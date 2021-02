¿Qué ofrecen los clubes que quieren a JJ Macías?

AGUANTAN A MACÍAS

Vaya momento que ha recuperado ‘Jay Jay’ Macías con el Rebaño, era el gol que tanto le hacía falta al equipo de Vuce. Me da harto gusto cuando un delantero mexicano demuestra este nivel en la Liga MX repleta de atacantes extranjeros.

Pues la pregunta llega a la mente casi en automático con su explosión: ¿Cuándo se va a Europa? Te cuento cómo está la situación.

De entrada, te debo explicar que a la mesa del Guadalajara no han dejado de llegar ofertas, así es, ofertas, no sondeos o intenciones, ofertas concretas para llevarse al goleador de 21 años de edad. De distintos niveles, algunas ofrecen un porcentaje de la carta y otras han puesto menos lana de la que pretende Chivas, pero no paran los interesados, especialmente del futbol español.

Pero, acá por lo que no se ha dado la salida es porque el club tapatío no quiere desprenderse aún de Macías, no quiere saber nada de opciones de venta… hasta el verano; es decir, Chivas sabe que necesita a JJ al menos durante este torneo, pues no tiene relevo para sus goles, ni Oribe ni Zaldívar llenan la expectativa de la directiva. Eso sí, saben que es inminente que llegue para la siguiente ventana de transferencias la propuesta irresistible para dejar que vuele el pichón del nido.

Por eso, desde hoy trabajan ya en encontrar al matón sustituto de Macías, ya están sondeando al refuerzo para poder tener la pólvora que necesitarán sin el ‘9’ actual. Así que si conoces a candidatos para la posición, favor de mandar los datos a las oficinas de Verde Valle.

Desde hoy le pongo la fichita en la casilla ganadora: JJ Macías volará a Europa este verano. Al tiempo.

TIGRES SE INSPIRA CON MÉXICO

Hablando de mexicanos exitosos, lo de Tigres ha sido una revolución estos días y tengo que escribir esto: me dará harto gusto que le ganen al Bayern. Lo necesita el futbol mexicano.

Ahora, te cuento que entre las formas de inspirar del Tuca a su plantel antes de la Final contra los alemanes, ha encontrado en los mensajes de aficionados hasta de otros equipos que están con los regios para ganar el Mundial. Me contaron que incluso, Ferretti les pasó uno de los videos que armó RÉCORD en sus redes sociales, en el que se leían frases dirigidas a los felinos sobre el apoyo que ya se habían ganado a lo largo de nuestro país. Y tú, ¿los vas a apoyar? Porque yo sí.

GIO NO LA TIENE SEGURA

El paso de mi compadre Giovani por América ha sido con más pena que gloria y desde su llegada a Coapa a mediados del 2019, pues no ha podido brillar y las lesiones han sido sus fieles compañeras. Te puedo contar que hasta hoy, la directiva de las Águilas no le ha planteado opción para renovar, y sabe que este torneo vive con ultimátum.

Por ahora, Dos Santos comenzó con el pie izquierdo la etapa de Santi Solari, con actuaciones poco convincentes en los tres primeros partidos, incluso ya en los dos últimos ni siquiera estuvo. A pesar de la pandemia y los recortes salariales que se dieron hasta en un cincuenta por ciento, el ‘10’ se embolsa cerca de dos milloncitos y medio de pesos al mes, por lo que ya se comienza a planear que esa lanita bien se pueda utilizar en otra ‘materia prima’, con mejor rendimiento. Veamos.

Y AHORA ESTÁ AGRANDADO

Escribiendo de plata americanista, ya te he contado que Roger fue de los que se mantuvo en su macho en no aceptar el recorte salarial que impusieron al resto del plantel por la crisis, y hasta hoy, sigue igual. Me cuentan que en su momento, Martínez y su representante aseguraron que no tenían la intención de irse de las Águilas, con el respaldo de dos años y medio de contrato que tenían por delante, con lo que pusieron en jaque a la directiva americanista, pues rescindirlo les salía en un ojo de la cara.

Aunque el colombiano sigue sin ser ‘santo de la devoción’ de la directiva en Coapa, al menos ahorita ha desquitado un tantito de lo que gana con dos goles entrando de cambio. Eso sí, en sus festejos se lleva las manos a las orejas como mensaje de que no oye las numerosas criticas que ha tenido de sus detractores durante gran parte de su estancia en el club. Me parece que se agranda con tan poco, pero su técnico le ha inyectando confianza.

EL RECORTE DEL PAPÁ DE LOS POLLITOS

Vaya que sigue muy jodida la situación en especial en la industria de los medios de comunicación. Ayer te escribía en redes del recorte que tuvo que hacer la empresa de la que menos lo esperarías, la que ha estado desde hace años como el generador de contenidos deportivos más importante del mundo según Forbes, el papá de los pollitos pues: ESPN.

Fue medio centenar de empleados dados de baja en las oficinas de nuestro país, especialmente gente de producción, desde camarógrafos a microfonistas o maquillistas, aquellos que desde casa no podían hacer su chamba porque el talento no ha regresado a los estudios, por orden de Disney.

De talento, están analizando a los que van a renovar, pero me cuentan que lo más seguro es que ya no veamos en el canal a Héctor Huerta, Dionisio Estrada o García Toraño. No habrá tanta baja en esta área por las implicaciones legales que tiene el tema de contratos por todo el show de la desincorporación de Fox Sports y las reglas que ha impuesto el IFT a Disney.

Desde estas líneas, a todos los que perdieron su chamba, un abrazo de solidaridad y energía para encontrar pronto el nuevo camino. De verdad que está jodida la situación y hay que meterle más que nunca.

