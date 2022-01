Jiménez no jugará vs Jamaica y 'en veremos' para los otros dos

SIN PERMISO POR SOSPECHA

Una de las grandes dudas del Tata para este triple compromiso de Fecha FIFA eliminatoria es Raúl Jiménez, quien tiene un tironcito en la pantorrilla, por lo que no estuvo con el Wolverhampton el último partido y está en jaque su participación con el Tri. De entrada se pierde el juego de hoy en Jamaica; y está en ‘veremos’ su inclusión contra Costa Rica y Panamá.

Por supuesto que el Tata no oculta nerviosismo, sobre todo por el papel que hizo la escuadra nacional en la última parte del 2021 y por no poder usar en este momento a su mejor ‘9’. Me contaron que los Wolves explicaron la situación de Jiménez a Doña Fede y pidieron que por ello no viajara a México. Argumetaron que no lo habían incluido en su último encuentro de Premier para no arriesgarlo. Y claro, la solicitud fue rechazada desde las oficinas de Toluca.

Ya el año anterior ambas partes protagonizaron algunas controversias y disputas ante FIFA en tiempos de pandemia para soltar al jugador, más después del golpe en la cabeza y la rehabilitación. Esta vez, bien dicen que piensa mal y acertarás, Doña Fede decidió que hiciera el viaje para comprobar que realmente tiene una molestia física y qué tan grave es. Más vale.

LO ECHAN BAJO LA ALFOMBRA

Pues nadie supo nada. Resulta que después de la acusación de Eva Espejo, por el insulto de Craig Harrington a sus jugadoras, se repartieron juicios por doquier, y castigos, pero no hay claridad en lo que lanzó el entrenador del América a las Rayadas.

Además de Espejo y las futbolistas, nadie más escuchó qué dijo: ni árbitras ni el comisario, tampoco los reporteros que estaban en cancha. No se sabe a ciencia cierta la gravedad del insulto.

Resulta que las regias ya no contaron lo que les dijo. Y no creas que fue por guardar un ‘código de vestidor’ o algo por el estilo, sino fue porque la directiva de Rayadas les advirtió que si alguna hablaba de nuevo del caso corrían riesgo de que incluso las sacaran del equipo. No querían más ruido y prefirieron barrer el problema bajo la alfombra.

El caso amenazaba con ser más grave por los antecedentes del timonel americanista, por reportes que vienen de Estados Unidos; mi compadre el Fantasma contó testimonios de exjugadoras de Harrington, que frecuentemente las insultaba por su preferencia sexual o su origen humilde. Nada en micrófonos, todo contado ‘off the record’, es decir, ‘fuera de grabadoras’.

Pero como el antecedente no basta para sancionar al timonel, tuvo que existir una investigación, y como ya no dijeron nada, desde Doña Fede simplemente decidieron aplicar el castigo por lo que había expuesto ya Espejo.

Lo mismo en el América, donde no tienen claro qué lanzó su entrenador, pero igual le pusieron un regaño, hicieron que se disculpara y también le aplicaron una sanción interna, una multa económica, que para los sueldos de la Femenil vaya que le debió doler.

EL OSO DE DOÑA TELE

Y para cerrar, vaya ridículo que hizo MediaPro con la transmisión de la Liga de Expansión en el partido de Mineros y Cancún. Resulta que como el ingeniero de la unidad móvil salió positivo y ya no pudo ir a chambear, nadie pudo entrarle al quite y el duelo se quedó sin señal, que estaba programada por Fox y Claro.

Vaya manera de hacer el ridículo a nivel nacional, sin un respaldo para su chamba. Y así querían entrarle a manejar todo un canal. De la que se salvó Fax Sports.

