Intercambio de Córdova y Antuna, cerca de caerse

TAMBALEA EL ‘INTERCAMBIO PROHIBIDO’

Ahora, a darle al futbol de estufa que ya está hirviendo. Primero, la novela del invierno. Vaya despapaye que ya se armó con el ‘intercambio prohibido’ entre América y Chivas por Antuna y Córdova. Y te voy adelantar algo que le dará mucho gusto a millones de aficionados en este país: todo está a nada de caerse y quedar en una mera anécdota.

Después que estaba ya en el horno el trueque, que los clubes habían alcanzado un acuerdo, que Sebas llegaría a hacer la mancuerna olímpica con Vega que quería Marcelito Michel y que el Brujo pintaba como el volante por derecha que tanto le urge a Solari, hoy ambos clubes metieron freno.

Me cuenta una de mis orejas: “en las redes se hizo tanto ruido, que hoy ya no sabemos si se hará”. Así como lo lees. Resulta que hubo tanto comentario en contra, con etiquetas como el #AntunaNoFirmes, fue tal el volumen desde ambas aficiones que se oponían al intercambio, que ahora están analizando si no será un peor error cerrar el trato.

¿A ti qué te importaría más, tener un refuerzo rentable y acorde a las necesidades de tu equipo, o que la tradición se imponga sin importar el beneficio deportivo? Vaya poder que demostró la afición.

ASÍ FUE EL INFORME EN LA ASAMBLEA

Primero te escribo de la Asamblea de Patrones de Doña Fede, que estuvo de lo más aburrida, aunque eso al final es bueno. Además de lo que ya sabes que se anunció, te cuento cosas que vienen a futuro relevantes.

De entrada, no hubo sombrerazos ni nada por el estilo, todos alineados y sólo hablaron el Inge De Luisa y Mikel Arriola, dos horas de muchos informes, en especial el de los dineros.

Doña Liga MX termina entregando buenas cuentas en el primer año de gestión de Mikel a pesar del golpe de la pandemia, se visualizaban pérdidas, pero el plan de estabilización de ingresos funcionó, así que todos contentos. El torneo terminará este 2021 con números negros e incluso con utilidades, algo que no esperaban varios.

Además de aprobar el apretado calendario de 2022 y el retorno del proceso para ascender y descender para 2023, una muy buena es que al fin se acordó crear un Protocolo contra la Violencia y la Discriminación, el primero en su tipo en nuestro futbol, al fin para que todos los integrantes de esta industria tengan claras las reglas de cómo comportarse, de crear conciencia y ser ejemplo. En los siguientes meses conoceremos a conciencia de que se trata esta que es la primera política pública que se propone y en la Asamblea de mayo próximo se incluirá en los reglamentos.

EL CULPABLE DE LA CUCHILLADA

Como me da risa leer a todos estos que creen que lo del penalti que se comió ayer Pérez Durán para que avanzara Atlas es producto del control que tiene Irarragorri en Doña Liga. Lo ven demasiado poderoso para lo que en realidad es. Si fuera tan influyente como para arreglar que sus Zorros sean campeones, su Santos se habría coronado la Final anterior contra Cruz Azul, ¿o a poco ya se les olvidó el gol que reclamaban fuera de lugar en la anotación con la que La Máquina conquistó el título?

Es cierto que el patrón de los Orlegis ha adquirido mayor influencia en nuestro futbol, pero no más que Chucho Martínez y su Grupo Pachuca, mucho menos que Salinas Pliego o Azcárraga, que siguen siendo los que parten el queso en esta industria.

Lo que sucedió en el Jalisco, la cuchillada de la que fue objeto Universidad, tiene un principal responsable y parece que nadie lo ve: Arturo Brizio Carter, quien no ha logrado corregir lo que a todas luces es uno de los grandes problemas de nuestro futbol, el arbitraje. Pérez Durán se equivoca por inepto, por falta de criterio, por que no tiene la instrucción adecuada, porque después de regarla recibirá una palmada en la espalda y seguirá como si nada. La Comisión de Arbitraje está secuestrada y la afición se crea historias alrededor en lugar de señalar al verdadero responsable del atraco en despoblado que todos vimos en el Jalisco. Así de simple.

EL FRUTO DE TRABAJAR EL SUEÑO

Lo que sí me dio harto gusto es ver el festejo en el palco de la directiva atlista de una de las hijas de Pepe Riestra, Maitana, gritando a todo pulmón: “¡Estamos en la Final, estamos en la Final!”. De eso se trata el futbol. Vaya imagen nos regaló, llena de sentimiento y pasión.

Y es que la pequeña ha respirado futbol toda su vida, gracias al sueño que persiguió su papá. Antes de llegar a chambear con Irarragorri, Pepe se dedicaba al tema financiero, después de graduarse de la Anáhuac, pasó varios años trabajando en Inbursa, hasta que se animó a buscar la chance con el patrón de los Orlegis.

Fue allá por 2007 cuando supo que Irarragorri estaba en un restaurante por Santa Fe, lo fue a buscar y Alejandro le dijo: “Tienes 15 minutos”. Riestra le explicó que su sueño era trabajar en la industria futbolera, le contó de su perfil y convenció al dueño de Santos. ¿A poco no has visto que son como dos gotas de agua? Pero le dio dos opciones: entrar al equipo comercial del club lagunero en la CDMX o ser el Secretario Técnico en Torreón, con todo lo que implica la desgastante organización y coordinación de un equipo y la mudanza a una ciudad desconocida y lejana. Pepe eligió lo segundo y ahí empezó la historia con la organización. Veamos el siguiente capítulo con la Final para el Atlas.

LE SALIERON COMPETIDORES

Resulta que se le complicó otro de los fichajes que tenía en la mira el club de Coapa, Diego Valdés, pues me cuentan que ya le salieron dos competidores en la carrera por el ‘10’ del Santos: Tigres y Rayados. Como siempre, los del billete.

Me cuentan que la decisión del futuro del chileno pasa más por el futbolista que por el club de Torreón, pues las tres ofertas al club lagunero son prácticamente del mismo monto y será la propuesta a Diego la que lo haga decidir finalmente. Viene el sprint final.

LE DARÁN PISTA AL MEJOR

Con la llegada de Nacho Ambriz al timón de los Diablos, como te adelanté, viene la salida de los jugadores que no rindieron y algunas altas de mediano pelo. Pero lo que no deja de asombrar es que al futbolista más peligroso del Toluca, quien estuvo más involucrado en la creación ofensiva, capitán y líder moral del Chorizo Power, también le enseñaron la puerta de salida: Rubens Sambueza.

Entre Nacho y Rubens no hay química, al contrario, hay tanta tensión que se corta con un cuchillo. Me dicen que las mejores opciones para Sambu son Necaxa, Xolos o Mazatlán, clubes que ya manifestaron interés por el futbolista que a sus 37 añotes aún tiene talento por repartir.

