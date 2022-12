¿Cómo será la organización del Mundial de 2026?

SIN COMITÉ ORGANIZADOR LOCAL

También vale la pena aclarar para los despistados que dijeron que Yon de Luisa ya se había ido a arreglar la casa por el desastre que le dejó el Tata Martino y ya no retachaba a tierras qataríes, pues también la contaron incompleta.

Resulta que el Ingeniero, al ser Vice de la FIFA y parte de la organización del próximo Mundial que tendremos en casa, pues regresa para Semifinales, Tercer lugar y gran Final a Doha, donde además seguirá con juntas para recibir la estafeta del torneo.

Y de una vez te cuento que para el Mundial de 2026, además de tener 48 equipos y un sistema distinto, cambiará también la forma de administrar la organización, pues ya no habrá un comité local designado para dicha función como fue en los Mundiales de la era moderna, sino que serán casi 40 directivos de FIFA los que tengan un cacho de responsabilidad para verificar que el Mundialote en nuestro país, Estados Unidos y Canadá, se lleve a cabo. Eso sí, anoten precisamente a De Luisa como encargado en México, pero no es por ser de la FMF, sino por el cargo que tiene en el organismo internacional.

LO QUE IMPORTA ES QUE CONOZCA EL FUTBOL MEXICANO

La silla de la Selección Mexicana se encuentra vacante y los nombres siguen desfilando ante la confianza y decepción de muchos que aspiran al puesto. Los jerarcas de nuestro futbol tendrán una reunión en enero y en la mente del presidente Yon de Luisa está la posibilidad de dar oportunidad a una persona que conozca el futbol azteca, más allá de que sea mexicano o extranjero. El nombre de Almada no pasa desapercibido por sus últimos logros, pero lo único importante es que entre los jerarcas de la Doña Fede la carta está abierta para el que sea experto en el balompié nacional...

LA MULTA ES AMENAZA AÚN

Muchos pensaron que México ya se había salvado de la sanción por la investigación al cántico discriminatorio contra Polonia, porque salieron algunos castigos de la disciplinaria de la FIFA a selecciones en Qatar, pero nones para los preguntones, resulta que Doña Fede aún puede hacerse de una multa, que le descontarían de los 10 millones de dólares que ya le tiene asignados el máximo organismo sólo por participar en la Copa de Medio Oriente. Así que no canten victoria aún.

MIEDO AL NUEVO BICHO

Vaya que hay historias de Qatar que no se terminan de contar como debería, y una de las principales es el grave problema de enfermos en Doha, que he visto reflejado entre los colegas: pura gripa, tos, dolor de garganta, moqueo, como si fuera Covid-19, pero los afectados, casi ninguno ha salido positivo al realizarse la prueba. En las ruedas de prensa siempre se escuchan estornudos, garrasperas, tosidos, en fin, está claro que esto es algo generalizado.

La especulación más grande, y el principal temor de los comunicadores, es al ‘Camel flu’, o gripe de camello, es decir, a que en Qatar se haya desarrollado un nuevo bicho, y que afecte a periodistas, y por supuesto a los aficionados que estuvieron por acá. El problema con este mal es que resulta que tiene una tasa de mortalidad más alta de lo que ya nos habíamos acostumbrado con el Cobicho. Ojalá que sea pura paranoia y ojalá que esta Copa del Mundo no ayude a expandir la evolución de la pandemia que ya sufrimos.

HOMBRE BUENO PARA DOÑA TELE

Y ya de salida, te cuento una que me dio mucho gusto escuchar acá en Medio Oriente: André Marín ya está en casa, en recuperación de su grave problema que lo tuvo en la línea, y está cambiado. Yo sé que muchos colegas lo dudarán, pues conocen de sobra al actual conductor de Fax Sparts, pero me cuentan que la vio muy cerca por el bicho terrible que lo atacó, estuvo en terapia intensiva, fueron tres semanas en las que casi no la cuenta, pero se salvó y a sus más cercanos les ha prometido que será un hombre nuevo, en especial “uno bueno”. Tremenda noticia, mucha fuerza, André, en la recuperación, porque ya te queremos ver en la pantalla de retache.

