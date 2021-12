Cruz Azul busca acomodo a Escobar, Angulo y Fernández

MÁS SALIDAS CELESTES

Vaya que se recuperó La Máquina en fichajes, con lo que ayer se destapó de Lira están armando otra tremenda plantilla para buscar La Décima.

Pues te actualizo sobre más salidas que están por empezar a sonar más y más con los cementeros.

Después del show de Angulo que no se presentó a entrenar por sus calzones, la decisión es no renovar y mandarlo lejos de una vez. Bueno, no tan lejos. Me dice mi oreja podrida que están ofreciendo al Cuco en varios clubes, entre ellos el América, y se lo dejan bara, bara, con ganas de que se lo lleve. La bronca es que en Coapa no lo necesitan.

Los otros dos que no van a renovar y les buscan acomodo también son Pol Fernández, quien tiene buen cartel, especialmente en Sudamerica, y Escobar, a quien incluso podrían ofrecerlo en Europa, para buscar sacarle un rendimiento a ambos. Veamos si les da tiempo para colocar.

A LA CONGELADORA POR ABUSAR

Qué lío que ya se armó con Alexis Vega en el Rebaño, con eso de que tiene a uno de estos representantes que confundieron la libertad que están por adquirir los futbolistas cuando se acerca la expiración del contrato con la manipulación que pretenden ejercer sobre el club que lo quiere renovar.

Pues bien, ya te platique que Alex López, el promotor del olímpico, pidió al menos duplicar el sueldo de Vega, o amenazó con ni siquiera escuchar a la directiva rojiblanca para extender el contrato.

Y desde el Rebaño, Peláez se encargó de ponerle bien claro el panorama, con dos opciones: la primera es la lógica, que renueve pero con las condiciones que puede poner Chivas, que incluyen una mejora, pero no al extremo como demanda López.

La segunda es que Vega cumpla el año de contrato que le queda en Guadalajara y que el representante acceda a negociar la extensión de contrato, conveniente para ambos.

La tercera, la que te va a sorprender, es que si se mantiene la posición intransigente de López, de sólo hacer valer sus condiciones sin posibilidad de negociación, Alexis Vega será congelado, así como lo lees: en pleno año mundialista, si no aceptan sentarse a analizar las propuestas, el olímpico de Chivas no va a jugar con el primer equipo en pleno año mundialista, con lo que puede impactar esto en su carrera.

Y esto no es sólo de Richie Peláez, esto está bien consultado con Amaury Vergara y el Comité de Futbol del Guadalajara, por lo que es una postura institucional, así que si el representante no quiere cerrarse las puertas del Rebaño a futuro, debe pensar en el beneficio de la carrera de su jugador antes que forrarse de billetes en un sólo tiro. Lo que es la falta de visión.

EL TIRO POR LA CULATA

Pues algo similar le pasó a otro representante con otro directivo, que apenas se está resolviendo el caso, pero por eso es que tardó tanto en cerrarse, me refiero al fichaje de Antuna con La Máquina, pues su agente, Manfredi Caleca, lleva un rato peleado con la actual directiva celeste, encabezada por mi Álvaro Dávila de oro.

Desde que el actual presidente del equipo cementero dirigía al Morelia, apoyado por Héctor Lara, quien hoy lo acompaña en el proyecto de La Noria que hicieron Campeón el semestre pasado, este promotor se pasó de vivo en un par de fichajes y empezó la fractura de la relación. Caleca nunca reparó en el futuro, nunca pensó que Dávila volvería a ser protagonista en nuestro pambol, hasta que se lo topó de nuevo en la negociación de Antuna.

Por supuesto que los azules no le pusieron fácil la contratación, generada sólo por el intercambio del Piojo Alvarado a Chivas, y se la hicieron cansada para darle lo que exigía para el Brujo; al final, volvió como el perro con la cola entre las patas y tuvo que doblar las manos. Por eso se tardó tanto. ¿Ves lo que es la falta de visión de los representantes en nuestro balompié?

DOBLARON LAS MANOS LOS UNIVERSITARIOS

Sin embargo, de los tres rebeldes hay uno que se puso las pilas sabiendo que estaba tachado su nombre para entrar a Liga Em Ex: Leones Negros. Resulta que en la alta esfera de la UdeG entendieron el problema que se cargaron al ir al TAS, así que el mandamás, exrector y dueño de facto de la casa de estudios tapatía, Raúl Padilla, ya empezó a negociar.

El ‘magnate de la cultura en México’, como pide Padilla que le llamen, ya buscó a las cabezas del futbol mexicano para explicar que la regaron, que fue un error haber ido en contra y está negociando que le quiten este ‘veto’ a Leones Negros para cuando se habrá el ascenso, a partir del verano de 2023. Incluso, me cuentan, ya hizo a un lado de las pláticas a Alberto Castellanos, presidente del club tapatío, pues es la principal cara de la rebeldía montada contra el resto de equipos ante el TAS. Veamos si los melenudos convencen a Doña Fede de que los perdonen y que así puedan volver.

SE EQUIVOCARON DE GOLPEADOR

Y ya de salida te cuento de un caso que confundió a varios colegas y medios de comunicación, que se hizo viral justo antes de Navidad y por subirse al tren no verificaron la info y metieron las cuatro en el lodo.

Resulta que en la taquería Orinoco de Polanco se desató una trifulca entre clientes y meseros, un encontronazo que quedó grabado en video, con un tipo en claro estado de ebriedad arremetiendo contra una de las chicas que trabaja en el lugar. Las imágenes se hicieron tendencia en redes sociales gracias a la denuncia de una organización que buscar apoyar a mujeres en situación de violencia, ‘Nosotras para ellas’.

Pues tras la indignación que causó el caso, vino la satanización de uno de los personajes que aparece en el video, el exjugador y directivo Christian Barrientos (vestido con abrigo negro), quien acompañó al agresor, quien es Pablo E. (con la chamarra naranja), quien iba acompañado por Vale (la chica que insulta a la mesera).

En varios diarios, páginas web y hasta en radio, acusaron a Barrientos de ser el agresor, cuando fue el que trató de detener a su amigo cuando le reclamó al taquero y a los meseros, incluida la mujer. Incluso, cuando Pablo y Vale discuten con la mujer e interviene uno de sus compañeros, los cuatro van a la jardinera, mientras Barrientos se queda viendo el show. Así que no fue él quien agredió, sino su cuate, quien por cierto es DJ y asegura que le quisieron cobrar ‘mil quinientos pesos por unos tacos, aprovechándose’. Pues ahí los hechos y las pruebas en el video, para aquellos despistados que ya se metieron en un lío por acusar sin al menos cotejar la imagen.

