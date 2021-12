¿Qué ofreció Tigres al América por Córdova?

Entre los que les buscan acomodo fuera de América está Sebastián Córdova, que ya se sabe que estuvo a punto de llegar a Chivas en el ‘Trueque prohibido’ con Antuna, que se congeló como te adelanté. Pero siguen buscando el acomodo a Sebas fuera.

Ya escuchaste a mis compas Ti-gue-res que le abrieron la puerta a que llegue el ‘10’ americanista a San Nico, tanto Culebro como el Piojo. Y pues ya hubo contacto entre las directivas, incluso hubo una propuesta que no tuvo eco en Coapa: les ofrecieron a Leo Fernández a cambio de Córdova y una lana.

Al final, en el Nido decidieron irse por Valdés primero, no los convenció Fernández, y así, Leo está a punto de arreglarse con el Toluca. Los Ti-gue-res se quedarán con un porcentaje alto de su carta, casi un 40%, pensando que en una futura venta puedan sacarle rendimiento, pues el uruguayo apenas tiene 23 años.

Además, me dicen que en la operación también puede incluir al ecuatoriano Jordan Sierra a la capital mundial del chorizo, por lo que se podría subir algún Diablo hacia San Nico.

CAYÓ UNO, FALTA AL MENOS OTRO

Siguiendo en Coapa, al fin se hizo oficial lo que era secreto a voces, la llegada de Diego Valdés al Nido, y aunque no se ha dado más información, te puedo adelantar que fue una buena compra, no en la locura de lana que están especulando por ahí, pero sí fue un desembolso importante.

Como ya es costumbre en América, le dieron un contrato largo, de tres años, cuando tendrá 30, para lo que en caso de seguir, tendrán que negociar año con año su extensión; Solari lo quiere para ocupar un lugar como interior, sobre todo por izquierda.

¿Qué sigue para reforzarse? Sólo hay una cosa segura: urge el volante por derecha, ese que les ha dado tanto dolor de cabeza y que estuvo a punto de ser Antuna. Llega porque llega esta ventana de transferencias. Y hay monedas de cambio para lograrlo. Fuera de eso, son puras especulaciones las demás contrataciones, especialmente lo de la central que tanto pide la afición, un cambio en los nombres que ocupan esa zona.

Con lo que se ha invertido en Valdés luce complicado fichar otro de esos tamaños, sólo en intercambio o tras alguna venta de los que ya están estorbando en Coapa, que sin varios.

CAOS CELESTE

En esta época de transferencias, vaya relajo en el que se ha transformado Cruz Azul, y no necesariamente porque la directiva encabezada por Álvaro Dávila esté haciendo mal las cosas, después de poner orden en el torneo del título, sino porque ahora resulta que las formas de Billy Álvarez y compañía las comienzan a hacer los que ahora están a cargo.

Primero, hay que recordar que el control que ejercía la 4T, que ayudó a remover a los Álvarez y secuaces del mando de la Cooperativa y todos sus negocios, se diluyó con la partida del abogado Julio Scherer, pues dejó sin dirección fija la influencia de gobierno en los asuntos cruzazulinos.

Y ahí empezó el relajo: resulta que salieron cooperativistas de todos lados a querer opinar y ejecutar en los distintos negocios de la Cooperativa, incluido el equipo de futbol; incluso me dijeron que entre los líderes del consejo de administración ya empezó la división de opiniones sobre cómo operar a La Máquina. Se ve un relajo como cuando los Álvarez estaban peleados y cada uno opinaba por su lado.

Imagínate a la directiva celeste, que recibe una orden de ir a la izquierda de uno, luego llega otro y le ‘sugiere’ ir a la derecha, para luego otro meta su cuchara para que mejor vayan por el centro. Así no se puede guiar un proyecto.

De ahí vienen los problemas para poder renovar a los jugadores que acaban contrato, por ejemplo, o para tardarse tanto en los refuerzos, y va más allá el descontrol, pues no sólo afecta al área deportiva, incluso está en marketing, en comercial, en los proyectos de infraestructura o los de fuerzas básicas. Un caos.

LA ABOGADA CHAROLEA PARA COBRAR

Entre los asesores que buscó La Máquina para ayudar a controlar el caos, resulta que para temas legales, entre los que están precisamente los contratos de jugadores que no se dan cuenta que están por vencer y otras situaciones que requieren asesoría jurídica, como darle presencia a Dávila en Doña Fede en lugar de Billy, pues Cruz Azul tiene un refuerzo ‘incómodo’ desde hace casi un año.

A pesar de que oficialmente se alejó de nuestro balompié, Ana Peniche, quien fuera abogada en Doña Fede y Liga Em Ex, se convirtió en asesora de los Cementeros y después fue metiéndose en otros clubes, pues puso una ‘consultora’ futbolera que presume que pertenece a Enrique Bonilla, pero no es así.

Resulta que el ex jefe de Doña Liga en realidad ¡sigue de vacaciones! Me contaron que Bonilla hoy ya no hace nada, se la pasa viajando por Europa, pues fue reelecto para el Foro Mundial de Clubes, y con eso tiene para seguir disfrutando de lo lindo su retiro a partir de que salió del futbol mexicano. Eso sí, también mantiene el cargo de ‘Encargado de Asuntos Internacionales’ del balompié MX. Pero no hace nada.

Así que Peniche ya está cobrando en varios equipos del máximo circuito y Expansión gracias a que sigue charoleando con el nombre de su gran ‘amigo’ Bonilla. Nomás aviso, para que se la sepan.

CAYERON CON UNIFORME FAKE

Y de salida, vaya que se dieron vuelo con una imagen de la supuesta nueva playera de adidas para el Tri del siguiente año, ya con el escudo renovado de la Selección, que por cierto aunque todo mundo debe actualizarlo, resulta que el equipo nacional seguirá con el viejito hasta que presenten el nuevo uniforme en 2022. Pues lamento informarles que los que creyeron que era la buena se equivocaron y cayeron en el gancho de un buen diseñador, quien alteró la imagen de la presentación de la playera del Slask Wroclaw polaco para la campaña 2019/20. Puro fake. Así se ve la original:

No, no son las nuevas camisetas de México, son las de Śląsk Wrocław 2019/20 y un atacazo artístico. pic.twitter.com/QqhEqcFdX6 — Todo Sobre Camisetas (@EleteTSC) December 10, 2021

