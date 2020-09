Liga MX, con público en estadios hasta que todos puedan

TODOS COLUDOS O TODOS RABONES

He leído a muchos de mis Francoliebers muy emocionados por la posibilidad de que se reabran los estadios en Liga MX el siguiente mes, pero tengo que aclarar al menos dos situaciones claves.

La primera es que desde las oficinas de Toluca sí se está trabajando en los protocolos y se ha tocado base ya con las autoridades gubernamentales para que no se vayan por la libre para llevar afición a la grada.

Peeeeeeero (nótese que es un gran ‘pero’) no se va a activar así porque sí, o en algunos estados sí y en otros no, sino que van o todos coludos o todos rabones; es decir, si hay entidades donde aún el semáforo no permita que se lleve gente a la tribuna, aunque en otros ya haya bajado el riesgo sanitario, no se va a activar el plan. Ese es una de las restricciones más claras que han puesto en Liga MX para que no se haga un despapaye con que unos sí tienen afición y otros no. Así que esperemos a que las sedes de los 18 clubes del torneo se pongan a tono para, entonces sí, empezar a ver partidos con al menos 30 por ciento de capacidad de espectadores.



SOÑARON EN TURCO CON SALCEDO

No quiero quedarme con las ganas de contarte lo que sucede con el rumor de que el 'Titán' Salcedo se nos va a Turquía. Porque vaya que prendió como luz de bengala en noche de 15 de septiembre.

De entrada, se podría pensar que era rumor de representantes para presionar a la directiva en caso de que se estuviera negociando una renovación o algo así, pero nada qué ver, pues le quedan dos años más de contrato a Carlitos. Y tampoco es que los Tigres quieran deshacerse de él por su alto sueldo, como sí quería la anterior directiva, cuando estaba Miguel Ángel Garza, pues.

Ahora existió una pregunta desde Turquía, pero no hay oferta al club ni nada, y lo único que es seguro es que no se va a préstamo, como se especuló, pues los felinos sólo aceptarán una venta. Así de claro. Para mí, se volaron con la idea de que Salcedo regresara a Europa este verano.

NO PERDONAN A JUVENIL ÁGUILA

Para hablar ahora del Ave de las Tempestades, ¿recuerdas todo lo que ocurrió la semana pasada con el castigo al juvenil Morrison Palma, figura de la Sub 20 del Ame? Pues me cuentan desde las entrañas azulcremas que el canterano seguirá castigado y se perderá el Clásico Nacional este fin de semana.

Sin embargo, supe de buena fuente que ni siquiera el cuerpo técnico de las Águilas juveniles, que encabeza Paulo Serafín, está conforme con la sanción, que por supuesto llegó desde la oficina de la dirección del club, y que inclusive el entrenador ya apeló para que nada más fuera un partido. Pero la petición no procedió, porque “criticó a un compañero extranjero”. Vaya lío en el que se metió este chamaco, o mejor dicho, en qué problemón lo metió su hermano, quien pidió en su cuenta de Twitter que ‘se largara Roger Martínez’. Y todo por decir lo que muchos americanistas sienten.

LO DE LALO LUNA ES DE ADMIRARSE

Seguramente te enteraste de la acción de Lalo Luna, quien había prometido que no mencionaría el nombre de Renato Ibarra luego de la acusación de violencia doméstica de la que fue objeto el ecuatoriano, y que cumplió en la transmisión del Atlas, cuando el examericanista anotó a Mazatlán. Vaya pantalones del comentarista para mantener su palabra. Desde estas líneas le externo mi respeto absoluto. Hay otros que prometen irse de un programa y tanta palabrería y nomás no cumplen. No es fácil hablar en TV y sostenerlo.

Pues el hecho cobra relevancia al recordar cómo es que los Zorros terminaron pasando por la señal de Televisa. Resulta que cuando el América necesitaba una salida para Ibarra, luego de que desde los altos mandos les prohibieron utilizarlo a pesar de que tenía contrato vigente, salió al paso Alex Irarragorri para ofrecer a su club como opción para Renato. Pero la ayuda tuvo un pequeño costo: que TUDN accediera a darle cabida a los rojinegros en sus transmisiones, pues no lograban cerrar tratos con televisoras al alta tarifa que habían establecido. Conociendo el trasfondo de cómo llegó el Atlas a la señal de Chapultepec, la acción de Lalo Luna cobra mayor reconocimiento.

PROMESAS A CAMBIO DE ESTADIO

Por cierto, ya que lanzaron con bombo y platillo el nuevo Estadio de Yucatán, que luce espectacular en la maqueta, me acordé de mis amigos rebeldes de Venados y otra incongruencia de su reclamo en el TAS.

Resulta que aunque se presume que el estadio es principalmente de iniciativa privada, ya saben, ‘empresarios locales’, la realidad es que la gran aportación la harán el gobierno estatal y el ayuntamiento local, y resulta que esa fue la principal razón por la que el club de Mérida se puso como loco para reclamar cuando se decidió pausar el ascenso en la nueva Liga de Expansión, a pesar de que su presidente, Luis Miguel Salvador, ya había votado a favor de la ayuda a los clubes en crisis en la división. Me explico.

Para animar a las autoridades a la construcción de este impresionante inmueble deportivo, la familia Rosas, propietarios de Venados y del terreno donde se edifica, se atrevieron a asegurarle al gobierno que para la inauguración, hoy proyectada para 2023, ya tendrían equipo en Liga MX. Pero con la pausa al ascenso, ya la ven difícil. Por eso decidieron apoyar moralmente a Leones Negros en su lucha en el TAS, para que gobierno viera que su promesa seguía en pie, pero será culpa de la FMF que no la logren. Hay que decir que Mérida no ha metido su cuchara en el lío legal que encabeza la UdeG, pues están como el chinito, ‘nomás milando’.

NFL NO AYUDÓ A DOÑA TELE

Ya de salida, me cuentan que TV Azteca buscó de muchas formas hacer que la NFL se pusiera congruente con la crisis que atraviesa el mundo para poder tener la temporada en su señal, pero la liga deportiva más lucrativa del mundo no dio su brazo a torcer. Así que ni esperando a lo que se pudiera comercializar en el siguiente Super Bowl le salían los números a la televisora del Ajusco. Me dicen que con la inversión tochera alcanza para armar al menos un par de ‘reality shows’, que dejan mucho mejor rendimiento a la tele del Ajusco, por ejemplo.

Es una verdadera lástima, porque vamos a extrañar el Ritual NFL con los gritos del tremendo Quique Garay y el análisis del Coach Castillo. Eso sí, tengo que aclarar que Enrique no se va a ESPN como se aventaron a decir algunos ingenuos. Ojalá que las circunstancias puedan cambiar para el siguiente año, pues ver las tacleadas en Azteca era una tradición de tres décadas. Confiemos.

