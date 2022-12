Dueños de clubes, enojados con Yon de Luisa

ENOJO CON EL PRESI

Seguimos respirando por la herida. Como también lo hacen los dueños de nuestro futbol. El enojo por el fracasotototote en Qatar sigue a tope y no se ve momento para que baje. Ya viste cómo le fue al Tata Martino en su retache a México, pues a Yon de Luisa entre los propietarios del balón va por el estilo, pero sin perder la clase ni insultar.

Entre los dueños de la pelota en México hay un consenso: al Inge De Luisa le falta entonar el ‘mea culpa’, ante la afición y ante la Asamblea que dicta las decisiones de nuestro futbol. Esperan aún que reconozca que la regó, especialmente porque nunca un presidente de FMF había tenido tanta libertad para conducir a los representativos nacionales, para elegir al técnico y a la gente que lo rodea. Nunca.

Es más, varios me recordaron como contraste las épocas cuando existía un Comité de Selecciones y un grupo de propietarios que lo integraba terminaba siendo el culpable. Hoy ya no existe eso, hay autonomía absoluta.

Varios creen que después del fracaso intentó desviar la atención al apuntar el problema a otro lado, raspando a los dueños precisamente: con la abolición del descenso y la multipropiedad. Prendió la mecha.

“Es un buen ejecutivo, pero hay que aceptar cuando la riegan”, me dijo una de las voces cantantes entre los propietarios. Los dueños no quieren salir a hablar hasta no saber qué balance entregará el Inge, el que tardará 60 días y con el que esperan que ya vengan opciones para elegir sobre lo que viene.

Sólo Víctor Velázquez, de Cruz Azul, se quiso apropiar del reflector de los reporteros presentes a su regreso a la CDMX, se quiso llenar de gloria y se aventó como gorda en tobogán a dar su opinión sobre Selecciones. Pero seamos honestos, si con Cruz Azul no puede tener la casa en orden, menos la del vecino.

AFICIONADOS DE A GRAPA

Ya que salieron las cifras de asistentes a Qatar, con más de dos millones de visitantes, resulta que Arabia Saudita fue la nación que más aficionados mandó, después de los locales, claro. Las cifras las entregó el balance que dejó la Hayya Card, el permiso que le dio el gobierno local a cualquiera que quisiera entrar a su nación para la Copa del Mundo,

Me contaron que en el país vecino de los anfitriones, que es la única frontera por tierra que tienen, los jeques sacaron de nuevo la chequera para que fueran locales en Doha. Resulta que en Arabia hubo muchas promociones, invitaciones, a aficionados que quisieran viajar a Qatar para apoyar a la Selección ¡gratis! Así es, pagaron vuelos de paisanos para que fueran mayoría en el torneo de la FIFA, que le tocó grupo junto a México, Argentina y Polonia.

Como lana es lo que sobra por aquellos lugares, hubo más de 77 mil fans saudíes en las calles de Doha, más de la mitad por invitación de los millonarios de su país, para que las Halcones Verdes se hicieran sentir con su vecino, Qatar. Les salió redonda la jugada, pues incluso contra México, la que fue la quinta afición más numerosa, se notó que eran más en el Lusail, donde se enfrentaron.

SIN INTIMIDARSE ANTE EL BICHO

Mi amigo Ramos Palazuelos tendrá su tercera actuación como árbitro central en Qatar para reencontrarse con Cristiano Ronaldo en el Portugal-Suiza de Octavos; en Rusia 2018, el Bicho se quería ‘comer vivo’ a Cesarín por ver la amarilla por reclamar, sin importar su jerarquía ni sus gritos airados cara a cara, a milímetros del mexicano.

A cuatro años de aquella escena que le dio la vuelta al mundo, el árbitro mexicano está muy tranquilo en la previa del juego y no le intimida el reencuentro con CR7, quien en aquella ocasión, aseguran, ofreció una disculpa al final por su actitud. Éxito, mi César.

MÁS RECORTE EN DOÑA TELE

Ya te escribí de los sensacionales números de audiencia que lograron las televisoras con las transmisiones del Tri en Qatar, con todo y el fracasotototote de Martino y compañía. Pues me contaron que no todo es miel sobre hojuelas, especialmente en Televisa.

Te adelanté que quien fuera el gran jefe de deportes de la televisora de Chapultepec durante los últimos años, Juan Carlos Rodríguez, se iba sorpresivamente del TUDN el mes pasado. Ya en enero te contaré a dónde se va, me habían dicho que a la FIFA, pero son ‘fake news’.

Pues su salida provocó un temblor en TUDN cuyos efectos se verán en un par de meses más, cuando se realice un nuevo recorte en el equipo de deportes de Televisa, pues aquellos que estaban seguros con 'La Bomba', perdieron su protección a la salida y me dicen que otra vez viene desatada la guadaña. Qué triste. Veamos.

