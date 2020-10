Chucho Ramírez y Silva dejarían Pumas para el Clausura 2021

VIENE SACUDIDA EN CANTERA

Pues sí, cuando pensábamos que con los estupendos resultados que traen los auriazules, metiéndose de lleno entre los que pueden calificar directo, resulta que sí habrá sacudida al terminar el torneo. Me cuentan que ya están apuntados en el pizarrón de Rectoría los cambios que vienen en el Club Universidad.

Primero, me asegura mi oreja catedrática azul y oro que el buen Chucho Ramírez ya cayó de la gracia del Rector, pues con la llegada de Miguel Robles se dieron cuenta de los movimientos que hizo con su hijo entre los chavos de Cantera y que exhibieron que su función no termina de representar lo que le cuesta al equipo, así que es casi un hecho que no iniciará el siguiente semestre. Veamos.

Y el otro es el caso de Polo Silva, quien es el presidente del Patronato, pero no terminan por ‘ratificarlo’, pues lo siguen viendo como interino hasta que se arme la siguiente Asamblea de Socios, ya ves que este año por la contingencia nomás no han dado fecha para saber cómo seguirá la estructura del equipo.

Me aseguran que entre los candidatos a suceder a Silva como mandamás de los felinos está de nuevo en la punta de la carrera el directivo que hoy es también miembro del Patronato y que trajo la estupenda idea de Pumas Tabasco: Ramón Neme, quien estaba también en la palestra para suceder a Ares de Parga. Si tengo que apostar, pongo mi fichita a que el tabasqueño será el que releve a Polo en el primer trimestre de 2021. También, veamos.

CULPABLES, EN CASITA

Vaya revuelo que levantó mi compadre El Fantasma con todo lo que publicó de Toño García y la lucha que mantiene con Universidad por la negligencia que lo tiene en silla de ruedas. Me da gusto que los colegas de otros medios se subieran a la denuncia que hizo en su columna y que ya esté puesto el reflector en lo que hará Pumas respecto a su canterano. Que los Dioses del estadio los iluminen.

De entrada, te cuento de los directivos que García señaló con Suárez la semana anterior por ser culpables del pésimo trato en su rehabilitación, pues todos ya están en casita. Primero, mi examigo Ares de Parga, quien no metió ni las manos por ayudar al defensa, y después, José Remírez, el principal operador de lo que le pasó a Toño, y quien le terminó diciendo que “tuvo mala suerte”. Vaya descaro.

Remírez se quedó en el club cuando cepillaron al expresidente para arreglar temas de contratos publicitarios hasta el actual torneo. Pero su labor fue perdiendo fuerza y ya llegó un nuevo directivo a Cantera, el buen Paco de Dios, un personaje de largo recorrido en el mundo del marketing, desde ser asesor de Presidencia de la República en tiempos de Fox y Calderón, hasta participar en Series del Caribe y ser el dirigente comercial en América, Santos, Lobos BUAP y ahora, de regreso en Pumas.

Así que no queda ninguno de los culpables que tienen hoy en silla de ruedas a Toño. ¿Qué hará el Club Universidad ahora, se lavará también las manos o mejor buscará lavar las cochinadas que hicieron los anteriores? Creo que ya sabemos la respuesta, ¿no? ¡Que hable el espíritu por la raza!

¿OCULTAN ENTRADA MALA LECHE?

Me voy ahora al Nido, para contarte que con la última derrota del América Sub 20 surgió la duda entre los aficionados sobre la situación de uno de los refuerzos azulcremas que pintaba incluso para primer equipo: el ‘alemán’ Adrián Goransch.

Y no es que el lateral que proviene de la Bundesliga siga arrastrando aquella lesión que lo dejó fuera de actividad durante semanas. No va por ahí. Supe de buena fuente que el chavo ya se recuperó de ese mal y que ya entrenaba al parejo.

Acá la cosa se pone misteriosa, pues me dicen que la nueva dolencia de Adrián fue producto de una jugada en interescuadras con primer equipo, ¡en una entrada artera de Leo Súarez! Así como lo lees. Me aseguran presentes en el momento de la lesión que fue una jugada ‘mala leche’, que estuvo a nada de terminar en fractura, lo que generó incluso el enojo del cuerpo técnico, que pusieron como chancla al argentino.

Resulta que Goransch se fue a operar a Alemania, para quedar al 100 por ciento y que la recuperación la va a empezar por aquellas tierras. Me causa extrañeza que todo indica que la directiva quería esconder de alguna forma lo de Súarez y Adrián, pero acá estoy para contarte lo que pasa en las entrañas.

REGLAS DE SALUD NO VAN EN DOÑA FEDE

Del tema arbitral, les cuento que circuló una fuerte versión de que había contagio masivo entre los silbantes de la Comisión de Brizio; sin embargo, tratando de confirmar me enteré de hubo varios que dieron falsos positivos y que este miércoles les harán de nuevo prueba a los nazarenos.

Los principales que dieron positivos fueron dos de los comisionados de la instrucción: Mauricio Morales y Quetzalli Alvarado; sin embargo, lo de la árbitra fue falsa alarma, pero del compadre de Brizio no se sabe, pues es uno de los grandes protegidos del grupo. Aún así, sigue asistiendo a las oficinas de la Femexfut. Esto no es sorpresa, pues ya pasó que cuando su hijo, Allan, también salió positivo, no mandaron al instructor a cuarentena a pesar de que viven en la misma casa, donde organizan las pachangas. Ahí falló feo el protocolo a Doña Fede. Parece que a los compas no aplican las reglas sanitarias.

Me aseguran varios árbitros que se han ocultado nombres de colegas que dieron positivos y siguen en actividades grupales sin cumplir días obligatorios de aislamiento. Me relataron dos casos: el del AVAR Igor Itzvan, quien dio positivo el 7 de septiembre, se anunció su cambio de designación en la Fecha 9 y lo reactivaron el 18 de septiembre, en Fecha 11, sin el tiempo necesario de cuarentena. Otro fue Ismael López, positivo el 14 del mes patrio, también con cambio de designación, pero regresó ocho días después. Incluso se presentó a entrenar el día tras el resultado de sus pruebas. Increíble.

Si así están en las propias oficinas de la Fede, ¿cómo esperamos que cuiden a los clubes, que pueden esconder también los casos que les conviene? Vaya relajo.

NO INICIAN Y YA TRAEN DEUDAS

Ya de salida, te cuento que donde nomás no avanza la carreta es en la Liga de Balompié. Apenas parece que va a empezar a moverse la rueda cuando ya se atascó otra vez. Primero, ya empezaron las deudas con los jugadores.

Ya estoy recibiendo como buzón de quejas de gobierno, cada día más y más historias de jugadores que vieron a la LBM como la salida a sus sueños profesionales y ahora arrastran salarios caídos de hasta por dos meses. Y no es de un club, ¡es de al menos la mitad del torneo! No paran de llegar los mensajes de quejas. Primero les dicen que pagan a mes vencido. Luego que a 40 días, y luego que a dos meses. Y así los traen. La bronca es que no existe un organismo en esta Liga que pueda proteger al jugador.

Para colmo, pues ya vieron que mis amigos extelevisos ya le entraron a la narrada en redes sociales de este campeonato, como Raúl Sarmiento, César Martínez y hasta el buen Cesilio de los Santos. Pues me cuentan que no les han pagado a estos colegas, y que ya les prometieron que esta semana se los mandan, ¡en efectivo! Pues traen problemas para hacer transferencias por aquello de que no les están saliendo las cuentas.

