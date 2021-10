Diego Montaño dudó en mano de América por temor a castigo

LE TEMBLÓ EL SILBATO

El rollo del arbitraje mexicano parece no tener solución, esta jornada se hizo mucho más ruidoso porque le tocó al América, y a favor. Tocando base con mis orejas silbantes, coinciden en algo que me pone a dudar: a Montaño le tembló la mano por temor a que lo volvieran a castigar, como le pasó a Ramos. Así de directo.

El central del Atlético de San Luis-América venía reapareciendo después de tres partidos en la congeladora por permitir ‘cortes de manga’, así que volvió sensible a que de nuevo me lo mandaran a la banca. Después de revisar la repetición en el VAR, me dicen los especialistas que era claro que tenía que ser mano en el área, pero que a Montaño le dio pavor pensar que lo iban a regañar por perjudicar al Ame. ¿Será?

PIDE RENOVARLO EN COAPA

Y ya que estoy con el Ave de las Tempestades, te cuento que hay optimismo en el Nido por recuperar pronto a los lesionados que han afectado los planes de Solari.

Del último, Lainez, me dicen que creen que no se va a perder todo el torneo como se especuló, si no que va a estar ya para encarar la Liguilla. De Sánchez y Aguilera, después de ver ayer el entrenamiento en el Azteca, seguro que estarán ya para los próximos juegos.

De Ema también escuché que Santi Solari está más que contento con tenerlo y quiere que continúe el próximo torneo, así que ya le pidió a la directiva que busque una nueva renovación de su contrato, como sucedió a finales del 2020.

Ya sabes que la política en el Nido es que a los jugadores que tienen más de 30 años de edad sólo se les ofrece un año más de extensión, y aunque no fue fácil la negociación anterior por el tema económico, ahora se espera que se arreglen sin tantas complicaciones para seguir con las mismas condiciones. Veamos.

YA NO LO QUIEREN

Un defensa que llegó con bombo y platillos, pero que se ha perdido entre muchas distracciones es el caso de Carlos Salcedo. Entre que está entretenido con una ‘carrera’ como cantante y con la fiesta regia, además de que ya no cuenta para la Selección, ahora viene una nueva prueba para el Titán.

Me cuentan que Salcedo ya cambió de representante, pues sigue igual de necio en volver al Viejo Continente y con el mismo sueldo. En Tigres tiene salario estelar, tres melones de los gringos al año, nivel que rara vez tiene un defensa, pero que en Cemex en épocas de Miguel Garza y el Tuca les daba igual pagar. Es más, Antonio Sancho se encargó de darle un último aumento a sus quincenas, pero hoy ya no más.

El caso es que al Titán se le acaba contrato el verano próximo, y en San Nico, concretamente Culebro, ya le adelantaron que si tiene tele, ahí se ve, porque no piensan renovarlo con esas condiciones. Eso sí, para que salga hoy deben de pagar. No hay de otra.

De nuevo, su gente cercana, entiéndase su papá, ya volvió a soltar el run-run de que en Turquía lo están buscando, para tratar de presionar a los felinos de una renovación en iguales o mejores circunstancias, cosa que ya les decía que no va a pasar. Así que Salcedo cambió de repre para ver si le consigue algo en las Europas. Eso sí, de una vez hay que ponerle bien claro, que sin el cartel de seleccionado, es complicadísimo que se animen a pagarle lo que quiere del otro lado del charco.

MESSI QUEDÓ CERCA DE VENIR

Por cierto que me enteré de una que casi la meten en ángulo nuestros vecinos del Norte, los de la MLS. Resulta que cuando el señor Lionel Andrés Messi Cuccittini se despidió definitivamente de la oportunidad de seguir con el Barcelona, estuvo a nada de venir a nuestro continente, a la parte norte, y no precisamente con Tigres o Rayados, sino un poco más arriba, con la MLS. Y se quedó a nada.

Resulta que los dueños de la Liga, que son 30 inversionistas para los 27 clubes actuales más los tres nuevos de expansión, que tienen voz y voto en los asuntos generales de la MLS, se reunieron a explorar la posibilidad de contratar al ‘10’ del Barcelona.

Me cuenta un enterado de aquella reunión extraordinaria, que automáticamente la mayoría aceptó ofrecerle a Messi lo que pedía, con grandes beneficios y un contrato a largo plazo, y así mandaron la propuesta. La respuesta fue casi de inmediato: le interesó a Leo y su gente.

Sin embargo, se quedaron a 10 minutos de que les diera el sí, pues llegó la oferta del PSG y Messi regresó para decirles que “por ahora no, gracias”. Ni duda tengo de que el argentino terminará su carrera en la MLS, pues dejaron sembrado ya el camino para traerlo. ¿Te imaginas que pueda llegar a enfrentar a los de Liga M X en el torneo de fusión? Vaya lujo.

NO HA SALIDO DEL TAMBO

Vaya que a mi amigo Kuri nomás le llueve sobre mojado. Ya te había avisado de que lo entambaron por la denuncia que hizo Azteca, que reclama la falta de pago de un préstamo de 139 mdp y no devolver las cantidades anticipadas por derechos de transmisión, 60mdp. Pues le fijaron la fianza en 100 kilos para llevar el proceso fuera del bote.

Pero Kuri no tiene ni cómo pagarla, y a pesar de que avisó que la saldaría desde la semana pasada, es día que no resuelve cómo. La ironía es que está buscando ayuda de la afianzadora que le quedó mal a Doña Fede, cuando buscaban que hicieran válida la garantía tras lo que quedó a deber Veracruz. Es decir, Sofimex dejó bailando a la Liga MX por no cumplir ante los adeudos de los Tiburones, y hoy, esa misma empresa podría ayudar a Fidel en la fianza para que encare el caso desde casa.

Eso sí, Kuri no podrá abandonar el país, pues le quitarán su pasaporte, y debe volver a firmar cada semana mientras dura el litigio, que me dicen, lo tiene perdido, pues no hay cómo justifique la falta de pago y el contrato tumbado por la TV. Está en el hoyo pues, y no se ve cómo pueda salir.

FALLARON A LA HORA BUENA

Ya de salida, vaya lío que se montó Chivas TV con el partido ante Toluca. Pocas veces los ven ganar sus aficionados, y ahora que al fin lograron la victoria, ¡resulta que no pudieron mandarles la señal por la que pagaron!.

El partido sólo se vio por Afizzionados, canal exclusivo de iZZi que no se puede ver en todo el país, ni siquiera en toda la CDMX, por lo que no había otra que verlo por Chivas TV, pero la plataforma avisó que enfrentaban “un problema eléctrico dentro del estadio que provocó la caída de nuestro servidor”; la ola de quejas se dejó caer como tsunami. Los memes no se hicieron esperar. Una lástima que esta gran iniciativa falle a la hora buena.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA LA JORNADA 14 DEL APERTURA 2021.