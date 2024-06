Pachuca tiene nueva casa, la Bomba movió sus hilos

Se acuerdan de que La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, está trabajando por esos mil millones de dólares de un fondo de inversión que le prometió a los dueños del futbol mexicano; resulta que ya comenzó a operar buscando acomodar los tiempos, y es que empujó a Grupo Pachuca y Televisa para firmar un acuerdo de transmisión. Los equipos que están clasificados para el Mundial de Clubes del próximo año, terminaron su relación con FOX Sports y buscaban nuevos horizontes que ya encontraron, ahora solo falta que definan si todos sus juegos serán por televisión abierta o combinarán con VIX Premium. Me cuentan que la negociación tuvo la bendición del tío Richie, pues Emilio Azcárraga le había dicho al propio Chucho Martínez que no quería pelear con Salinas.

¿Y LUEGO?

Como si fuera estreno de película de Hollywood me preparé en casa para ver el anuncio que Juan Carlos Rodríguez había prometido; ese que según cambiaría la industria del futbol mexicano, el que movería todo y sería un parteaguas, algo nunca antes visto en los últimos 20 años. Esperaba una bomba atómica de información, pero terminaron dándome chispitas de feria.

Y es que después de los tres anuncios importantes que dio la Federación Mexicana de Futbol, donde hablaron de formación de técnicos (dejando claro que los de ahorita están rezagados), regla de 20 años 11 meses para darle oportunidad a los jóvenes (aunque crearon otra donde les meterán el pie), y traer extranjeros con talento (para que ya no hagan sus negocios por debajo de la mesa); el ánimo de la afición y hasta de los colegas con quienes hablé por la tarde es de pesimismo, pues aseguran que siguen escuchando lo mismo de siempre cada que el nuevo de la FMF presenta su proyecto.

Y para qué les voy a mentir, de origen sí me suena a lo mismo, digamos que la misma gata, pero revolcada, perooooo como soy un hombre de fe, les daré el beneficio de la duda, aunque prometo guardar bien este video digo para que volvamos a hablar del ‘quién es quién en las mentiras’.

A QUIEN LE QUEDE EL SACO, QUE SE LO PONGA...

"El problema es profundo... son muchos años en los que nos rezagamos con respecto a cómo ha crecido el futbol”, fueron las palabras de La Bomba, Juan Carlos Rodríguez, que casi ocasionan que me atragantara. Ahora sí que el Comisionado agarró parejo y no se detuvo ante nada cuando habló sobre el estancamiento que ha tenido nuestro balompié; y pues él ni culpable es porque lleva un año; por eso me pregunto si no se habrán atragantado Yon de Luisa (quien por cierto hizo todo para que México tuviera su tercer Mundial y el juego de la inauguración), Decio de María y Justino Compeán, quienes fueron los últimos tres presidentes del organismo.

Y bueno, ya para cerrar los temas del “esperado anuncio”, tengo que confesar que me extrañó la transmisión de la Federación, y no en el sentido de que fue planita, sino de las fallas técnicas del video, y es que primero empezaron tarde (con un video grabado) y después el mismo video tenía cortes y pausas extrañas, y pues para mí suena a sorpresa cuando el mismo comisionado y el director de comunicación tienen antecedentes de haber trabajado en la fábrica de sueños, donde son expertos en hacer video y transmisiones en vivo. Pero como no soy mala onda, si quieren les digo a mis amigos de RÉCORD+ que les echen una manita para la próxima.

¿ESPANYOL DE BARCELONA?, AHORITA NO, GRACIAS...

Ahora que anda calientito el tema del Ascenso en la Segunda División de España tuve que echarle unas llamadas a mis fuentes españolas y me encontré con una gran sorpresa que casi aplico la de ‘Condorito’ cuando se iba para atrás y quedaba patas pa’ arriba. Pues bien, mi fuente española me reveló que se cree que probablemente el Espanyol de Barcelona sea comprado por inversión mexicana, pero cuando me dijo el precio en el que el dueño del equipo, Chen Yansheng, le puso al conjunto en Segunda División me di cuenta que mejor le voy a ir al Real Oviedo de mi compadre Jesús Martínez.

Resulta que de acuerdo a mi confidente, que le sabe mucho a eso de precios en segunda división, el chino le puso una cifra de más de ¡200 millones de dólares! No, pues ¡Plop! de plano se los debo porque no creo que ningún inversionista mexicano le entre a esas cantidades, aunque me recordaron que el grupo de Alejandra de la Vega y su esposo pueden eso y más, incluso hasta comprar el Real Madrid. Ay sí, párale, párale... Bueno, no lo dudo, pero de eso a que equipo vaya a tener inversión mexicana, ¡mejor cuéntenme un cuento chino!

ALARGAN VACACIONES

Andan de buenas en Coapa y les extienden las vacaciones. Desde que el equipo rompió filas el día de los festejos del título se les dio la indicación de que reportarían esta semana, la primera fecha pactada era el lunes 17 de junio; sin embargo, a mitad del periodo vacacional les informaron que se modificaba para el 19, pero no conformes con un par de días más los jefes decidieron extender otro día las vacaciones y será hasta hoy 20 que los campeones se presenten en las instalaciones del club para realizar las pruebas médicas de rigor y después emprenderán el viaje a El Paso donde jugarán un partido de Pretemporada ante Juárez FC. Pero me cuentan que todos están de buen humor y agradecidos con los 3 días más de descanso que les dieron luego del título.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA AMÉRICA 2024: JUGADORES MÁS VALIOSOS, DUELOS MÁS ATRACTIVOS Y POR DÓNDE VER