Lo quiere sí o sí

Ahora sí, van con todo. Ya sabes que Velázquez y sus canchanchanes no son de mis personas favoritas, pues estoy seguro de que pueden hacer mucho más en Cruz Azul, pero esta vez tomaron la decisión adecuada: echarán la casa por la ventana para traer a Santos Borré.

Me enteré de que después de tanta búsqueda del ‘9’, cuando al fin se puso en la mesa de las oficinas de Gran Sur el nombre del atacante colombiano, se le llenaron los ojos al patrón de la Cooperativa y ordenó que lo trajeran, “sí o sí”, lo que costara, pues saben que es el bombazo que tanto les hace falta no sólo para calmar las aguas de la crítica celeste, sino que en la cancha urge.

Están dispuestos a pagar 11 melones de euros por el atacante de 27 años de edad, una cifra similar a la que puso Tigres el año pasado, pero no siguió la negociación y se llevaron a Ibáñez. La clave no es convencer al Frankfurt que hizo grande a mi Marquito Fabián, sino a Rafael, con el sueldo, donde La Máquina tiene que presionar. Además, Santos Borré quiere seguir en el Viejo Continente y la CDMX no es un paraíso.

También hay que poner los pies en la tierra, mis pitufines, aunque el delantero lució con River, jugó con el Atlético, fue campeón de Libertadores y Europa League, pero en los últimos 90 juegos sólo tiene 14 goles, es decir, no está en su mejor punto. Para mí, si lo logran, será al fin una de las piezas más importantes que le faltan a esta Máquina para resurgir.

A FORTALECER LA ESTRUCTURA

Está de moda ser cuñado de peso en los grandes del futbol mexicano. Primero te cuento del más famoso en los últimos tiempos, Toño Reinoso, hermano de la esposa de Víctor Velázquez, y que la hace de director operativo de Cruz Azul, es decir, una especie de administrador mientras el 'Conejo' se encarga de lo deportivo.

Sin embargo, el cuñado celeste tiene mucha injerencia en lo que sucede en La Máquina, pues es la cara visible mientras el patrón de la Cooperativa está ausente, cosa que ha pasado mucho en las últimas semanas por estar ocupado con la refundación de la cementera, entre muchos otros temas más politicones. Así, Reinoso tiene que meter mano en el club al que le falta mucha solidez en su estructura.

Esto es para adelantarte que después del fracaso en el proyecto de este torneo, que se apostó con el 'Tuca' Ferretti como bandera, en el que tenían mucha fe de que funcionara, pero se desesperaron por los terribles resultados, que siguen con la nueva derrota en Pachuca, me asegura mi oreja pitufina que Velázquez está preparando más cambios en el club cementero.

Lo que viene no es quitar, sino sumar piezas clave en las áreas más débiles, no sólo en el ámbito deportivo. Es decir, el 'Conejo' Pérez va a recibir ayuda pronto de una figura de mayor experiencia para manejar un equipo grande como Cruz Azul; además, en los departamentos comercial y de comunicación también van a hacer ajustes, pues tienen muchos huecos que le están dando en la torre por dentro al conjunto celeste. Pronto te adelantaré detalles.

EN LA PERLA HACE AIRE

Y después te cuento de otro que se vuelve a poner de moda, el de Amaury Vergara, Alejandro Manzo, quien es esposo de su hermana Kenia y ahora es el secretario general del chiverío, luego de que desde 2021 era el secretario técnico del club rojiblanco. Al patrón de los tapatíos nunca le ha gustado que se hable de su familia en el club, pero es una realidad que confió en Alejandro desde hace tiempo para ver la parte más administrativa y de logística que necesita el equipo, y ahora, con más experiencia, sube un escaño para involucrarse con el resto de categorías.

Me asegura mi oreja tapatía que nada tiene que ver con el tema futbol, que ese sigue exclusivo de Fernando Hierro y su equipo, que es más para la organización de los viajes, hospedajes, incluso otros temas administrativos, de los equipos del Rebaño. Yo sigo pensando que mientras aporten valor, no tiene nada de malo tener a la familia cerca, siempre que no se mezclen las responsabilidades y privilegios.

SE QUEDA Y VIENE OTRO

Y ya para cerrar, cómo va el Ame, que vaya pachanga que sigue siendo la central, pero como tiene un ataque poderoso aún sin los estelares, ya le alcanza para ganar y divertir, que al final es una de las filosofías del club de Coapa. Es como aquel Toros Neza, aunque le metían muchos en contra, siempre clavaba uno más y con eso sirve. Pues ya nada más te comento que aunque muchos están desencantados porque se queda Néstor Araujo, la búsqueda del defensa de categoría en esa zona no ha parado y pronto vendrán buenas nuevas, así que con calma que llevamos prisa. El martes seguro te contaré detalles.

De Araujo sí te pongo de una vez que no se quedó nada tranquilo después de que no se cerró su pase al AEK de mi Mati Almeyda, sobre todo porque sus representantes ya habían viajado a Grecia para cerrar el tema del salario, conocer el proyecto y hasta empezar a buscar casa, pero como no ha llegado un reemplazo para la zaga, el América prefirió no deshacerse de Néstor por ahora, además de que sigue el tema de que está tocado de la rodilla. Así que se queda. Eso sí, para ser insistente: el Ame no ha dejado de buscar central y me cuentan después de ver cómo sigue siendo un desastre la zaga con Reyes y Lara, sin Cáceres ni Araujo al 100 por ciento para ayudar, se han convencido de que no necesita salir Araujo para que traigan al defensa de categoría que urge en el Nido.

