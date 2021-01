¿Por qué Solari aún no tiene su visa de trabajo?

Vaya ola de críticas al América por la falta del permiso migratorio laboral de Solari para que dirigir ya en Tijuana. El problema fue el cierre de oficinas de la SRE en CDMX por semáforo rojo.

El club pudo, como hacen muchos otros, irse por la chueca: buscar una dirección en otro estado para obtener esta semana la visa de trabajo, pero decidieron irse por la derecha.

Ahora, para que esté en J2, las Águilas pueden sacar el permiso temporal, para lo que necesita viajar al extranjero; en el Nido acostumbran sacarlo en Houston, operación que se logra en un día.

No se hizo antes porque Santi llegó de Madrid, vía Buenos Aires, y no había cumplido las dos semanas necesarias por protocolo sanitario en territorio americano para entrar a EU. La siguiente semana ya podrá viajar si aún no abren la oficina en CDMX.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: HENRY MARTÍN Y SEBASTIÁN CÓRDOVA, FUERA DEL PRIMER ONCE DE SOLARI