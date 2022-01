Clubes ocultaron positivos de Covid-19 a la Liga MX

LOS QUERÍAN CHAMAQUEAR

Qué forma de arrancar el año. Nuestra Liga Em Ex tiene una papa caliente en las manos, que va a subir de temperatura rápido y que ya trajo el primer problema: los contagios plantearon la primera reprogramación de un juego para el Clausura que está por arrancar, el Tigres-Santos.

En las oficinas de Doña Liga están nerviosos por lo que viene y ya se están preparando ante la inminente nueva ola de contagios en el país. De cara al inicio del torneo ya anticiparon a los clubes que pueden volver en cualquier momento las reducciones de aforo en los estadios y el aumento de las medidas sanitarias para no agravar la situación.

Y vaya que este año pega peor que los anteriores por el relajo de cambio de fechas que obligó el Mundial que se juega este noviembre y diciembre; está más apretado que nunca reagendar juegos.

Sólo te recuerdo que Doña Liga lanzó un protocolo antes del fin del año pasado para evitar los desmanes que hoy se viven en La Liga Española, donde hay equipos que tiene que jugar ¡con hasta 15 bajas! Acá ya están las reglas puestas: si tienes de siete a 10 positivos se cambia de día dentro de la jornada, pero con más futbolistas contagiados, ya puedes pedir que se agende semanas después.

Veamos cómo viene la mano en este arranque en cuanto a los contagios en los clubes, pero es un hecho: apenas se están destapando casos que durante semanas se estuvieron escondiendo, es decir, los equipos se hicieron guajes para notificar la realidad a la Liga Em Ex.

NO SE DEJAN ENGATUSAR

Pues me contaron que desde antes de que empezaran a salir los brotes de contagios, que en Doña Liga se dieron cuenta a tiempo que había gato encerrado con los reportes que mandaban los clubes. Resulta que en los últimos meses, se subía al sistema en el que cargan todos los documentos los miembros de la Liga Em Ex las pruebas sanitarias, pero comenzaron a detectar que aparecían reportes en prensa o de oído del amigo del amigo que no cuadraban con lo reportado, se dieron cuenta que estaban tapando positivos.

Por ejemplo, los Diablos de la capital mundial del chorizo. Te reporté hace unas semanas que hubo un brote de cinco contagiados en el equipo, y después jugaron contra Coyotes de Tlaxacala, y la pasada, ante Morelia, y hoy me aseguran que son al menos 10 los positivos, con ocho que son futbolistas, como Sierra, García, Ian González, Chávez, y otros. Ahora van contra Pumas, esperemos que metan juveniles y que no rieguen el bicho, sería una irresponsabilidad.

Pues para tener certeza, Doña Liga ya le exigió a todos los equipos que ahora deben hacer las pruebas virtuales, es decir que se deben conectar al momento de hacerlas y tener el control de cada resultado, para que no haya gato encerrado. Gracias a este cambio es que salieron ya los reportes como el de Tigres y Santos, que hará mover el juego. Y así, espérate a los que vienen. Se va a poner movido.

SALIERON MILLONETAS Y ABUSADOS

Me quedé con la interrogante de cómo carambas se había arreglado lo de Pizarro con Rayados, si el club regio había demandado al Inter y no se veía cómo podrían pactar un traspaso con el lío legal encima, pero, como (casi) siempre, ya me enteré y te cuento.

Resulta que el Monterrey llevaba las de ganar en el pleito porque el club de Miami se saltó las reglas de FIFA cuando negoció con Rodolfo su salida a la MLS, mucho antes de que le quedaran los seis meses de contrato que establecen las reglas pamboleras del mundo.

Pues con la posibilidad de que se los regresaran, la gente de Rayados la jugó de crack: Le puso en la mesa al Inter que todo quedara en el olvido si se los devolvían, pero que se debían quedar con un porcentaje del alto sueldo que tiene el volante, quien es uno de los 10 mejor pagados de la MLS. El líder no es otro que mi Carlitos Vela de oro, que se mete 6.3 melonzazos gringos al año con el LAFC, seguido por otro paisa, el Chicharous, que gana 6 mdd con el Galaxy.

Pizarro es el octavo mejor pagado con salario base de tres millones de los verdes, más 300 mil dolarucos en ‘compensaciones’ que ya no verá al emigrar de la escuadra de Florida. Unos dulces menos. Así que Rayados hizo que Inter le pague más de la mitad de lo que gana y ahora va a jugar en la Sultana.

Por si fuera poco, me contaron que el Inter quedó tan contento con el arreglo que establecieron una relación para que las figuras de los regios que quieran emigrar en un futuro a mediano plazo, y vaya que tiene de sobra, tengan opción preferencial para ir al club de Miami. Me salieron más listos que bonitos.

LA NOVELA NO TERMINA

Y no creas que ya se terminó el interés por Alexis Vega. Mis compas de RÉCORD publicaron que Chivas ya le había puesto el doble de sueldo en la mesa al Gru, peeeeero, mis orejas regias me explicaron que Monterrey le ofrece ¡más del triple de lo que hoy percibe! El jugador sigue sin estar convencido de seguir en el Rebaño, además de tener ya la disputa viva entre el representante, Alex López, y mi Richie Peláez. Así que la novela no ha terminado.

Me aseguran que Rayados tiene como prioridad darle al Vasco el mejor plantel para lucir en el Mundial, para sacarse la espina de lo que logró Tigres alcanzando la Final, así que harán todo lo posible por sacar a Vega de Guadalajara hasta donde tope. Por eso está la oferta salarial: 13 melones gringos a repartir en cuatro años de contrato. El triple de lo que hoy gana.

Recuerda que el mercado de fichajes se cierra hasta febrero, pero si Alexis juega unos minutos en este Clausura que está por finalizar, sanseacabó. ¿Lo lograrán los regios?

MUDANZA DE DOÑA TELE

Y ya de salida, te cuento que con el inicio de año vienen más cambios en la estructura de TUDN, que tiene como estrategia seguir bajando costos sin sacrificar la calidad de sus contenidos.

Una de las acciones que están por definir y de la que se escucharán los resultados es reubicar a la gente que sigue trabajando en Miami, de todo tipo, desde talento hasta la de producción, para traerla a la Ciudad de México, donde será mucho más barata la operación. Así como lo lees. Al fin se dieron cuenta que los contenidos se generan en nuestro país y tener la base en el vecino del norte es demasiado costoso, cuando puedes hacer todo desde acá y con una inversión muy inferior.

Veamos cómo lo toman los que ya se acostumbraron a vivir en aquella fantástica ciudad de la Florida; además, también vendrá un recorte. Todo por mantenerse peleando el liderazgo de las transmisiones deportivas en México y entre los hispanohablantes de EU. Que sea la mejor decisión.

