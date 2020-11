¿Qué hará Chivas en diciembre con los 'separados'?

SACUDIDA DOLOROSA

Lo advirtieron y cumplieron. Se los dije y ya pasó. A grandes males, grandes remedios en Chivas. Ya te conté que todo empezó con Amaury, pasó por Pelaéz, y contó con el ok de Vuce: separados y no vuelven a jugar en el Guadalajara los últimos pachangeros. Ahora sí, ¿Qué, qué? ¿Qué se acabó la fiesta? Pues ahora sí. Aunque le perderán bastante lana, los valores van primero.

Lo último que faltaba, como ya había adelantado en esta columna, era el tema legal, saber cómo iba a quedar, pues los cuatro tienen contratos vigentes, incluso a Chofis lo acababan de renovar, pero ya lo solucionaron. Para ser breve: todos siguen siendo del Guadalajara, y a todos los van a tratar de colocar en otros equipos en el siguiente mercado de transferencias, aunque saben que a todos les van a perder por lo devaluados que están. Sólo a Dieter casi casi lo van a regalar, y si no agarra equipo, lo pueden cortar por las cláusulas de comportamiento que tenía en su arreglo con el Rebaño.

Lo de Peña es otro caso increíble, costó cuatro millones de los verdes y no ha jugado, una apuesta que se pierde por la falta de compromiso del exjugador necaxista. Y lo del Gallito, madre mía lo del Gallito: está entre los cinco que mejor gana en el equipo rojiblanco y acaba de perder la última que le quedaba. Por ir a una fiesta.

Eso sí, y esto lo pongo de una vez: para poder comprar en el siguiente mercado de fichajes, el Guadalajara no piensa en más inversiones, sino que de lo que puedan colocar saldrá para poder traer gente nueva al Rebaño. Así de claro: con lo que venda se podrá comprar.

De López, ya ni hablar. Sólo dejo por aquí una contestación que hizo en Instagram cuando el becario de RÉCORD subió un posteo sobre mi columna, en la que expliqué cómo estuvo el asunto de la indisciplina. Aseguró que era mentira y ‘tres Doritos después’ ya era baja del club. Es el karma. Siempre te persigue y termina cobrando cuentas justas.

EL GRUPO ROJIBLANCO APOYA A MOLINA

Fue inmediata. Primero de sorpresa ante la medida y después de reflexión. La medida de dejar a medio sueldo a mis cuates ‘Los Tamarindos’, Vega y Antuna, tras su fiesta de cumpleaños, surtió efecto en ellos, pero ésta de separar a los últimos cuatro parranderos, ya lo hizo en el resto del plantel.

El que anda muy bajoneado con todo esto es el capitán de Chivas, Jesús Molina, quien dio en su momento la cara por algunos de sus compañeros, pero esta vez, antes las acusaciones de violación contra Dieter y sus ‘complices’, ya no quiso hacer nada, pues se siente decepcionado que no se haya respetado lo que ya habían quedado como acuerdo en el vestidor, de bajarle al ‘cotorreo’ y estas situaciones extra cancha que tanto han afectado la imagen del club y el grupo.

Molina había prometido que se haría a un lado si continuaban las indisciplinas, pero le hicieron ver que al final de todo él no tiene la culpa. El grupo lo tomó como noticia fuerte dentro y aunque a nadie se le desea mal, los rojiblancos están de acuerdo que sus excompañeros ya son adultos y que tenían que ser responsables de sus actos, y por eso respaldan a muerte a Chuy.

REPITE LA GANADORA EN EL NIDO

Miguel Herrera quedó con un buen sabor de boca de su equipo tras la victoria contundente frente a Tigres en la última jornada y te puedo adelantar que para este viernes piensa repetir alineación en Ciudad Juárez.

Es decir, va con Santiago Cáseres nuevamente en la contención y Giovani dos Santos como un arma importante. Federico Viñas continúa sin dar negativo a Covid-19 y en las pruebas a las que se someterá el equipo a comienzos de la próxima semana se espera que ya pueda tener buenas noticias. Las Águilas reactivaron el factor anímico de gran forma y quieren asegurar su segunda posición en la tabla general sin excesos de confianza.

Y OTRO LAINEZ PIENSA EN EL NIDO

Si bien el nombre de Mauro Lainez sonó con fuerza en el último mercado para llegar al América, las directivas de Xolos y de las mismas Águilas no llegaron a un acuerdo y todo se quedó en sólo un deseo. Sin embargo, me cuentan que el jugador no pierde la ilusión de vestirse de amarillo a partir del 2021 y su intención es dar también un paso importante en su carrera, sabedor que llegaría a un equipo grande del futbol mexicano. Aún es joven y sabe que todavía puede dar mucho en su carrera.

EN EXPANSIÓN NO ESTÁN LISTOS

Con el rumor que empezaron a soltar algunos de los clubes de la Expansión MX, en especial los Rebeldes de TAS, de que se podría abrir el ascenso ‘pronto’, mi oreja de la Fede me sigue asegurando que eso no es posible por más que quieran.

Me puso otro ejemplo, del que hoy traen algo mis amigos de RÉCORD, sobre el control económico en la división y la falta de estructura sólida que aún hay entre los de abajo para poder aspirar a entrar al Club de Doña Liga MX. Me contó que hoy no existe equipo que no dependa del dinero que les llega desde las oficinas de Toluca, pues los dueños ya no están poniendo nada extra y con eso operan. Sólo Leones Negros y Correcaminos siguen operando con dinero del erario y Venados con el propio, pues no han tocado la lana que les han depositado; que por cierto, ya van dos pagos con cuatro millones de pesos y este mes llega el tercero.

Incluso me dicen que la UAT decidió dar una cuenta nueva para que ahí haga telarañas el dinero que llega de la Liga MX, por recomendación de los abogados. Pero es un absurdo al final: si no ocupan ese dinero y gastan lo que quieran como antes, es imposible que cumplan entonces con los requisitos del Control Económico, que son indispensables para que en unos años, cuando ya se quite la pausa al ascenso, aspiren a subir.

Así, todos los clubes de la Expansión van en camino a tener una estructura y gestión sólida, pero todos saben que aún no pueden cumplir con los requisitos. Eso sí, ante el rumor de que se va a suspender la multa a los últimos de la tabla de cocientes para la siguiente temporada, están preparados para reclamar a Doña Liga MX, pues sin esa lana se rompería todo lo que hoy se está construyendo. Veamos.

