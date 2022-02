Hugol y sus Pumas 'rompieron' tras Final de 2005 ante Saprissa

A propósito del duelo concacafkiano de Pumas ante Saprissa de hoy, vaya que hay cosas que sucedieron en aquella Final entre ambos de 2005, pero una especial marcó a Universidad.

Resulta que el Jerry Galindo pasó uno de sus peores días justo antes de aquella Final de Vuelta en CU, pues lamentablemente perdió la vida uno de los gemelitos, por lo que rompió concentración para ir con su esposa. Sin embargo, Gerardo le dijo a Hugo Sánchez, el técnico auriazul, que estaba dispuesto a volver para alinear si así lo requería.

El Penta lo comentó con el grupo: “El único que tiene la decisión de jugar hoy es Jerry”, a lo que de inmediato contestó el capitán moral de aquella brillante generación, Sergio Bernal: “Por supuesto que no, no debe jugar, sino estar con su mujer”, palabras que respaldó el plantel y así Galindo no volvió.

El partido lo ganó Pumas, pero perdió el global ante Saprissa y ese momento fue clave en la ruptura del plantel y Hugo, que terminó con la salida del entrenador de Universidad meses después.

