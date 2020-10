¿Cómo se enteraron del positivo de Viñas en América?

LOS MISTERIOSOS SÍNTOMAS DE VIÑAS

Vaya confusión que se armó este miércoles con el caso del positivo de Fede MaraViñas, por el anuncio oficial y luego su publicación en Instagram. Pero acá está tu Franco de confianza para aclararlo.

Me enteré este miércoles temprano del caso del delantero uruguayo de las Águilas y pude entender lo que después provocó que algunos tacharan de ‘falsa’ la información de la Liga MX, que decía que era asintomático. Pero vamos por partes.

La prueba que arrojó el primer resultado de positivo de Viñas estuvo el lunes. El charrúa ya había empezado a mostrar algunos síntomas, eso sí es una realidad, tal como lo puso en sus redes, pero fueron leves. Para estar totalmente seguros, por aquello de los ‘falsos positivos’, y aunque Fede ya se sentía mucho mejor, le practicaron una segunda prueba cuyo resultado llegó el miércoles por la mañana. Había la esperanza de que resultara negativa, pero nada. A pesar de que los síntomas del delantero ya habían desaparecido, arrojó de nuevo positivo.

Ahora, ya sabes que este bicho se comporta distinto en cada organismo, hay algunos que tardan mucho en arrojarlo, como le pasó al Patón Guzmán, quien tardó y tardó en dar negativo aunque no tenía síntomas, y otros que se deshacen del virus mucho antes. Pues en el Nido van a esperar el “tiempo prudente” para practicarle otra prueba y despejar dudas.

¿Y EL RELEVO? UNA APUESTA MÁS

Por lo pronto, Fede no juega este fin ante Tigres y veremos si puede estar listo para la siguiente ya con el negativo en el papel.

Viñas no se entrena en Coapa desde el inicio de esta semana y ahora el que se alista para tomar su lugar en la penúltima fecha del torneo, en el partido que puede definir si califican directo y ante el odiado Tigres es ni más ni menos que Gio dos Santos. El Piojo tiene la última palabra.

YA LO PASADO, PASAAAAADO…

El que debe estar algo nervioso es mi Tala de Oro, porque para el juego de Pumas contera Chivas del sábado, ya le levantaron el castigo y regresa el árbitro de sus pesadillas: César Ramos.

Me cuentan que aunque Ramos no termina por entender cómo es que le dieron una fecha de ‘castigo’ después de una charla sabrosa que tuvo con Herrera tras el León-América el pasado lunes, está enfocado “totalmente al presente”.

Me aseguran que su frase se identifica con la famosa canción de José José, que cantaba aquello de “ya lo pasado, pasado, no me interesa, si antes sufrí y lloré, todo quedó en el ayer…”, y que aplica lo mismo con Talavera. ¿Será que el portero ya no será expulsado? Veamos.

EL VASCO AÚN NO VOLTEA A LOS ÁNGELES

Me sorprendió que se regara como pólvora aquello de que el Vasco Aguirre podría llegar a suplir al mellizo Guillermo Barros Schelotto en el banquillo del Galaxy por los malos resultados del equipo de Chicharito y compañía. Pero de una vez lo aclaro: no hay nada de nada. Naranjas.

El técnico tiene la firme intención de seguir en Europa y no ha recibido llamada de la directiva del club estadounidense, comandada por el viejo conocido mexicano Dennis Te Kloese.

Te cuento también, aprovechando el viaje a L. A., que los altos mandos del ‘Penta’, como le llaman los emeleseros al Galaxy, están que arden por el paso gris de Javier Hernández, y aunque una lesión en los isquiotibiales lo margina de los últimos partidos, no ven la hora para que vuelva a la cancha a que rinda tooooooodo lo que se gastó por contratarlo. ¿Algún día volverá a ser lo que era? ¿O también va a cantar lo de José José? Yo le pasaría el micrófono de una vez.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FEDERICO VIÑAS SE PERDERÁ EL JUEGO CONTRA TIGRES AL DAR POSITIVO POR CORONAVIRUS.