¿Por qué Solari no recibirá varios juegos de suspensión?

CASTIGO JUSTO

Vaya cara tan distinta que mostró mi Santi Solari al arrancar el Clausura, y no porque cambiara el estilo de juego, sino porque se transformó por instantes en lo que tanto quiso erradicar la directiva del Ame: en la versión salvaje que por años mostró el Piojo Herrera en el Nido. Pero todo tiene un por qué.

Primero, no van a pasar de dos juegos de sanción, aunque algunos pedían, pero la cosa es más sencilla. Como invadió el campo, ahí se gana uno y otro por la expulsión, y no pasa de ahí. Hay tres puntos clave que abonan a la causa de Solari: primero, que no insultó al árbitro, así consta en la cédula que entregó Óscar Mejía; segundo, que el entrenador no tiene antecedentes, en el año que lleva dirigiendo en México siempre se comportó como caballero hasta el viernes; y tercero, que tenía un reclamo legítimo, me explico.

Resulta que aunque en la TV ya no pasaron el detalle, de lo que se quejó airadamente Solari fue un codazo artero que recibió Roger de Araujo (que no fue ni sancionada con falta, y que además, el poblano terminó anotando) una jugada antes de que cometiera la falta por la que le mostraron la primera amarilla, antes de expulsarlo. Santi saltó a decirle a Macías que si hubiera marcado aquello que fue antes, no habría pasado lo que terminó con la roja a Martínez. Y tenía razón, chequen estas imágenes. Para terminar este tema, en Coapa no le harán nada al argentino, pues entienden totalmente su reacción.

LA VERDADERA RAZÓN DE SU AUSENCIA

Hicieron mucho ruido con la poca actividad que ha tenido Richard Sánchez con las Águilas últimamente y aseguran que es por un conflicto con Solari, sin embargo, acá está tu Franco de confianza para contarte la realidad.

Es así de claro: Richard tiene una pubitis de la que no se ha recuperado, incluso dejó de tener vacaciones por hacer rehabilitación en Coapa, así que no está para juegos completos; de a poco irá recuperando minutos, conforme esté al 100.

Incluso me contaron que a Solari le recordó este caso al de Marcelo, al que le llegó a utilizar en un par de minutos en juegos del Real Madrid, porque así lo ameritó la estrategia, y recibió crítica en la prensa también infundada. Pero ya te digo, no va por ahí.

TAMBIÉN LO MANDARON TOCADO

Siguiendo con las ausencias del Ame, te cuento lo de Valdés. Pues mis compas Orlegis se quejaron de que Leo Suárez no llegó en ‘óptimas condiciones’ a La Comarca, cuando todos sabemos que ese era el talón de Aquiles del argentino en Coapa. Pues ahí te va la que no sabías.

Resulta que el ‘10’ americanista tampoco llegó al cien al Nido procedente de Torreón, ya que trae una molestia muscular que arrastra desde la Semifinal ante Tigres: es un desgarre que no le va a permitir jugar antes de la Jornada 3, para cuando visualiza el cuerpo técnico que al fin debutará.

Así que no hagan olas, que las condiciones de lo que recibieron es similar a lo que mandaron.

LAS COMISIONES LO ALEJARON

Y para cerrar el NotiÁguila de hoy, el caso de los refuerzos. Te anticipé que la opción de Brian Ocampo al Nido ya está enterrada seis metros bajo tierra, pero es increíble lo que sucedió. De entrada, el charrúa terminó contrato con Nacional el pasado 31 de diciembre a medianoche, es decir ¡era jugador libre! Según dicta FIFA, no según la mayoría de clubes sudamericanos.

Cuando el Ame empezó a negociar con el repre de Ocampo, se dejó pedir las perlas de la Virgen por firmar, como siempre que ven interés mexicano. Normal hasta ahí. El problema es que de la nada salió sorpresivamente otra ‘comisión’ misteriosa por firmar al charrúa. Y luego, por arte de magia, otra más, y luego ya eran tres, y así se multiplicaron como Gremlins en agua las manos que pedían su ‘parte’.

El Ame no pudo más y decidió no seguir alimentando un fichaje turbio, al peor estilo gangsteril de Sudamérica …por un jugador que era ‘libre’.

DESVIÓ LA PRESIÓN CON FESTEJO

Siguiendo con refuerzos, o bajas en este caso, el festejo de Alexis Vega surtió efecto, y no porque esté garantizada su permanencia, sino porque el mensaje le llegó a quien debía llegarle.

Primero, Gru hizo creer a la afición que se queda, después de besar el escudo y señalar al campo del Akron tras su golazo de tiro libre. Los conquistó. Y segundo, a la directiva rojiblanca, a la que ya le metió la presión necesaria para que le echen ganitas a la renovación.

Y te cuento la actualización del caso: Rayados mete el acelerador por el volante ofensivo, pues mientras Peláez cree que ya ‘está alienado' para que firme la extensión, me contaron que los regios ya pasaron de mi Richie, pues ayer tocaron base directamente con Amaury Vergara para plantearle la oferta por Vega. Así que la novela está lejos de estar definida.

¡CLINK, CAJA!

Donde ya sonó la caja registradora fue en La Noria, pues La Máquina ya se despidió y cobró por la transferencia del Cabezón Rodríguez a Arabia Saudita. Ahora, mis amigos pitufos van a pensar que con eso basta para traer a Pavón o a los ‘9’ que han sonado, peeeeeerooooo…

Me contaron que en Pitufilandia no están negados a que Santi Giménez, nomás que se recupere del Covid, se afiance como el killer de Reynoso, le quieren dar la oportunidad para no tener que descapitalizarse tan rápido. Así que si se pone muy rudo lo de un refuerzo en el eje del ataque, se quedarán como están sin bronca.

NO TRAEN CON QUESO

Y de salida, Pumas sigue haciendo la chica sin armas. Lillini decide jugársela con un equipo veterano y la fortuna le sigue sonriendo. Por lo hecho en los últimos torneos, nadie se atreverá a augurar que no serán protagonistas en Liguilla.

Pues ayer que escuchaba la transmisión de TUDN, se atrevieron a decir que Universidad aún buscaba refuerzo, cosa que es mentira, pues la puerta de CU está como cantaba los Tigres del Norte: cerrada con tres candados. No hay con qué traer a alguien, a menos que se dé una venta sorpresiva, como las que les platiqué la semana pasada, por los sondeos de Dinenno y Freire, cosa que según me aseguran en Cantera, no va a pasar.

