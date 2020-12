¿Cómo fue la búsqueda de DT en América?

LAS ÁGUILAS SÍ CHAMBEAN EN NAVIDAD

Vaya diferencias que se ha visto en las últimas semanas en cómo atacar el mismo problema: la falta de entrenador, pues mientras en Cruz Azul el coche ya está encendido, pero aún no meten ni primera, en el América ya van en quinta y a punto de llegar a la meta.

Mientras en La Noria no hay ni quién ponga orden, no hay una cabeza presidencial que dicte el camino a seguir, en Coapa la estructura que está debajo de Emilio Azcárraga ha estado chambeando día y noche para hallar soluciones al problema. Y ya las tienen. Este martes estén atentos a sus redes sociales y a las de Televisa, porque anunciarán al sucesor del Piojo, quien será Santiago Solari.

SIBOLDI LA TENÍA, ERA SUYA, PERO LA DEJÓ IR

La plática con Robert Dante iba caminando, todo bien, hasta que se trabaron en dos temas: primero, en los auxiliares. De entrada, te platico que las Águilas tenían proyectado iniciar la pretemporada con un cuerpo técnico interino si no hallaban al bueno: con Gilberto Adame y Paulo Serafín, mientras nombraban al nuevo entrenador. Y dentro de los requisitos que le pusieron a Siboldi era que precisamente tuviera al exauxiliar del Piojo entre sus asistentes. Pero al charrúa no le gustó.

Tampoco aceptó trabajar con otros miembros de las distintas categorías como Mauricio Gallaga o el entrenador de porteros, Miguel Martínez ‘El Cacharro’, quien ya ha tenido acusaciones de acoso laboral dentro de la institución.

Después, lo que terminó por darle al traste con la propuesta fue que la directiva emplumada pidió referencias del trabajo de Siboldi en sus equipos anteriores, especialmente en Santos, pues hay que recordar que entre Azcárraga e Irarragorri hay una tremenda relación, forjada en los últimos años por favores mutuos, y me cuentan que desde Torreón vino la advertencia que no era un entrenador de ‘trato fácil’. Y como mientras hablaban con otros candidatos, pues terminaron por decantarse por la opción europea.

EL DINERO NUNCA FUE PROBLEMA

Mucho leí en redes sociales de que por lana no podían fichar a un entrenador reconocido, pero te tengo que aclarar: primero, nunca buscaron a técnico que tuviera contrato vigente, para no tener que pagar su rescisión; segundo, la directiva de las Águilas tenía contemplado como presupuesto para el nuevo timonel el mismo salario que recibía Miguel Herrera, que está entre los mejores tres de Liga MX.

Con eso puedes traer a un entrenador con sensacional currículum en México, incluso al ‘europeo’ que están por anunciar, no tuvieron que ofrecer más, para que veas lo que vale el asiento del club más grande de nuestro país.

EL ESPAÑOL FUE POR SUS PAISANOS

Lo que me ha extrañado de todo esto, es que quien ha estado en las negociaciones ha sido Raúl Herrera, el español de Fuerzas Básicas de las Águilas, un personaje que llegó apenas a Coapa y le han delegado mucha responsabilidad. De entrada, me contaron que él fue el contacto entre los europeos y Joaquín Balcárcel, el jefe de Santiago Baños en el América, el brazo derecho de Azcárraga, pues. Incluso, fue el ibérico el que llevó las ofertas a los entrenadores y recién regresó anoche de la Madre Patria.

Eso sí, me contaron que Herrera estaba pujando porque se decidieran por Marcelino García Toral, a quien admira profundamente, después de conocer muy de cerca su trabajo en el Villarreal, donde coincidieron. Por cierto, como dato, ahí también estaba otro actual americanista: Gio dos Santos, quien jugaba en el Submarino junto a su hermano Jonathan.

LE DEBÍAN FAVOR AL PREPARADOR

Para terminar el ‘noti-Águila’, te cuento que Baños ha querido meter las manos al fuego por la continuidad del preparador físico Giber Becerra en el club, pero luego de las críticas que se le vinieron encima por parte de la afición, nadie quiero verlo más en Coapa.

