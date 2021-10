¿Por qué Chivas femenil separó a Soto y Jaramillo?

SANCIÓN EN FEMENIL PONE EL EJEMPLO

¿Qué tendrán tierras tapatías que hacen que los futbolistas se salgan del corral a cada rato? Después de ver la lista de jugadores del Rebaño que se pasaron el reglamento interno por el arco del triunfo, con pachangas y videos virales en fuera de lugar a diestra y siniestra, ahora llega la versión femenil.

En el equipo varonil hacen lo que quieren sin una llamada de atención de Chivas, ahora tuvo que venir Doña Fede a través de la Disciplinaria a sancionar a Alexis Vega por su chistecito después de perder en el Clásico Tapatío, por romper el código de ética al insultar al Atlas. En el Guadalajara no le hicieron nada.

Pero, del lado femenil, resulta que sí castigaron a Caro Jaramillo y Rubí Soto, quienes no estarán en el Clásico Nacional ni en la repetición de la última Final ante Tigres, y todo por irse de parranda, una a Mazatlán y la otra, a Tapalpa, cosa que está prohibida por las reglas de la institución.

Los equipos varonil y femenil son dos cosas separadas en el Guadalajara, cada una con cabeza propia que responde a Amaury y al comité de futbol del club, por eso, a pesar de que fue una falta menor, del lado de las mujeres viene el mensaje interno de ‘acá nosotras no permitimos indisciplinas’, para ver si los otros la captan y ya hacen algo por frenar todo el despapaye que traen. El mensaje va de Nelly a Richie, pues. Para que Peláez ya se ponga pilas, pues.

EL PATRÓN NO SE VA

Y ya que andamos en el redil, me sigo con más información de Chivas. Causó mucho revuelo ayer el trascendido de que Amaury Vergara da un paso al costado como mandamás del Rebaño, pero acá está tu Franco de confianza para aclararlo: es falso como moneda de tres pesos. El hijo de Don Yorch no se va a ningún lado.

Consulté con la oreja más picuda del Guadalajara, la que está hasta arriba de todos, y el mensaje es claro: No hay movimientos. Es más, me dicen que la filtración de la posible salida de Vergara responde a intereses de algunos que le quieren mover el tapete, pero por ahora se van a quedar con las ganas. Servidos están, chivahermanos.

DE MÍRAME Y NO ME TOQUES

Dejamos tierra tapatía atrás y me arranco con temas del Tri y anexos para contarles que vaya que llegó crecida la selección sorpresa de la Eliminatoria, Canadá, el rival de hoy en el Azteca.

De entrada, te platico que entrenaron en las instalaciones alternas de Pumas, en ‘Cantera 2’, donde se encerraron a piedra y lodo, pues pidieron que cubrieran las ventanas de las oficinas del lugar, así como de otros departamentos de las fuerzas básicas felinas que tenían visión a las canchas, para que nadie pudiera ver la estrategia ultra secreta del técnico John Herdman.

También me contaron que en el hotel de concentración, la seguridad privada que trae la selección de ‘La Hoja de Maple’ se encargó de correr sin educación a cualquiera que se les acercara, no sólo a reporteros del lugar, sino a cualquier curioso, no vaya a ser que sean espías enviados del Tata.

APENAS VA LA MITAD

De la venta de boletos para hoy en el Coloso de Santa Úrsula, me contaron que hasta ayer por la tarde, antes de mandar esta tres veces ‘H’ columna a la redacción de RÉCORD, iban en 31 mil entradas colocadas, de las 61 mil 200 que permite el aforo al 75%.

Para el Clásico Nacional, con la misma capacidad de asistencia, ‘sólo’ asistieron 42 mil 862 aficionados al Azteca y para el Clásico Capitalino fueron 27 mil 571. Así que confío que contra los canadienses, en jue-bebes y a pesar del alto costo de los boletos (que están al 2x1, es decir incluyen el juego contra Honduras), mejore mucho la entrada y se hagan sentir al menos la misma cantidad de gargantas que en el América-Chivas. El Tri te necesita para bajarle los humos a los canadienses.

SÓLO UNO SE COMPORTA COMO LÍDER

Entre el desastre que está hecho Universidad, vaya que necesita líderes, pero sólo uno se defiende para nombrarlo como tal: don Alfredo Talavera.

El portero es el único que se ha ganado el cartel de líder en Pumas, que el resto del equipo lo ve así, en especial por defender a los canteranos, quienes son el blanco de críticas siempre que hay resultado negativo, especialmente de los extranjeros. Después del Clásico Capitalino de Liga MX, me contaron que Tala salió a defender a Jerónimo Rodríguez por el gol de Richard, pues aceptó que se equivocó al salir jugando con pase terrible al lateral. Y lo reconoció frente al grupo.

De los que deberían comportarse como cabezas del grupo, a Dinenno no le importa, pues se mete poco, casi no alza la voz en vestidor, eso sí, reclama todo el tiempo en el campo. El otro extranjero apuntado a ser guía es Freire, pero el sudamericano se la pasa repartiendo culpas a los juveniles y no asume las propias.

Un mexicano veterano como el Chispa, también canterano, aunque quiere, aún no lo ven como una de las cabezas a seguir. Es decir, a Pumas le faltan líderes que ayuden a contener los problemas en el vestidor y parece que nadie en el club se ha dado cuenta.

DAN CON PALCO DE LA PISTOLA

Así como te adelanté las consecuencias de los desmanes de las porras de América y Pumas en el Azteca, ahora te cuento lo que pasará por el tipo que presumió en redes haber ingresado una pistola al Coloso de Santa Úrsula y que iba a “matar americanistas”.

Primero, resulta que en cuanto se volvió viral el video, las autoridades del Azteca comenzaron a investigar dónde estaba el individuo, que resultó llamarse Diego ‘R’. La consultora de seguridad del estadio hizo la revisión de la zona por las imágenes que subió, al ver cómo estaba la toma de la cancha o la publicidad, y lo detectaron en los videos vigilancia. Encontraron el palco, que está en la zona de los ‘3 mil’.

Contactaron al titular, que resulta que lo ‘había prestado’, pero al final es el responsable del palco. Pues viene un castigo duro, primero va una suspensión por el uso que le dio, y después, el Azteca va a intervenir penalmente en su contra. Van con todo.

Ahora, también hay consecuencias en materia de accesos a los palcos, pues me contaron que se va a reforzar la seguridad, a someterlos a revisión para que esto no se repita. Me cuentan que ocuparán ‘garrets’, o detectores de armas, en el área de torniquetes y en el acceso a las suites del Coloso.

