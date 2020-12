¿ExTVAzteca metido en la negociación Hugo-Cruz Azul?

HUGO, LA OPCIÓN AZUL DE PÁNICO

Cruz Azul no quiso hacer el ridículo en Liga MX al ser el único equipo sin técnico para arrancar el siguiente torneo. Pero te cuento que Hugo Sánchez no era su ‘Plan A’ ni el ‘B’, sino el ‘Z’. Hasta que se dieron cuenta que no podrían traer a Almeyda, entonces la dirigencia de la Cooperativa dio la orden de ir por el Penta, con una idea clara: es un símbolo para la afición, es un escudo ante las críticas que puedan venir por la falta de decisiones y resultados. Fiel reflejo de la incapacidad e ignorancia del negocio de los nuevos directivos de La Máquina.

Terminaron por desechar la recomendación de Jaime Ordiales, que quería dejar pasar el tiempo para que de última pusieran a Poncho Sosa, el timonel de su confianza. Pero su ‘falta de personalidad mediática’ le cerró la puerta.

El objetivo de esta nueva dirigencia era anunciar a Hugo antes de fin de año, veamos si lo hacen hoy, pero por lo que me dicen, el contrato ha sufrido cambios y cambios. Me explico.

HUGO PIDE …Y NO SABEN QUÉ HACER

Resulta que la base de la oferta del puesto que parecía ser ya la buena era por un año para Sánchez y su cuerpo técnico, encabezado por Egea, quien fue el cerebro táctico de aquellos Pumas Bicampeones. Pero Hugo, fiel a su personalidad, en la que se valora mucho por decirlo de la forma más elegante, les regresó la contrapropuesta por dos años. Mínimo. Y como esa, vinieron otras peticiones, como los premios y otros temitas por arreglar.

Ante la falta de experiencia de los nuevos dirigentes celestes, al momento de mandar esta columna, me explicaban que estaban a punto de ceder. No saben cómo negociar. No conocen el medio y no tienen referencias de cómo se llevan estos asuntos. Veamos cómo lo cierran, yo les doy un consejo gratuito: pongan a un presidente con algo de experiencia al frente del club, no vayan a regar el tepache, que aún tienen una ventana de oportunidad grande como para que la afición los vea como los salvadores de la ‘Era Billy Álvarez’. O se van a convertir en aquello contra lo que han luchado todos estos años. Abusados.

REVIVE TAMBIÉN EL REPRE …DE LEJITOS

Estuve investigando quién le está llevando los asuntos como representante a Hugo. Hay que recordar que el Penta tuvo muchos años a José Manuel Sanz como su agente de cabecera, el que le firmó sus más grandes contratos, incluido el exitoso paso como entrenador en Pumas. Incluso acusado de llevarse una tajada con los jugadores que alineaba con Universidad, una historia que este diario retrató en su momento. Aunque ya pasó agua bajo el puente, no estaba seguro de que realmente aquella relación había terminado.

Sanz también fue el representante de Cuauhtémoc Blanco como futbolista, y como ya te expliqué en columnas anteriores, asesoró al Temo desde el inicio de su carrera política al grado de convertirse en operador y funcionario del ‘10’ en el gobierno del Estado de Morelos. Es más, al grado de que tiene una pesada investigación de la UIF encima, cosa que le provocó un rompimiento con el Cuau. Pero sigue allá metido, así que estaba difícil que tenga tiempo para Hugo.

Pero me enteré que Sanz sí sigue detrás, asesorándolo a la distancia, incluso le mandó a personas de confianza para que le lleven el papeleo y le ayuden con las negociaciones; quien le auxilia con estos temas es un representante de futbolistas de menor nivel que chambea como comentarista y analista en Marca Claro, Gabriel Gerberoff, así como una familiar de José Manuel. Veamos si no revive la trascendencia de Sanz como agente con Sánchez en el timón de La Máquina.

LA RECOMENDACIÓN PASÓ POR ESPN

Y ya para cerrar cómo llegó el Penta a La Noria, te explico que sí pasó de nuevo por Doña Tele. Echemos la memoria a trabajar: ¿te acuerdas de Eder Velázquez? Aquel reportero de TV Azteca, uno de los alumnos más avanzados de David Faitelson cuando era el jefazo de información en aquel sensacional grupo que se forjó alrededor de José Ramón Fernández en el canal del Ajusco.

Pues resulta que Eder viene de familia cruzazulina, pues su señor padre (QEPD) era cooperativista y por ahí el ex reportero siguió su carrera profesional, y es sobrino de Víctor Velázquez, el presidente del Consejo de Vigilancia de la Cooperativa.

Así que cuando La Máquina buscaba timonel, se dio el contacto: el dirigente pidió consejo al sobrino; Eder habló con su ex jefe y gran amigo Faitelson; David le recomendó a Hugo y habló con el Penta. Y regresó el contacto para que hablaran ya sin intermediarios. Cosas de la vida.

