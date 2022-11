Martino no la ve venir a la ofensiva

El que ya sacó las uñas es el Tata. No era para menos después de que fue elegido por afición y especialistas como el villano favorito del Tri en Qatar 2022. Rompió con la prensa al pedirles que fueran ellos los que lidiaran con la percepción de los mexicanos sobre su Selección. Una pena. Hoy no la ve venir, no sabe cómo responder con planteamiento más ofensivo ante Arabia para buscar el milagroso pase a Octavos.

Ante Argentina, Martino intentó hasta el último día que Funes Mori fuera el '9', pero lo vio en tan mal estado que no se arriesgó y ya vimos su respuesta con Vega y Chucky. Para el juego de mañana, tampoco tiene soluciones, pero pinta para que sea de nuevo Henry el que tenga la responsabilidad.

EL PRESI NO SE VA

Quien no tiene tanta presión, a pesar de que varios colegas quieran colgarle el muerto y busquen que sea quien la pague, es el Inge De Luisa. Eso sí, está muy triste. Me cuentan que entre los dueños ni siquiera está el tema en la mesa para moverlo, así que ni inventen. Acuérdense que Yon trae todo el manejo del Mundial 2026 para México.

Lo que sí es tema entre los propietarios del balón de nuestro país es el técnico, quién carambas va a suceder a Martino para nuestra Copa del Mundo, que no tiene Eliminatoria ni Olímpicos ni Mundial Juvenil, sino que sea una Selección que juegue vistoso, que aproveche a la nueva generación y busque la trascendencia. Para los que creen que ya es Almada, no es el favorito, al menos de la mitad. Esperemos.

DOÑA TV LA ROMPIÓ

A pesar de la 'Decepción Mexicana' que trae el Tata Martino en Qatar, resulta que la afición desde nuestro país le hizo el caldo a Doña Tele con números de audiencia históricos.

Para el partido ante Argentina, el sábado y tan temprano, la expectativa se fue a tope y en total fueron ¡45 millones de espectadores en México! Es decir, ¡uno de cada tres paisanos en nuestra tierra vio el partido! Una auténtica locura.

Para contrastar, te puedo contar que en Estados Unidos, para su gran partido ante Inglaterra, los números de Telemundo y Fox Sports arrojaron audiencia de 20.5 millones, la mitad que México, que tiene 126 millones de habitantes por los 331 del vecino país del norte.

Estos números respondieron a la tremenda venta comercial que hicieron tanto Televisa como TV Azteca para el juego contra Messi; nada más en el Ajusco rompieron su récord de ingreso para un evento deportivo. Con estas cifras, ¿todavía creen que no es negocio?

DUELAZO ENTRE PREVIA Y POST

Televisa sigue clamando que la transmisión de los partidos ya le está ganando a Azteca, como no ocurrió en todo el ciclo previo. Yo tengo mis dudas cuando sea canal contra canal.

Sin embargo, donde sí se los están llevando de calle, al menos en la conversación, es en el programa de los 'Maestros', con La Volpe, el Vasco y compañía, que está generando mucho ruido en redes.

Y donde Azteca está respondiendo es con La Cotorrisa, Daniel Sosa y El Capi, que le está dando una arrastrada a la oferta cómica de TUDN. Ahí sí.

LOS CASTIGAN EN REDES

Este es el Mundial digital de Televisa y nadie más en México. Se sabía, mandaron el mensaje de que quien utilizara videos sin su permiso los iban a castigar. Y lo hicieron.

La semana pasada varios 'influencers' y hasta comunicadores de otros medios recuperaron sus cuentas, luego de que por subir contenido del Mundial los castigaron y les bajaron las cuentas por tres días. Fue un 'estate quieto' y ya no lo hagas. Lo increíble es que sigo viendo a los que suben como si nada y al rato les va a caer la voladora. De mí se acuerdan.

RESPONDE LA MEXICANA

Por cierto que mi amiga Karen Díaz está con todo en el Mundial, ya con participación en tres partidos y sin desentonar con el nivel internacional. Hoy sale a su cuarto cotejo, en el durísimo Gales-Inglaterra.

Es árbitro asistente de reserva, es decir, aún no actuó como abanderada, sólo para ayudar al cuarto oficial, pero lo ha hecho de lo mejor, no sólo con los cambios, sino que en el de Australia-Túnez ya mandó callar y sentar a los africanos. Con todo, Karen.

MANDAN LOS JUGADORES

En temas de nuestra Liga Meme X, te cuento que en Pumas siguen mandando los jugadores en un club que carece de una figura imponente como directivo.

La nueva fue que se cansaron de Ariel González y sus "métodos arcaicos", los capitanes extranjeros hablaron con Rafita Puente para pedirle que ya se los quitaran. El técnico se lo pidió al Doc Mejía Barón y este ni tardo ni perezoso sacrificó a su amigo.

Me contaron que la idea es regresarlo a que dirija la preparación física de los equipos juveniles, pero resulta que Ariel está que echa lumbre y quiere renunciar. Esta semana tiene plática con el Doc, que ni las manos metió por su cuate. A ver en qué queda.

