Ochoa y Guardado alzaron la voz en el Tri para ganar en Canadá

¿QUIÉN DIJO FRÍO?

Qué suerte del Tri de Martino: Enfrentar a Canadá en Edmonton en el peor momento del clima este año, pues justo este lunes entró la primera nevada de la temporada en la ciudad y no va a parar, incluso se pronostica que puede ser uno de los partidos más fríos en la historia de FIFA.

Ahora, para los genios expertos que piden que México haga lo mismo, de llevar al rival a condiciones extremas: si las circunstancias ambientales fueran tan determinantes, el país de la Hoja de Maple asistiría a cada Copa del Mundo desde hace años, ¿o qué tal Bolivia y su altura? Serían potencias por jugar en las sedes ‘extremas’. Aunque el clima es muy complicado, al final es el mismo para ambas selecciones, así que no hay excusas.

Y donde tampoco las ven es al interior del Tri. Te cuento. Claro que caló hondo la derrota ante Estados Unidos, en el vestidor de Cincinnati había frustración y caras largas por hilar la tercera derrota ante los vecinos del norte.

Pero también hubo quien alzó la voz, y fueron los que se comportan como los líderes de los últimos años: Paco Memo Ochoa y Andrés Guardado lanzaron palabras clave y con personalidad, de ‘no bajar los brazos’ y, lo más importante, en lo que fueron contundentes: se comprometieron como grupo a ‘ganar sí o sí’ en Canadá. Así como lo lees, no hay otro objetivo. Ni la nieve ni el césped sintético deben ser pretexto para los tres puntos. Venga, necesitamos ver ese espíritu combativo.

SIN ‘VETO’, MANTIENE EL SUEÑO

Recopilar a los cepillados del Tata para creer que esta selección puede mejorar me parece trabajo ocioso. Sin embargo, hay quien no está ‘vetado’ por Martino y tiene esperanza de volver, especialmente por el levantón que ha dado este torneo: Miguel Layún.

Contrario a lo que sucede con Chicharo o Arteaga, en su momento, Layún sí habló con el Tata para explicarle aquella situación del ‘brunch’ en Nueva York, algo que Martino tomó a bien e incluso lo convocó después del incidente, cosa que ya no hizo con Hernández. Así que Miguel no está en la lista negra.

Entre los factores que lo hicieron volver al América, a pesar del sacrificio económico, fue precisamente para jugar con más regularidad y estar en el radar de la selección, y así conservar vivo el sueño mundialista. Con el torneo del veracruzano, sin duda que tiene chance. Más por la posición de lateral izquierdo que ha sido un dolor de cabeza en el Tricolor. Borrón y cuenta nueva, diría yo.

SIGUE EL EXTREME MAKE OVER

Los cambios en Pachuca siguen a todo lo que dan, en busca de recuperar aquellos logros que los Tuzos alcanzaron a inicios de siglo de forma constante y que hace unos años se diluyeron. Después de que Chucho Martínez dejó la presidencia del club a su hermano Armando y la salida de Andrés Fassi, el movimiento más fuerte reciente fue la salida de Marco Garcés, tras nueve años como la cabeza deportiva.

No fue sencilla la decisión, pero me dicen que el conjunto de la Bella Airosa está con todo para regresar a esos puestos altos. Extreme make over. Y aunque quedaron en buenos términos, la realidad es que Garcés hizo varias cosas que no terminaron por rendir en Tuzolandia. Primero fue la apuesta de técnicos. Y ya incluso el último, Pezzolano, reventó contra Pachuca: “Es el club más difícil para dirigir en México, porque quieren entrenadores cuyos equipos sean protagonistas y con juveniles, y que también salga Campeón, siendo el noveno o décimo en inversión; es un club pesado en ese sentido”.

Quizá la que más pesó, pues apostaron por Garcés con todo, fue el pleito que tenía con Fassi, pues comenzaron a tener muchas diferencias en las decisiones que se tomaban, los Martínez respaldaron a Marco y al final, me cuentan que eso terminó por molestar a Andrés, quien decidió emprender en solitario su camino. Ojalá que ahora vengan tiempos mejores en Pachuca.

¿VALDANO AL NIDO?

Aún no salgo de la admiración de cómo un comentario de un comediante como el Borrego Nava pudo producir una nota en distintos medios, incluida la versión digital de mi RÉCORD querido, sobre una sacudida en la directiva del América.

El conductor de ‘Guerra de Chistes’ lanzó en un video en streaming junto a otros personajes como el ‘Matador’ Hernández, Juan Pablo Fernández y Ángel García Toraño, que tenía una exclusiva: que Jorge Valdano llega al Nido como ‘director deportivo’. Encima, aseguró que el que se iba para dejarle el lugar era Santiago Baños y que era recomendación de Santiago Solari. Y se regó como pólvora.

Pero mis queridos colegas que retomaron la nota no hicieron bien la chamba: primero, porque Baños es presidente del club de Coapa, y si llegara como director deportivo sería para quitarle el trabajo al ‘recién’ llegado Diego Ramírez; se necesita ser ignorante para confundir puestos. Segundo, porque no es responsabilidad de Solari poner o quitar directivos.

Y más importante: lo que dijo el Borrego es más chiste que noticia, pues no existe acercamiento alguno para poner a Valdano en la directiva. ¡Puro humo! Del que sofoca a los pen… dientes de información sin confirmar. De verdad que ni siquiera debería ser necesario tener que invertir tiempo en aclarar que es mentira.

A pesar de todos los americanistas de Twitter que intentan reventar a Baños, el presidente del América no se va porque el dueño del club está satisfecho con su desempeño. Por supuesto que pueden venir regaños a través de Juacho Balcárcel, el contacto con Azcárraga, especialmente si siguen sin conseguir títulos, pero hoy no hay plan de moverlo. Así que, servidos están.

VENDIÓ MÁS PRODUCTOS QUE CHIVAS

Y ya de salida, comentarte que me encontré con un dato matón de lo que significa hoy el furor por Checo Pérez en la F1: Resulta que mis compas de Puma, que visten a Red Bull y al piloto mexicano, leyeron bien el tremendo entusiasmo que levantó en nuestro país el retorno del Gran Premio de la Ciudad de México, y se lanzaron con todo para producir productos de la escudería, y en especial con el ‘11’ del tapatío.

Pues me cuentan que se quedaron cortos con todo lo que compró la gente para el fin de semana, y para muestra las gorras especiales: lanzaron 350 mil al mercado mexicano ¡y se agotaron en unas semanas! Me dicen que el número es significativo pues es casi el doble del número de playeras que vende Chivas para la marca cada año. Vaya que el automovilismo de la alta categoría le va ganando terreno al deporte de patear el balón. Bien ahí.

