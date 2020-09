Giovani Dos Santos podría repetir de titular contra Cruz Azul

Quería empezar la columna de este martes dándote una buena noticia sobre el regreso a los estadios, pero como te escribí la semana pasada, todos deben tener las mismas condiciones para poder admitir afición en sus inmuebles, así que cada vez está más lejana la posibilidad. Date una vuelta por la columna de mi sensei Medrano para tener más detalles.

Lo que puedo agregar es que es una lucha entre las autoridades de Liga MX y los dueños y presidentes más desesperados del torneo, que ya no la ven venir, aunque sea que caiga algo de ese casi 30 por ciento de ingreso que representaba la taquilla. Necesitan un pellizco de esas ganancias. Sin embargo, sin el semáforo parejo y que pase de naranja a amarillo, no hay forma.

SE ANTICIPÓ Y PUEDE REPETIR

Ahora sí, lo que dejó el Clásico somnífero que ganó el Ave de las Tempestades. De entrada, como te adelanté, Gio sí inició contra Chivas y marcó la diferencia. Al fin. Ya se me había olvidado cómo celebraba un gol Dos Santos. Le dio oxígeno puro al Piojo y sus muchachos. Hay que ser críticos: aún no llegan las formas, pero siempre es mejor corregir ganando.

Durante toda la primera parte del torneo, el ex ‘Beli-boy’ se la vivió bajoneado y entre lesiones, con poca actividad. No pasó buenos momentos. Pero el destino le dio una nueva oportunidad. Me cuentan desde dentro del vestidor que Gio aseguró que no la iba a desperdiciar, se encargó de dejar bien claro el mensaje al técnico de que daría todo mientras estuviera en el campo. Me dice mi oreja que le sorprendió el nivel de compromiso del mayor de los Dos Santos, que no se arrugó, que cobró vida casi de la nada. Y ya todos lo vimos.

Ahora, a seguir por ese camino, mi Gio, porque me dicen que el Piojo apostará a repetirlo como titular ante Cruz Azul, para aprovechar el brillo que ya le regresó. Veamos.

UTILIZA PSICOLOGÍA CONTRA EL RIVAL

América salió bien librado del primero de los tres Clásicos que le vienen al hilo en el torneo, y en parte se debe a que toda la semana previa hicieron juego psicológico con el hecho de que Fede Viñas se mantuvo entre algodones y con trabajo diferenciado, para reponerse íntegramente de su distensión del ligamento de la rodilla izquierda.

Aunque Herrera no lo descartó públicamente en la víspera, me cuentan que ya sabía desde el inicio de la semana que era imposible darle minutos por consejo de los médicos, por lo que el Plan B de Giovani, que te conté desde el martes, estaba planchado y tenía vía libre. Por fortuna, el charrúa ha mejorado bastante y ya se descartó algún tipo de lesión grave.

Eso sí, y es válido, el Piojo la hizo de emoción hasta el último con un discurso esperanzador de que podía iniciar, tratando de jugar el enemigo, con el análisis de Vuce y los Rojiblancos. Por eso, esta vez no reveló la alineación completa, e incluso lo llevó a la banca, a pesar de que no estuvo en los trabajos del equipo en toda la semana. Lo bueno que su servilleta sí estaba bien enterado y el DT no nos mareó. Bien jugado, Miguel.

NO TODOS SE QUEDARON COMO ORIBE…

Ahora del lado del Rebaño. La derrota en el Clásico sí fue un duro golpe para la plantilla, no como vimos a Oribe riéndose con americanistas a la vista de todo mundo. Me contaron que en los líderes caló hondo y de inmediato levantaron la voz.

A pesar de que la televisión exhibió a Peralta pasándola de lo lindo con sus compadres águilas, me cuentan que los verdaderos líderes, como Molina y Mier, hablaron duro con el equipo este lunes.

Mi oreja rojiblanca me explicó que entre lo que se habló, la mayoría admitió que su rendimiento no estuvo ni cerca de lo que representa un Clásico; sin embargo, pidieron de nuevo cerrar filas, darle rápidamente vuelta a la página para tratar de tener un buen cierre de torneo, al fin que aún están en zona para amarrar un buen lugar y encarar repechaje rumbo a Liguilla.

Hay que recordar que en la reunión no estuvieron los elementos que están concentrados con el Tri, pero formaron parte algunos elementos del Tapatío y de la Sub 20.

…Y TAMBIÉN HABLARON LOS DE ARRIBA

Otros elementos que también tuvieron su charla fuerte fue el director deportivo, mi Richie Peláez, y el entrenador, Víctor Manuel Vucetich. Mi orejota de la Perla de Occidente me aseguró que lejos de ser una discusión o un ultimátum, ambos intercambiaron opiniones sobre lo sucedido en el Clásico, en donde se le reiteró la confianza en el proyecto del Rey Midas.

Sin embargo, ambos coincidieron en que Chivas no debe de dar exhibiciones como la del fin de semana, por lo que confían en que con más tiempo se podrá notar en su totalidad la mano del histórico entrenador.

EL OSO DEL ARBITRAJE

Ya para cerrar, del errorsazo que se aventó Óscar Macías y el VAR en Mazatlán en el penalti del Cabeza, van a salir muchas más cosas esta semana. Lo único que te puedo adelantar por ahora es que don Arturo Brizio está muy caliente porque quiere saber cómo es que se filtró el audio del Bodoque, Arturo Ángeles, el encargado de la instrucción a los silbantes del ‘cuchitril’, cuando intentó explicar a los nazarenos de la Comisión de la FMF que la jugada estuvo bien marcada. Lo único que deja entrever esto es que están fragmentados al interior, cada vez hay más árbitros que ya no creen en su jefe.

Ya el domingo, mi sensei Medrano ventiló en Marcaje Personal lo que se dijo entre el VAR y Macías en ese penalti: “El ejecutor golpeó dos veces la pelota en el cobro. Ven al monitor a verla”. El árbitro les contestó: “No, ustedes díganme qué hago”, a lo que le insistieron: “Deberías verla para que tú decidas”, y todo terminó en un “No, ustedes díganme que hago y cómo reanudo”. Inaudito. Falta mucho trabajo en el proceso.

Además, el problema del audio que mandó Ángeles a sus muchachos es que ahí se justifica de una forma la decisión final y después sale Brizio en el video en redes sociales a tratar de tapar el hoyo con otro argumento. Lo peor de todo el show arbitral del fin de semana es lo que publicó Lalo Brizio, hermano del mandamás de los silbantes, que habían recibido respuesta de autoridades de FIFA, o de International Board (casi dice que del mismo Infantino), ¡cuando no trabajan en fin de semana! Si la FMF la recibió, la habrían exhibido, ¿no crees? Qué quemón.

