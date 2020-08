Hugo González, como 'sedita' tras reunión con Diego Reyes

CONTAGIOS SIN TRANSPARENCIA

Es un tema que no va a parar en un bueeeeeen rato, todos lo sabemos. Lo que hoy quiero revelar son las formas para abordarlo, y la falta de transparencia que existe en la gran mayoría de clubes de Liga MX. Y no sólo por la falta de transparencia, sino por la urgencia que tienen en los equipos por recuperar a toda costa a los estelares, sin dejar pasar el tiempo estipulado para un positivo. Me explico con ejemplos.

EN EL NORTE CORRETEAN LOS NEGATIVOS

Contagios, contagios y más contagios. Vámonos al Norte del país. Vaya casos que sucedieron en los porteros de ambos equipos. Los titulares dieron positivo. Y lo que me sorprendió en los dos clubes es la prontitud de la respuesta.

Primero, en Rayados. Hugo González inició la semana entrenando, a pesar de que la pasada la había seguido en cuarentena por el famoso contagio. Lo que llama la atención es que no pasaron los 14 días necesarios para que salga el virus y que fue gracias a una nueva prueba que resultó negativa que lo dejaron integrarse y ahora hará el viaje para jugar contra América este fin de semana. Insisto: no se cumplieron los tiempos del protocolo mundial.

Me cuenta mi oreja regia que el arquero anda como ‘sedita’, pues sabe que el tema de las fiestas o reuniones está totalmente prohibido y debe irse por la derecha para no quedar fuera de más convocatorias. Mohamed le ha dado todo el apoyo.

PRESIONAN POR LA EXPERIENCIA

Luego, cruzando la calle, ya sabes de todo el relajo que tuvo Tigres para conseguir portero para el compromiso ante Toluca. Y se tuvo que estrenar Carlitos Galindo, el de la fantástica historia que se volvió viral luego de que posteó días antes una imagen donde creía que su sueño de debutar en Liga MX estaba ‘enterrado’. Sin embargo, todos nos dimos cuenta que tapa más un bikini en la playa de Ipanema que el portero de 18 años, así que urge recuperar a los estelares.

Pues justo a mis amigos de Tigres se les ocurrió aplicar una prueba a Nahuel para tener los resultados en calidad de urgente, para el viernes a más tardar, y mostrarla a la FMF a fin de que lo dejen atajar ante Pumas. Veamos si presionan lo suficiente para que el Patón vuelva el sábado.

EN EL CENTRO NO ACLARAN CASOS

Más contagios. Voy a escribirte de un par de clubes del centro del país. Y lo voy a hacer con toda la secrecía que exige las ‘buenas maneras’, aunque sigo pensando que cada caso que da positivo debe ser anunciado por parte del jugador, del club y de la Liga MX. Sin embargo, sólo daré pistas a fin de esperar a que lo hagan oficial quienes deben hacerlo.

Primero voy con los casos de Pumas, que ya anunciaron que tienen dos contagios más. Sé quiénes son y uno es un futbolista fiestero, que no estará en la alineación titular que parecía ganarse. El caso en particular con este jugador es que hace unos días también se fue de pachanga, postearon ‘Instagram Stories’, pero fueron bajadas muy rápido. Ahora que dio positivo debería ser ejemplo de lo que no se debe hacer. Pero esperaré a ver si se dan los nombres.

El otro ejemplo es de otro club que no lo ha hecho oficial. Pero este preocupa más, pues el jugador que fue clave la jornada anterior, ¡terminó en el hospital con serios síntomas! Me dicen que le faltaba el aire, pero tras un día en cama y ayuda médica, lo pudieron controlar. Éste me alerta, ya que una vez que se recuperó, como no lo han comunicado a la opinión pública, podría aparecer en el importante duelo que tienen este fin de semana. Antes de ventilarlo, también daré la oportunidad de que lo hagan quienes deben hacerlo.

NICO GANA LA CARRERA A GIO

Con la recuperación casi milagrosa que ha tenido Nico Benedetti después la fea lesión de rodilla que tuvo a inicios del año en el Preolímpico con Colombia, me cuentan desde el Nido que dentro del cuerpo técnico de las Águilas ya lo ven “incluso mejor que Gio dos Santos”, así como lo lees. Para el sábado ante Rayados, ambos tienen posibilidades de aparecer en la convocatoria, pero ven mucho más probable el retorno del Poeta.

El equipo entrenó anoche en el Estadio Azteca, donde trabajan a marchas forzadas para no hacer el papelón que fue el pasado duelo. Toqué base con el Monterrey y me aseguran que la luz no será pretexto, que están dispuestos a jugar como se vea. Confío que ya será a toda su capacidad.

