mano, pero te explico el caso.

Es natural que las Águilas le filtren a sus hermanos las primicias, incluso pasa en la Selección Mexicana, que es también de casa. Raro sería que no pasara así. Ser reportero en TUDN de esa fuente es tener la chamba hecha. Lo extraño de este caso es que la directiva emplumada está enojada por lo sacado en Televisa.

Baños tuvo ayer una charla en corto con varios reporteros y aceptó que siempre será interesante tener a Lainez para torear los cuestionamientos y no echar de cabeza a los televisos.

El caso es: quien ha movido cielo, mar y tierra para que Lainez llegue al América no es ni Betis ni el club mexicano, sino el repre, Alex López, pues le urge que Diego tenga un equipo que le dé minutos antes del Mundial o el Tata no se lo llevará, pues así se lo advirtió el entrenador argentino.

Desde la ventana de transferencias pasada existía la opción de mandarlo a un equipo de Segunda en España, pero no se concretó. Hoy está la de un club en Portugal, pues Pellegrini no tiene contemplado al mexicano, pero tampoco está cerrada. Por eso, tocó la puerta de Coapa y América está dispuesto a ayudar.

Ahora, no hace falta ser experto para saber que para que Lainez juegue con las Águilas hay que sentar a alguno de los titulares, y estoy seguro de que ni el americanista más recalcitrante preferiría mandar a la banca a Alex Zendejas, ¿no? En resumen: América está dispuesto a aceptar a Diego, pero para que eso suceda el Betis tiene que decidirlo prestar por seis meses. La ventana anterior le dijeron a Baños que sólo vendido salía a México, y obviamente esa no es opción. ¿Vale?

CON LO QUE HAY EN CASA

Y por último, otra aclaración a la publicación de TUDN (prometo que es la última, no está padre estar raspando a los colegas): en Pumas no están buscando a Gudiño para ficharlo en caso de que Talavera se marche. No va por ahí. En Universidad han comprobado que Julio González es una solución efectiva para la portería. Además, no apagan la vela aún de que el guardameta mundialista renueve.

