¿Quiénes toman las decisiones en Cruz Azul?

RENOVACIÓN EN LIGA MX

Con el inicio del año, arrancó oficialmente la nueva administración de Liga MX, con Mikel Arriola ya como el jefe de los asuntos internos, y con Enrique Bonilla encargado en lo internacional.

Me cuentan que una de las acciones de inmediato que hará Arriola es hacer la visita de las ‘18’ casas, es decir, irá con cada uno de los clubes no sólo a presentarse, sino a hacer un sondeo, a hacer una radiografía de primera mano de cómo están los equipos y poder seguir con el objetivo de meterlos en el camino correcto, especialmente en términos fiscales.

Desde estas líneas le deseo éxito en esta aventura a Mikel, quien se dará cuenta que nuestro futbol es muy distinto por dentro a lo que se ve desde afuera. Ojalá que no se espante.

¿QUIÉN DECIDE EN LA MÁQUINA?

Muchos me han preguntado si realmente son los nuevos administradores del consejo de la cementera los que mueven los hilos de La Máquina, y la respuesta no es sencilla. Sí y no. Me explico.

Quienes encabezan y toman las grandes decisiones en la Cooperativa Cruz Azul por ahora son administradores. Víctor Velázquez, presidente del consejo de vigilancia, y José Antonio Marín, presidente del consejo de administración, mientras se puede realizar la famosa asamblea para nombrar al sucesor del prófugo de la justicia, Guillermo Álvarez. Por cierto, te dejo una foto del espectacular que ya montaron en Periférico Sur, muy cerca de RÉCORD por cierto, en su búsqueda.

Pero como en toda institución de respetable tamaño, y ya he dicho que la celeste es la cooperativa más grande de América Latina, necesitan muuuuucha ayuda. Y no sólo de la gente que trabaja dentro, sino que se han allegado de múltiples aliados en distintos niveles. Hoy te explico quienes les ayudan en el tema del equipo.

LOS ABOGADOS TOMAN DECISIONES EN LA NORIA

Resulta que entre los abogados que han ayudado a esta facción de Cruz Azul durante estos años a derrocar a Billy Álvarez, y que les ha echado el guante en otros importantes temas legales, está Fabián Aguinaco Bravo, quien tiene el despacho especializado en amparos más importante de nuestro país y es hijo de un personaje reconocido en la vida legislativa de nuestro país, Vicente Aguinaco Alemán, quien fuera presidente de la Suprema Corte.

Resulta que le han delegado a Aguinaco la administración de La Máquina, o mejor dicho, la búsqueda de las respuestas para administrar al equipo. En lugar de que los consejeros de la cementera metan las manos en las decisiones, es el abogado quien manda los mensajes y órdenes al club, Jaime Ordiales incluido, mientras encuentra a un presidente acorde a lo que requiere un club como el celeste.

En lo que encuentra, Aguinaco ya involucró también a su hijo, Andrés Aguinaco Gómez Mont, abogado de 34 años de edad, reconocido por su lucha para lograr la legalización de la marihuana en nuestro país, y quien hoy es el más activo en la toma de decisiones en el equipo cementero, a pesar de que tampoco tiene experiencia en la industria pambolera.

Me cuentan que los abogados han escuchado y escuchado y escuchado propuestas para administrar al club, pero no deciden, están postergando; Andrés agarró ya la postura de que sabe cómo operar en el futbol profesional y está mandando la mayoría de las decisiones importantes, como la de qué entrenador era el bueno para suceder a Siboldi. Así que ahí lo tienes, para ponerle nombre a lo que sucede en el conjunto de La Noria.

LO QUE CUESTA ROGER EN EL LIMBO

En Coapa, resulta que Roger Martínez sigue sin tener su futuro asegurado en Coapa y la directiva ya le hizo saber que no cuenta con él de cara al Guard1anes 2021. De entrada, aún no reportó con el equipo porque sigue en Colombia arreglando asuentos personales, pidió permiso al club.

La directiva americanista continúa con la intención de venderlo en el mercado internacional y tienen de aquí al 31 de enero para poderlo hacer en el periodo de registros, pero de una vez te lo explico, el sueldo de Martínez es la gran barrera, pues el colombiano se embolsa poco más de 150 mil dólares al mes, dos melones verdes al año. ¿Quién se anima a echarse ese gasto?

Te recuerdo que la urgencia por cepillar a Roger es hacerle un hueco como extranjero a Nico Castillo, de quien la directiva emplumada nunca esperó una recuperación tan rápida. Los agarró de imprevisto.

Resulta que la dirigencia azulcrema no esperaba tener que ocupar la plaza de foraneo con Nico y confiaron que el tema de los colombianos Roger e Ibargüen no tendría problema, pues se los podrían quedar para que sumaran algunos minutos un semestre más. Pero, ¡oh, sorpresa! Lograron la contratación de Pedro Aquino y con el regreso de Castillo se agotaron sus lugares de extranjeros.

Hay preocupación en el Nido debido a que tomar la decisión de no registrar a uno de los cafetaleros no es un tema sencillo en términos legales, ya que pueden caer en alguna falta al contrato que les ocasione un problema peor. Ni modo, ahora a negociar con Roger, porque sinceramente nadie va a poner una oferta por él sobre la mesa.

SE FUE EL ÚLTIMO AMIGO DE MI EXAMIGO

Para cerrar con Universidad, ¿recuerdas que te escribí que la actual administración quería remover todo lo que ‘oliera’ a Ares de Parga? Pues para Navidad ya lo logró. El último elemento de alto rango que puso mi examigo en la directiva ya se fue: José Remírez, quien se encargaba de temas comerciales y entre otros, quizás te suena porque fue quien llevó el tristemente célebre caso de Toño García, fue quien le dijo que no podían hacer más por el jugador.

Pues me contaron que sólo esperaban a que terminara la Liguilla para darle las gracias. Era un strike cantado, no por su chamba, que me dicen que no era mala, sino porque aún tenía liga fuerte con el expresidente de los Pumas. Así que ahora sí, de la gente que pesa y toma decisiones, no queda nadie llevado por Rodrigo. De más cambios fundamentales en el club auriazul, ahora sólo queda contar el tiempo que le queda a Chucho Ramírez, pero me aseguran que no termina el próximo torneo. Veamos.

A LA FUERZA, SÓLO ASÍ

Ahora que mis amigos de RÉCORD ya publicaron que Martín Rodríguez regresa a Pumas, me acordé lo que me contó una querida oreja chilena sobre su paisano, que es, en resumidas cuentas: se queda en el Pedregal porque no tiene de otra. Nadie quería, ni el club ni el técnico ni el jugador.

Hace días, justo cuando el Tin le dio las gracias al Mazatlán FC, me enteré que lo único seguro que quería el volante andino es que como fuera, que no se quedara en Pumas. Se cansó de pedirlo por cielo, mar y tierra. Rapidito, su gente se empezó a mover por todos lados para encontrar alguna otra opción. Pero nada. Así que a su pesar, tuvo que regresar a cantera y tendrá que cumplir con su contrato.

Sólo espero que el andino recapacite y entienda dónde está parado y ponga de su parte porque sino peor será su berrinche porque si sigue así, no va a jugar con Pumas ni en las cascaritas.

