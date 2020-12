¿Qué consejo le dio Guido a Ema Aguilera para renovar?

CAMBIOS Y MÁS CAMBIOS

Como mis jefes en RÉCORD aún no quieren darme la plana completa en jueves (¡y eso que al Fantasma sí le dan dos paginotototas!), menos en día de partido importante, tengo muchos temas para tratar y ahí te van las ‘perlitas del Franco’ más compactas que columna de don David Medrano Félix:

RECIBE CONSEJOS DESDE SEVILLA

Ema Aguilera y Guido Rodríguez son amigos entrañables desde su paso por Tijuana, y aún a la distancia no han perdido la estrecha comunicación. Pues te cuento que desde Sevilla le llegaron consejos al central sobre las pláticas de renovación que tiene con las Águilas, que no han caminado de buena forma. De entrada, te recuerdo que por política del club no le darán más de un año del nuevo contrato por pasar de 30 de edad. Cuando Guido estuvo a punto de acabar su convenio con las Águilas, forzó la situación para que lo dejaran salir a menor costo y cumplir el sueño europeo, y en Coapa no les quedó de otra para que no se fuera gratis al Betis. Pues la recomendación ya se la dio a Aguilera, quien busca al menos dos años más, le expresó que ‘no se deje’ de la directiva, que luche hasta el final como Rodríguez. Veremos en qué acaba.

MUCHO HUMO EN EL NIDO

Leí mucho rumor sobre el posible interés del América por Fabián Castillo de Xolos, pero te aclaro: Tijuana es el que lo está ofreciendo al jugador, pues el cuerpo técnico de las Águilas no lo ha pedido. Es un elemento interesante, pero quien lo conoce me ha dicho “su problema es que es intermitente, y así no puedes apostar por él, porque también es caro”. Así que el Ave de las Tempestades no va por Castillito. Además, varios ponían un trueque con Roger Martínez, al que sí le buscan acomodo fuera del Nido, pero de una vez les explico que debido al altísisisimo salario del colombiano, Top 3 en Coapa, es complicadísimo acomodarlo, además de que debe estar de acuerdo el jugador, pues hay que recordar que el delantero sigue soñando con volver a Europa para ahora sí romperla.

SIN RENCORES CON SU COMPADRE

El Piojo Herrera y Paul Aguilar lograron desarrollar una relación de compadres, no sólo en el Ame sino en el periodo de Miguel en Selección, donde el sinaloense fue inamovible. Pero como todo comienzo, esto también tiene un fin: en los últimos meses, el estratega relegó al defensa a la banca con dolor, por su evidente baja de nivel. Con 34 años no es el mismo. Como te adelanté hace semanas, el ahora excapitán americanista no estaba convencido de firmar un año más, por la poca participación, y porque llegó oferta tentadora, con más billete. Le dieron la libertad de elegir, le prometieron que si encontraba mejor opción todo quedaría en buenos términos. Y así fue. Con su ‘compa’, la relación no se fracturó en ningún momento y en la despedida se desearon la mejor de las suertes. Además del Austin de la MLS, a Paul lo buscaron clubes como Pachuca y Mazatlán.

EL PATRÓN RASPA AL VARONIL

Emilio Azcárraga estuvo en la práctica del América Femenil en el Azteca, para motivarlas de cara a las Semifinales contra Rayadas, y les exigió como se debe hacer en el club de Coapa: el compromiso es conquistar el título, hacer respetar el escudo. Para que quedara más claro, les contó que también hizo la respectiva visita la semana anterior al equipo varonil de cara al Clásico Nacional de Cuartos, aunque sus palabras sirvieron de poco. El patrón no se quedó con las ganas de hacer la analogía, felicitó a las chavas por que ellas sí vencieron al acérrimo rival con espíritu y determinación. Pregunté si habrá un premio especial para las mujeres en caso de coronarse, ya que no se ‘ocupó’ con los hombres, pero como la patria anda pobre me dijeron que todo indica que no será así. Ojalá que cambien de opinión.

NO SUELTA A LEO

Ya te adelanté que el argentino cuesta 12mdd, por lo que es casi imposible que algún equipo lo adquiera, pero lo que no había explicado es que contrario a lo que cree la prensa regia, ¡el Tuca sí lo quiere! Basta explicar que fue el mismo Ferretti el que pidió su compra en época de Miguel Ángel Garza (quien por cierto, hoy la rola de promotor de talento sudamericano, de esos que logró contacto cuando era presi felino). Pues ahora que está lesionado, se quedará sin Concancaf, se especuló que podría salir, pero me cuentan que el entrenador de los Ti-gue-res ya le dijo al Inge Rodríguez que no vaya a venderlo a menos que realmente paguen el dineral que piden. Ricardo lo considera básico para su plantel en el próximo torneo. Así que no lo sueñes en tu equipo.

SERÁ OFICIAL LA RENOVACIÓN TUZA

Este jueves anunciarán en rueda de prensa lo que te conté en la columna anterior: mi querido presi Chucho Martínez deja la silla del Pachuca, la cede a su hermano Armando, quien estaba en Mineros, y llega también Martín Peláez como Vice al Tuzo. Me adelantan que Jesús se quedará como director del Grupo Pachuca, pero ya no operará directamente a los de la Bella Airosa. Nada se mueve en León. Y para recordar, aunque no creo que lo avisen, Andrés Fassi se independiza y se encargará de su querido Talleres en Córdoba. Así que, como anuncié, empieza una nueva era en Pachuca. Con que al menos sea la mitad de exitosa que la anterior, todos saldremos ganando. ¡Éxito!

DAN PRÓRROGA EN TV Y SANTOS DEMANDA

Ya para cerrar, te cuento que mañana a mis compadres de Disney les darán otra prórroga más para la venta de Faaaax Sports, la quinta ya, por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y me aseguran que la van a lograr. Resulta que no convencen a ninguno de los posibles compradores: ni AT&T, ni al grupo encabezado por Ropert Murdoch con equipos mexicanos, ni al último del que se habló, Telemundo. Una novela sin fin.

Encima, resulta que Santos, el único de los equipos que transmite Fox Sports que no aceptó la ‘rebaja’ en los pagos por sus derechos, luego de que no se cumplió el torneo anterior por la pandemia, ya llevó el pleito con Disney a Estados Unidos, para demandar la lana que no le entregaron por el contrato original. Me cuentan que Grupo Orlegi está muy ahorcado con los ingresos, más que la mayoría de clubes de Liga MX, por eso se atrevió a meterse con ‘Sanzón a las patadas’. Están tan apurados, que siguen presionando a Chivas para que ya le pague al Manchester City por Antuna, pues de ahí le toca casi millón y medio de los verdes al cuadro de Torreón.

