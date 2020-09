¿Cómo lucen América y Chivas a unos días del Clásico?

La contingencia sanitaria, más la semana de puente, hicieron que el Clásico bajara de temperatura. Aunque se enojen, es la realidad. Sin embargo, palabras como las de Memo Ochoa de este miércoles, incluso las de Oribe Peralta, que elevan el valor del duelo entre América y Guadalajara, sirven para recordarnos que este es el gran partido que nadie se puede perder. Aunque no le vayas a alguno de los dos. Confío que el sábado volvamos a ver otro duelo que nos confirme que este enfrentamiento está a la altura de los grandes clásicos del mundo. Veamos.

LAS OPCIONES POR VIÑAS...

Del lado de Coapa, les puedo confirmar que la rehabilitación de Federico Viñas sigue por buen camino; hasta ayer hizo trabajo diferenciado junto a Roger Martínez. Te adelanto una de las opciones: el Piojo Herrera ha estado practicando en su esquema titular con Giovani Dos Santos. Así como lo lees. Si el uruguayo no logra llegar al 100 por ciento al Clásico Nacional frente a Chivas, será la gran oportunidad de Gio para al fin demostrar porqué le dieron uno de los sueldos más altos del Nido.

“Va bien”, dicen en el cuerpo médico de las Águilas sobre el delantero uruguayo, quien para su buena fortuna no presentó una lesión grave en su rodilla izquierda y permanece en recuperación aparte del grupo.

Sebas Córdova también ha regresado a la titularidad en los ensayos previos, aunque esta vez por el centro del campo junto a Richard Sánchez.

El ataque estaría complementado por Henry Martin, Leo Suárez y Nicolás Benedetti. La última duda será si Viñas está listo o por lo menos pueda ir a la banca. Gio al acecho.

HAY TRANQUILIDAD EN LA PORTERÍA

El Ame no ha gustado en las últimas semanas, sobre todo por lo que ha dejado de hacer en defensa, donde incluso el Piojo ya pasó de la línea de cuatro a la de cinco y tuvo que recular por la desesperación de no tener resultados positivos. Aunque el equipo ha recibido 15 goles, me cuentan desde el Nido que Guillermo Ochoa tiene la conciencia tranquila, ya que no ha tenido mucho que ver en las anotaciones en contra, pues han sido producto más de desatenciones en retaguardia.

En el último gol en contra, gran parte de las críticas se le fueron encima, pero lo cierto es que le remataron a bocajarro y poco tuvo qué hacer. Memo tiene la mira enfocada en un buen resultado en el Clásico y a pesar de que contra Cruz Azul y Pumas son partidos de orgullo, sigue considerando que el único Clásico de las Águilas es contra Chivas.

SIN CASTIGOS A ROJIBLANCOS

Del lado tapatío, tengo que contar que la moral está renovada, sobre todo por lo que sucedió con el llamado al Tri. Contrario a lo que habían pensado en Selecciones Nacionales, de que iban a castigar a los fiesteros Antuna y Vega, Martino decidió perdonarlos. Si lo hizo el club, también el Tri.

Aplicó la misma filosofía que el Guadalajara: que paguen una sanción, en este caso un duro golpe económico, pero que trabajen y muestren su talento en el campo para recuperar la credibilidad en su futbol. Así que los dos van con todo al Tri.

Alguna vez me contó Peláez: “Vega es un monstruo. Si lo hubiera conocido antes, seguro lo habría contratado en uno de mis equipos anteriores”. Así que ojalá que paguen sus culpas con sudor y talento. Que así sea.

ENTRAN AL QUITE EN EXPANSIÓN

Ya para cerrar, ¿se dieron cuenta que varios partidos de la Liga de Expansión los mandaron a digital? Por ejemplo, ESPN decidió pasar los juegos que le tocaban en su aplicación, situación que molestó a más de uno. Hoy te puedo contar que Marca Claro le entró al quite a producir más de los partidos que tenía proyectados, lo que ayudará a que la naciente división pueda tener la difusión que merece. Veamos si puede levantar, pues no va tan mal en números como publicó mi compadre el Fantasma Suárez la semana pasada. Prometo contar de los ratings en la siguiente entrega.

