Peláez y Tena, una relación desgastada

PELÁEZ NO AGUANTÓ MÁS

Mucha tela para cortar sobre lo que sucede en el Rebaño. Para empezar te cuento cómo fue el cambio exprés de técnico en el Guadalajara.

Voy directo: La relación Tena-Peláez estaba ya tensa, muy desgastada. La gota que derramó el vaso fue que Richie tuvo iniciativa de más, al grado de meterse a hablar con el plantel temas tácticos y hasta recomendarle al Flaco movimientos en las alineaciones.

El director deportivo tomó la decisión desde este sábado tras la derrota ante Puebla y el domingo temprano le avisó al Flaco que estaba fuera. La charla con Vucetich fue de inmediato, el Rey Midas puso sus condiciones, Peláez tocó base con Amaury Vergara y tras recibir el ok del dueño, arregló al nuevo pastor.

Me cuentan al interior del Rebaño que a pesar de que al inicio de su gestión, Amaury estaba muy participativo en la toma de decisiones, desde que llegó Richie se desentendió y ahora sólo se encarga de dar el palomeo final. Eso sí, Vergara tiene un asesor de cabecera al que recurre si tiene dudas: Marcelo Michel Leaño, el que será técnico interino en lo que Vuce toma las riendas.

Así que la conclusión es que estos movimientos son todos responsabilidad de Peláez, a quien ahora deberá de cargarse la responsabilidad de los resultados.

...MIENTRAS METEN LANA POR SEGURIDAD

En el Rebaño están también hasta el gorro con todos sus infectados de Covid-19, por lo que la directiva decidió hacer un mayor esfuerzo económico para reducir los riesgos de contagio.

Me platica mi oreja rojiblanca que para los partidos de visita seguirán viajando el día del partido, además de que se hospedarán ahora en habitaciones individuales durante la espera para el inicio del juego. Por si fuera poco, regresarán de inmediato al término del encuentro.

Estas medidas se adoptaron después de que para el partido contra Cruz Azul en la Copita molera, a los jugadores tapatíos los acomodaron en habitaciones dobles en la noche que se quedaron en la CDMX, lo que probablemente generó más contagios.

...EL CHICOTE SIGUE CON SU BANDA

Para rematar el tema, te dejo estas fotos del Chicote en pleno guateque con todo y banda, echando la cantada el fin de semana pasado. Eso sí, resulta que Calderón le pidió a su compa del grupo que bajara las fotos, pero fue demasiado tarde, al whats de su Franco de confianza ya habían llegado. Y luego corrieron como pólvora.

Ojalá que no salga como ‘Diego Reyes’, que nomás por ir de visita ya salió positivo. Hay maderas que no agarran barniz.

NO MÁS JÓVENES MEXICANOS

Mi Rafa Puente creyó defenderse con uñas y dientes, pero como se los adelanté la semana pasada, era strike cantado su salida. Orlegi sólo buscó tiempo para negociar mejor su finiquito. Y no tienen reemplazo aún. Eso sí, de interinos van Omar Flores y Rubén Duarte en esta jornada doble, pero por nada del mundo los van a dejar más tiempo.

Eso sí, me asegura mi orejita rojinegra que no irán por ninguno de los clásicos bomberos con pasado rojinegro, ni Boy, el Profe o Romano, y tampoco quieren llevar jóvenes a experimentar. Están buscando a un entrenador del extranjero, al estilo como los que desfilaron por Santos, ofensivo, pero ya probado. No hay candidatos predilectos, en cuanto tenga nombres, los voy soltando. Aunque... Lavallén vuelve a ser opción y me aseguran que el argentino Pablo Repetto ya fue contactado. Veamos.

LE AMARRAN LAS MANOS EN CANTERA

Ahora de Pumas. Pero si eres de los que creen que acá hay consigna para exhibir todo lo malo que se hace por los rumbos de Totonacas 560 en la Colonia Ajusco, donde está la gloriosa cantera auriazul, te vas a sorprender. Hoy escribo para reconocer un ajuste positivo que ha hecho el Presi felino, Polo Silva, con la administración del equipo: al fin le amarró las manos a Chucho Ramírez. Me explico.

Después de que ventilamos en este espacio que el presidente deportivo de Pumas y su hijo, Diego, se habían dado vuelo trayendo jóvenes, incluso extranjeros, a las juveniles del club, taponando la oportunidad para el talento de casa, Silva ya ordenó que no permitan más manoseo. Yo estaba incrédulo, pero mi oreja auriazul me lo confirmó.

Ahora, en lo que se enfoca Chucho es en encontrarle reemplazo a Andrés Lillini en el banquillo, cosa que se ha vuelto misión imposible. Primero, porque el argentino se ganó el apoyo de algunos líderes felinos, encabezados por Freire, que ya pidieron a la directiva dejarlo como encargado para lo que resta del torneo. Segundo, porque no existe otro candidato para reemplazar a Míchel más que el argentino. Nadie quiere agarrar esa papa caliente.

Hay otros líderes, como Iniestra, que sugirieron escuchar la propuesta de Bruno Marioni, quien lo dirigió en Venados, pero Chucho Ramírez ya le dio un manotazo y advirtió a los cuatro vientos que mientras él siga en el club, el Barullo no vuelve.

Lo que preocupa no es que el argentino siga como técnico, sino que mientras se encarga del primer equipo, Lillini dirige a control remoto uno de los grandes valores del Club Universidad, la cantera con los chavos que significan el futuro de Pumas, y así no se puede. Vaya encrucijada.

SE AGOTA LA CONFIANZA EN GIO

Hablar de Giovani Dos Santos y lesiones ya se ha vuelto una costumbre en el Nido. El ‘10’ sigue trabajo por separado por las molestias del recto femoral izquierdo. Aunque el cuerpo médico confía en su reaparición, la realidad es que tiene minutos y navega por los mares de la desconfianza, por temor a un problema muscular mayor o desgarre en la zona.

Es un vía crucis para el jugador y para el Piojo Herrera, quien vive ‘ciscado’ por sus constantes lesiones y la necesidad de tener que dosificarlo siempre para evitar algo peor. Ni modo. Gio ya se volvió un futbolista de ‘papel’, ahora no sólo es cuándo vuelve, sino que no presente más problemas.

MANOTAZO AL TÍO MENTIRAS

Cierro contándote un Franco sabroso que se genera por la ignorancia de uno de mis personajes favoritos en el mundo pambolero mexicano: el Tío Higuera.

Ya que ayer vieron cómo se armaron los derechos de transmisión para la Liga de Expansión MX, te cuento que al flamante director del poderoso Morelia se le ocurrió una ideota sin saber lo que se estaba preparando: José Luis pidió a su equipo de mercadotecnia y al digital, que empezaran a crear un proyecto revolucionario: Canarios TV. ¿Te suena conocido?

Pues se enteraron en la Liga MX que el Tío Mentiras quería llevar agua a su molino sin importarle que esta vez los derechos de transmisión fueron negociados en forma grupal, un hecho histórico en México. Así que Bonilla le tuvo que hablar para pararle el tren y decirle que se deje de ‘ideotas’ y que mejor se meta a conocer cómo funcionará la Expansión MX. Qué vivo mi tío, ¿no?

