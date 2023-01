Marcelo Bielsa no es candidato para DT del Tri

UN TRI SIN LOCURAS

Cómo se nota que varios no se saben otra: candidatear al Loco Bielsa para la Selección Mexicana cada vez que no hay entrenador. Pues te explico lo que realmente pasa en Doña Fede.

El fracaso en Qatar sigue calando hondo en las oficinas de Toluca y el reloj avanza rápido para la gente que tiene que desmenuzar lo que pasó en el ciclo concluido, presentar el proyecto a los dueños y darlo a conocer públicamente al final de este mes.

Para elegir al timonel del Tri hay dos cosas seguras: la primera es que será un entrenador que conozca a buena ley el futbol mexicano, no basta con que haya pasado hace años sino que sepa de qué pie cojea y que reconozca las virtudes por explotar.

La otra: Bielsa no es candidato para Doña Fede. Ya dejen la campaña. Mi oreja tricolor me explico cuando toqué puerta: “Es una opción muy similar al Tata, sería pan con lo mismo”. ¿Así o más claro? Hoy se reconoce al interior de la FMF que Martino fue mala elección y no quieren repetir con su ‘maestro’.

En el medio son pocos los que todavía creen que El Loco sería la mejor opción de la Selección, acaso algunos dueños que se quedaron con la idea de que aún podría revolucionar nuestro futbol. Pero no tiene eco la propuesta en Doña Fede.

PROMOTOR CONFUNDE SUS PRIORIDADES

Vaya fiasco que resultó la apuesta de mi Diego Lainez en Europa. Soy de los que piensa que su carrera no está acabada, sólo necesita un respiro en un equipo que lo valore y le dé juego, pero con el representante que tiene, que hoy le da prioridad a lo financiero sobre lo deportivo a pesar de que es un chavo de 22 años, está complejo que resurja.

Factor tiene como representante a Alex López de Pitz Group, un promotor que se ha encargado de enterrar la carrera de varias promesas mexicanas con un sueño europeo ficticio, apresurando a los chicos y sus padres. Hay otros ejemplos claros de su poca capacidad para pulir joyas: Pizzuto, a quien sacó de Pachuca en pleito con la directiva y lo tiene olvidado en Braga, y Santi Muñoz, al que aconsejó ir a las juveniles del Newcastle a pesar de que Santos le recomendó continuar en Torreón como estelar para dar el brinco con reales chances; ahora el chico regresó lesionado y con futuro incierto.

Estoy convencido que por el bien de la Selección de 2026, Lainez debe encontrar oportunidades de juego más que económicas. Tigres le ofrece la lana, pero es para calentar la banca. Una pena que no tenga cerca a alguien que le importe más su carrera a futuro en lugar de ganarse hoy unas monedas.

EMPINAN A MEXICANO POR FIFAGATE

Pues te cuento que las consecuencias del FIFAgate están por sumar nuevas sentencias y toca turno a un mexicano: Carlos Martínez, el que fuera directivo del ‘antiguo’ Fox Sports y que recién coordinó con Grupo Lauman la compra del canal azul a Disney, el mismo que cerró los exorbitantes e incomprensibles contratos de televisión con los equipos que hoy transmite dicha señal y que creó FutVox, la plataforma de podcasts pamboleros que aglutina a gran talento.

El juicio en Nueva York empezó el martes y como era de esperarse, Martínez se declaró inocente de los cargos de corrupción, fraude bancario y lavado de dinero, como parte del escándalo del FIFAgate que destapó el FIB y que costó el puesto a Blatter en FIFA. Los cargos tienen penas de prisión de hasta 20 años por cada delito. El tribunal gringo alega que entre 2005 y 2015, el mexicano “pagó sobornos y coimas anuales” a funcionarios de la Conmebol a cambio de derechos de transmisión y que obtuvo información privilegiada para amarrar los del Mundial 2018 y 2022 en EU.

Bueno, pues ayer, Alejandro Burzaco, empresario argentino que se declaró culpable en 2015 de asociación ilícita, corrupción y otros cargos en el FIFAgate, testificó ante el jurado que él junto a Martínez y Hernán López, otro acusado, pagaron sobornos hasta por 32 millones de dólares para asegurarse contratos por debajo del mercado, suprimir la competencia y cultivar relaciones con ejecutivos de élite en sobornos.

“Los sobornos cumplieron ese propósito extremadamente bien”, testificó Burzaco y añadió que los beneficios para Fox fueron “inmensos”. El Fiscal Víctor Zapata aseguró que estas coimas “ayudaron a expandir el alcance de Fox”. Veamos cómo se defienden. Esta novela va pa largo.

EL ENGAÑO DE UN MALNACIDO

Y ya de salida, vaya tema delicado que surgió con un malnacido que se aprovechó de unos chicos y su sueño de ser futbolistas, un verdadero miserable que engañó a los papás de los niños y autoridades en Veracruz y hasta a medios de comunicación de Puebla, pero gracias a que la Fiscalía local y La Franja detectaron y actuaron a tiempo lograron detener al infeliz. Es un relato de escalofrío, de cómo un criminal puede confundir no sólo a familias, sino a profesionales de la investigación con sus artimañas para cometer los actos más bajos con chicos que quedarán marcados de por vida. Hoy por espacio sólo te aviso, ya mis compas de RÉCORD van a publicar la historia y te cuento más.

