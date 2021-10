Nueva fiesta, la razón por la que Vega no jugó vs Xolos

En Chivas no para la pachanga y aunque hoy no me toca columna, pues mi pecho no es bodega y está no me la aguantaba hasta el próximo martes.

Lo que pareció controlarse con los sonoros casos de los fiesteros del vodka tamarindo y de los parranderos dados de baja meses atrás, hasta denunciados ante la justicia jalisciense, hoy ya se vuelve a desordenar. Como esto que te cuento hoy no se ha hecho público, aún no hay reacción severa con comunicado oficial como pasó ante aquellas indisciplinas. Pero para eso está tu Franco de confianza.

Ya te había platicado que el tremendo Alexis Vega había tenido algunas complicaciones personales después de volver de Tokio con la medalla olímpica, y que incluso pidió chance de moverse a Toluca para arreglar sus asuntos. Pues el show terminó con que el atacante rojiblanco se nos casó al fin por el civil, justo el domingo pasado.

Así es, organizó todo para que después del juego que tuvieron contra Toluca, en el que calentó la banca y que acabó pasaditas de las siete, pudiera contraer nupcias al fin con su pareja. Pero claro que un evento de tal talla no podía quedar sin su respectiva fiesta, y como ya sabes que por tierras tapatías casi no les gusta, pues invitó a medio equipo a que lo acompañaran. Y ahí fueron.

Seguro preguntarás: ¿Qué no era su tiempo libre? Pues claro que sí, la bronca es lo que vino después. Resulta que al día siguiente había entrenamiento, por el compromiso de jornada doble, en el que empataron sin goles en Tijuana, y como buen capitán previsor, mi Chuy Molina le pidió chance a Marcelito Michel de recorrer la práctica mañanera, no fuera a ser que los compañeros no llegaran o asistieran bajo las secuelas del festejo de Alexis.

El técnico del Rebaño aceptó, movió la práctica del lunes para no tener problemas con todos los que se habían trasnochado. Todo pintaba que no habría consecuencias, pues no era la primera vez que algo así pasaba. Ya sabes, Guadalajara.

Peeeerooo, pues que empieza el entrenamiento y Vega nomás no llegaba. Siguió y Alexis no aparecía. Terminó todo y del olímpico ni sus luces. La celebración estuvo buena, Vega estaba bien averiado el lunes y no se paró para entrenar por las instalaciones del Guadalajara. Y para las pulgas de Richie Peláez.

Para no balconearlo de forma pública por su falta al código del Rebaño y para no darle chance a que se quedara a seguir la fiesta, la directiva decidió hacerlo viajar a Tijuana. El martes a eso de las 14:30 horas se fue el vuelo del equipo a la frontera y el miércoles apareció Vega en el campo, aunque después me lo mandaron a la tribuna. El argumento oficial: cuidarlo para Cruz Azul porque sigue ‘entre algodones’. Pero ya te conté la realidad.

¿Y los resultados? Bien gracias. ¿Y los goles? Pues también, ahí guardados. Y no es que todo sea culpa de Vega, pues si no es Alexis es el Chicote, o si no ahí está Antuna, y si no ahí viene otro con su chistecito, sino que el control está perdido.

No cabe duda que al interior de Chivas sigue el circo con maroma y teatro incluido, y pocos se han dado cuenta de cómo está la triste realidad del equipo más popular y tradicional de este país como para ya pararles la fiesta.

Pues para eso está esta tres veces ‘h’ columna. Hasta aquí mi reporte de la nueva pachanga rojiblanca, Joaquín. Por ahora, porque seguiremos informando.

