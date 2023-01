¿Por qué no estuvo listo el Jalisco en la J1?

EL RÍDICULO TRAE BENEFICIOS

Pues bien dicen en mi rancho que no hay mal que por bien no venga, y esto va por el relajo que se hizo con la cancha del Jalisco que no estuvo para la J1. Resulta que el ridículo del templo tapatío al final le sentó de maravilla a la casa del Atlas, con todo y la multita que recibió por parte de Doña Fede. Te cuento.

Primero, ya sabes que es cuestión de cuatro: además de los Zorros, los dueños del Jalisco son Chivas, Leones Negros y Cafessa (antes El Oro), y se turnan la presidencia del comité que lo administra.

Por increíble que parezca, esta vez es el Cafessa el que tiene la dirección de dicho comité, un club cuya franquicia está congelada en la FMF, luego de ser acusada de lavado de dinero, y que no ha regresado a jugar. La realidad es que todos deben de votar para tomar decisiones del Jalisco.

Pues bien, se aprobó hace meses el concierto de Los Bukis en el recinto jalisciense, pero por Covid-19 de uno de los integrantes se tuvo que reagendar la fecha para el 26 de noviembre. Luego luego vino la Copa por México, que también ya estaba pactada para pagarle a Doña Tele lo que se perdió en pandemia. Y la cancha quedó echa papilla.

Resulta que el terreno del Jalisco ya estaba planeado para renovarse, pues fue trasplantado en su totalidad para el inicio de este torneo, es decir, lo que pasó con el concierto y el certamen es que atrasó el tiempo de colocación y de asentamiento de la nueva cancha. Clubes Unidos no quería hacer un ‘Estadio Azteca’ y permitir que el recién colocado campo se echara a perder con más partidos, así que por eso no se jugó la J1. Me dicen que ya está en perfecto estado para estrenar hoy ante Mazatlán.

Y hay más. Con la lana que ingresó por el concierto y otros eventos, el Jalisco también estrenará en Liga MX su alumbrado de alta tecnología, que prende y apaga para celebrar los goles y otras chuladas. Así que al final, al Atlas le salió buena la regada.

APOQUINAN O NO SALE

La limpia sigue con todo en el Rebaño, no se tientan el corazón y para muestra lo de Ormeño: Hierro y Paunovic ya le advirtieron que se quedará en el rincón arrumbado si sigue en Chivas, así que mejor que busque otro club antes de que se cierre la ventana.

Y ya preguntó Puebla, por ejemplo, y el Guadalajara está dispuesto a darlo, pero completo, pues no quieren cargar con nada de porcentaje del sueldo del peruano. Obviamente al ser alto, La Franja les pidió apoquinar al menos una parte, pero esta directiva del Rebaño se resiste a tener que apoquinar a un jugador que no milita con ellos. No saben que así se hacía en el pasado.

Al final, estoy seguro que tendrán que doblar las manos y aceptar pagar un cacho de su sueldo, o nadie lo va a aceptar y van a seguir con un futbolista que no quieren y con contrato de tres años arrumbado en Verde Valle.

¿CUÁL CANTERA DEL NIDO?

Pues mi padawan Vic Díaz ya desveló que el América sigue en busca de un lateral derecho. Y ahora te planteo un tema para que te la pienses la próxima vez que creas que Grupo Orlegi es la cantera de las Águilas.

El torneo pasado les preguntaron por Quiñones y se lo dejaban a sus amigos en 10 melones de los gringos nomás; para este certamen, fueron por Barbosa para la posición que falta en defensa y se dejaron pedir nomás 4.5 mdd, con nada de descuentos. Así que eso de que les dejaban en bandeja de plata a las joyitas, se acabó.

AÚN NO HAY REPORTE

Alrededor de la Selecicón Mexicana se sigue vendiendo puro humo: te puedo asegurar que el Tata Martino aún no entrega reporte técnico detallado algo de su ciclo en el Tri a Doña Fede. No hay.

Lo que comentó el Tata, y fue incluso antes del Mundial, es lo que ayer ya desvelaba en su columna mi compa Rubén Rodríguez, que hizo sugerencias, en especial la de que el mexicano debe competir más. Pero no ha entregado nada de reporte final en las oficinas de Toluca. Y te recuerdo que quedan menos de tres semanas para que se cumpla el plazo que puso el Inge de Luisa para dar respuestas sobre lo que pasó con la Selección Azteca y lo que viene.

MEJORÍA EN DOÑA TELE

Y ya de salida, de lo que te contaba de mi compa Paco Villa, no sabes qué gusto me dio escucharlo ya de retache narrando con Televisa, y además ya activo en redes sociales, con su punto polémico y picante como siempre. Con todo en la recuperación, mi Paco.

Nomás por no dejar: Memo Schutz terminó en el hospital por unas piedras en el riñón que le hicieron pasar un mal rato, pero lo atendieron a tiempo y ahí la lleva también en la rehabilitación. Éxito, que ‘todo salga bien’.

