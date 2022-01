Próxima lista del Tata tendrá sorpresas; Arteaga una de ellas

SORPRESAS

Me gusta que la nueva lista del Tri cause expectativa, y es que viene con algunas sorpresas, de las que te adelanto una.

De todos los ‘cepillados’ por Martino, uno que no sólo era urgente su regreso, sino que se entendía muy poco su alejamiento de la Selección, es el caso de Gerardo Arteaga, quien volverá al fin a vestir la verde …digo, la negra.

La defensa es la línea más endeble y criticada de este proceso y por fin el lateral que milita en el Genk de Bélgica regresará, después de aquel conflicto por bajarse del Tri y de los Olímpicos, pues le pegó la ‘ansiedad’ de estar sólo en pandemia sin su familia, cosa que no gustó al Tata de entrada. Pero eso ya quedó en el pasado.

Y otro que tiene de nuevo puerta abierta es el Titán Salcedo, quien fue borrado tras sus actitudes, especialmente con el cuerpo técnico tricolor; Carlos buscó a Martino, habló y entonó el ‘mea culpa’, se dijo arrepentido y el Tata ya lo perdonó. No como el Chicharito, quien nunca dio la cara por sus indisciplinas y ese sigue más borrado que pizarrón de primaria rural.

SE FUE POR ‘CIGARROS’ Y…

Vaya salida de Pol Fernández de Cruz Azul: pidió chance de ir a Argentina a arreglar “asuntos personales importantes”, pero no ha vuelto como prometió y desde Buenos Aires salen los periodicazos del interés que resurgió por arte de magia de Boca Juniors por contratarlo de nuevo. Qué coincidencia, ¿no? Piensa mal y acertarás.

Al volante argentino se le acaba el contrato en el verano y se puede marchar libre, como hizo Orbe, así que sacarle hoy una lana a Boca es una ganancia que ve bien La Máquina. El monto está puesto: dos melones gringos, si lo pagan, Fernández es de los bonaerenses ya, si no, en seis meses. Riquelme, el encargado deportivo, ya lo pidió al consejo del club xeneize, habló con Pol, quien se convenció de volver.

Ahora falta que realmente rompan el cochinito y como sabemos, para que eso suceda le falta mucho trecho. Hasta hoy no hay nada en las oficinas de La Noria y lo único que ha pasado es que Pol no ha cumplido con su palabra. Salió por cigarros y no ha vuelto.

SE REABRE LA PUERTA

Y hay un caso similar, pero a la inversa. Ya te conté que lo de Pavón a Cruz Azul se enfrió rápido con Boca Juniors. Pues ahora la realidad del delantero podría abrir otra vez la puerta.

Resulta que Pavón está borrado en Boca, pasó de ser titular, al banquillo, y ahora ni eso. Ni siquiera funcionó como venta. Es el cuarto atacante en la fila para el técnico Battaglia. Queda libre en el verano, pues el club Xeneize no lo piensa renovar. Yo me pregunto: ¿podría meterse Cruz Azul hoy a seducirlo para que llegue gratis en unos meses? ¿O podría meterlo de una vez como moneda de cambio por Pol? El balón está en la cancha celeste.

SE COMPLICA UNO MÁS

Otro fichaje que se complicó en el Nido es el de Paul Arriola. Así como lo lees. Y todo es por tema de lana. No tanto por el sueldo, pues hoy gana un melón gringo en la Em El Es, así que está en el rango del América darle una mejoría.

El principal obstáculo es que las Águilas pasaron de pedirlo a préstamo a tener que negociar la compra con el DC United, que está pidiendo casi ¡cuatro millones de dólares! Es cierto que es seleccionado estadounidense, pero Paul no mostró algo fuera de lo común en su paso por Dorados o Tijuana. Veamos si Baños y su equipo aprietan la negociación o mejor la dejan pasar para centrarse en el refuerzo que quieren de Europa.

DE LO PERDIDO, LO ENCONTRADO

Aunque muchos han criticado a Chivas por no aprovechar a Zendejas, quien se fue ‘libre’ del Rebaño al Necaxa donde fue goleador y ahora es flamante refuerzo del Ame, al final, el Guadalajara va a recibir una buena lanita por el traspaso.

El atacante de origen estadounidense dejó al club tapatío por falta de minutos, la directiva que encabeza Richie Peláez lo dejó libre.

Además de los Rayos, había llegado una oferta del San Luis por comprarlo; sin embargo, la directiva de los Rayos la jugó mejor: propuso que se fuera a Aguascalientes donde sería titular, y dejarle al Rebaño el 49 por ciento de la carta para una venta a futuro, al fin que ya saben que se pintan solos para vender a su mejor talento en cuanto se pueda. Así aceptó el Rebaño.

No tardó mucho en llegar la propuesta de compra: América preguntó por cuánto podía salir, y no tuvo ni que llegar a la cláusula de rescisión, pues Necaxa aceptó por menos de tres melones verdes venderlo, y de esta manera, al Guadalajara le van a caer unos 1.5 MDD de un chavo que estaba sin aprovechar en tierras tapatías.

DERRUMBARÁN AL TEMPLO

Para aminorar el enojo por el mal paso de los Ti-gue-res en este inicio del Clausura 2022, en el que sólo han logrado uno de seis puntos, llegó la confirmación de la construcción de su nuevo estadio, una dosis de ilusión a los ‘Incomparables’, pues promete ser uno de los mejores del continente.

Eso sí, no me voy a cansar de decirlo aunque aún existan algunos necios por ahí que no me han leído: no será sede del Mundial del 2026, porque el protocolo de registro y revisión de FIFA está con Rayados y su BBVA, además del Azteca y del Akron.

Pues muchos se preguntan qué pasará con el actual Volcán y puedo contarles que cuando la nueva casa quede lista, existe la intención de que el viejo sea demolido para quedar como un recuerdo en el corazón de la afición, templo de los grandes títulos de la década pasada. Dentro de los planes está construir una plaza comercial y un gran estacionamiento donde justamente se encuentra ahora el Uni.

FESTEJO AGRIDULCE

En el plano internacional, Raúl al fin volvió a anotar tras siete encuentros sin lograrlo y su festejo estuvo lleno de sentimientos encontrados, ya que tendrá la fortuna de ser otra vez papá.

Pero la mala noticia dentro de la familia vino con su hermana, quien desafortunadamente perdió al bebé que esperaban recientemente, por eso durante la celebración, el ariete mexicano puso el balón dentro de la playera como celebración con su esposa, pero también miró con los dos brazos hacia el cielo en memoria de su sobrino. Abrazo grande a la familia Jiménez.