Durante esta semana, la directiva seguirá teniendo reuniones con algunos otros hombres que trabajaron con el Piojo, como el kinesiólogo Carlos Pecanha, quien durante la segunda etapa de Herrera fue parte importante de la puesta en forma de las instalaciones médicas en el club, dando la recomendación del nuevo equipo e instrumentos.

Giber también trabajó en una nueva faceta en el gimnasio con nuevos aparatos y metodologías, y claro que ha tenido su respectiva ganancia. Baños no lo quiere dejar escapar, pero no pintan bien las cosas.

LE PARAN EL TREN A CHUCHO

Mientras los otros capitalinos siguen en la bronca del técnico, Pumas no se ha dedicado a buscar refuerzos o entrenador, al contrario, a acomodar todo lo que tiene. Venta de garage, ya te había avisado. Ahora me enteré de que a quién le han parado el tren es a mi compa Chucho Ramírez.

Resulta que el presidente deportivo de Universidad fue el encargado de promover a todos los futbolistas propiedad del club como catálogo de venta, pues es quien tiene los contactos adecuados en el medio. Pero cuando Polo Silva y Miguel Robles detectaron algunas ‘anomalías’, lo tuvieron que frenar.

Me cuentan que a la hora de cerrar las ventas, los jefes en el conjunto auriazul se encontraban con que ya ‘estaba arreglado’ el precio o la forma de pago del jugador, cuando ellos eran los que querían negociar esas condiciones. Digamos que Chucho se adelantaba en su chamba y prácticamente finalizaba los tratos. Tenía mucha iniciativa, pues. Pero ya le pidieron que le baje, que Silva y Robles son los buenos para eso, así que Ramírez sólo generará el contacto.

MARQUITO PARECE SALVARSE

Ya que estoy con temas de Pumas, te cuento de Marco García, aquél jugador que acosó a una maestra del club tomándole fotos por debajo de la falda y trataron de esconder el caso bajo la alfrombra. Eso fue en la administración pasada. Ahora, el mediocampista, ya mayor de edad, está de regreso tras casi un año sin jugar por lesión, lo mandaron al equipo de Tabasco de la Expansión Em Ex para que termine de agarrar ritmo y cumpla de alguna forma más tiempo de castigo. Lillini lo conoce y estoy convencido que ante lo corto del plantel, lo llamará a mediados del torneo. De mí te acuerdas.

Pues del lado legal, me cuentan que los abogados del futbolistas ya recibieron la notificación de que el caso que levantó Itzel y sus defensores no procedió en los juzgados, que el reclamo de justicia que hacía la exempleada de Universidad se topó con pared. Prometo indagar más del caso para traerlo acá, o pedirle a mi compa El Fantasma, que está bien enterado de la situación, nos ilumine. Veamos.

CUAU LE PONE HUMOR A LAS CANDIDATURAS

Con eso de que está de moda que los futbolistas se metan a la polaca, pues allá voy… a contarte más del tema, no a lanzarme para alcalde o diputado. ¿O qué tal que ya lo soy y no lo sabes? Muahahaha (léase con risa de malo de película de Disney). Pues resulta que Cuauhtémoc Blanco, máximo exponente de esa campechana y rara mezcla, no descarta tirarse a por la grande-grande. Así como lo lees.

Aunque por ahora está enfocado en sus funciones como gober de Morelos, luego que salieron el Bofo Bautista y Jorge Campos a emular lo que logró el ídolo de Tepito al entrarle a las filas del PES (Partido Encuentro Solidario), las risas no han dejado de estar presentes con el examericanista y cada que puede suelta la broma de que aspira a la candidatura presidencial. ¿Te lo imaginas? Yo lo único que digo es que entre broma y broma, la verdad se asoma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AGUILERA ACORDÓ UN AÑO MÁS CON LAS ÁGUILAS.