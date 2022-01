Caixinha no permite salida de Otero al América

NO SUELTA PRENDA

Mucho que contar en el futbol de estufa, en especial del criticado América, que sigue buscando refuerzos. De entrada te cuento cómo va lo de Juan Otero, del Santos, quien es una de las opciones, pero no está cerrado.

Luego de que no jugó este fin de semana con los laguneros, varios especularon que ya estaba amarrado con las Águilas, pero hay una gran traba.

La realidad del colombiano dio un vuelco del año pasado al inicio de este torneo, pues antes era el cambio habitual de Almada, quien no lo ponía de titular ni de chiste, y eso tenía cansado a Otero. Sin embargo, hoy es lo contrario.

Me contaron que quien se aferra a no dejarlo salir es precisamente su nuevo entrenador, Pedro Caixinha, quien lo considera como su extremo titular, y me asegura mi oreja norteña que el Forcado lo está defendiendo a capa y espada con la directiva del Santos para que no acepte la oferta americanista. Así que no creo que los Guerreros den su brazo a torcer esta vez para mandarlo a Coapa. Veamos.

YA VA DE RETACHE

Otro de los rumores que azotan estos días al Nido es sobre la posible salida de Bruno Valdez, y acá vengo a darte el contexto correcto. Resulta que el central paraguayo aún tiene una molestia muscular, de la que se resintió.

El defensa se la ha pasado junto a los kiniesiólogos Motta y Gilardi, trabajando también con Mauro Lainez y Diego Valdés, de sol a sombra para estar listo. Me aseguran que la pausa de Fecha FIFA sirvió para ponerlo a punto y que Bruno por fin reaparecerá contra Atlético de San Luis. Así de claro. No hay propuesta en Coapa de otro club ni nada cercano, así que esos rumores tuiteros son más humo que una máquina de hielo seco en antro de moda en los ochentas.

FALTA ESTRATEGIA PARA EL ARBITRAJE

¿Pero qué carambas se traen los árbitros contra los Pumas? Ya parece campaña para acuchillarlos en las jugadas importantes. Pues pregunté a mi oreja y fue directo: los silbantes están cansados de cómo los tratan los futbolistas del club, en especial dos: Dinenno y el Chispa. Ahí nomás.

Me aseguran que el Comandante no deja de gritarles y tratarlos sin respeto y que eso ya le pasa factura, mientras que Velarde, en su papel de veterano, se ha equivocado en las formas para reclamar. Y que así, los silbantes no piensan pasarles ni una.

También es una realidad que hace falta que la directiva sea más participativa con la Comisión de Brizio, no que llegue al extremo de Ares de Parga gritoneando en Doña Fede, pero sí con estrategia, como la que llegó a aplicar mi compa Elías Ayub.

Cuando era el jefazo en CU, hubo una época en la que los silbantes también los traían de bajada, y en lugar de reclamar o atacarlos, a Arturo se le ocurrió pedir ayuda a las porras: les sugirió que en lugar de recordarles el 10 de mayo en cada decisión, que les aplaudieran aunque fueran jugadas en contra. La idea fue aceptada y ejecutada, y como por arte de magia, la postura de los árbitros fue cambiando de a poco, hasta que ya no la traían en contra de los universitarios.

Y aprovecho para mandarle un saludo a Arturo Brizio Carter, para que se recupere de la cirugía de la espalda, para que ya regrese, porque vaya que falta poner orden desde Toluca, pues el arbitraje va cada vez peor.

COSTOSA REAPARICIÓN

Por cierto que claro que me di cuenta que Don Valentín Diez acudió por fin al estadio para ver a su Toluca luego de que publiqué que estaba alejado del equipo, y la verdad es que lo vi bien de salud, aaaaaunque, la de malas es que terminó contagiado y salió positivo después de aquél juego. Ojalá que salga pronto.

Eso sí, no le cambio nada al tema de que está muy separado de los Diablos, y cómo no, con todo el lío que trae con la salida de Citi Group de Banamex, donde es él uno de los principales accionistas, y con lo de Aeroméxico. La realidad es que no tiene cabeza para el club escarlata y mucho fue que asistiera al estadio.

SALE MÁS CARO EL CALDO

Ah, como he leído especulaciones de por qué TV Azteca no pasará el juego del Tri en Jamaica este jueves, y como es tema de interés que ya lo ensuciaron en redes, acá está tu Franco para explicar con manzanas cómo está en realidad el show.

Primero, hay que recordar que desde febrero del año pasado, Concacaf le cedió la venta de los derechos de transmisión de sus torneos a MediaPro, entre los que están, por ejemplo, los partidos de la eliminatoria en Jamaica rumbo a Qatar, en los que también hace la producción. La compañía audiovisual se encargó de comercializar la mayoría de duelos de visita del Tri en la zona.

Pues como ha sucedido desde hace muchos años, Televisa compra derechos y luego se los revende a los del Ajusco, y no sólo con Mundiales y juegos de la Selección Mexicana, sino con más eventos, incluso ha ocurrido a la inversa, como sucedía con el box, por ejemplo. Y no lo hace de compas, sino para que no le salga tan caro, para repartir gastos.

Esta vez, cuando la televisora de Chapultepec adquirió de MediaPro el partido en Kingston, al momento de voltear a decirle a Azteca de a cómo le iba a tocar, desde Periférico Sur les mandaron un: ‘¿Qué crees? Que dice mi mamá que por ahora no, que gracias’.

La razón es sencilla: en el Ajusco consideraron que no sale el negocio con este juego, que resulta más caro el caldo que las albóndigas. Según una de mis orejas bien enteradas, sale en más de dos melones de los gringos contar con este juego, mandar al talento y armar el show, y que si Televisa logra comercializar al menos la mitad de esa cifra, que se den por bien servidos.

Encima, TUDN no va a contar con el apoyo de Univision para este partido, pues en Gringolandia los que lo pasan son los de Telemundo. Es decir, ahora sí, Televisa va sola, sola.

Incluso me contaron que Azteca ya quería aplicarla desde antes, pues para los partidos que ya tuvo de visita el Tri, en especial los de Panamá y El Salvador, la televisora del Ajusco se planteó no entrarle tampoco a pagarlos para transmitirlos, pero al final hicieron el esfuerzo y como terminó mal remunerado, ya para este mejor pasaron.

Tampoco ayudaron el día y el horario, que es de bajo rating, incluso el patrón de los aztecos lo puso bien claro en Chuirer: “La TV es negocio y algunos partidos no lo son”, es más, mi amigo Richie Salinas hasta raspó gacho a los televisos: “Se los dejamos para que tengan qué comer, somos bondadosos con la competencia”. Más claro ni el agua.

