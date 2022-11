Raúl Jiménez no podrá tener reemplazo si tiene recaída

SIN PLAN DE REEMPLAZO

Vaya lío que se armó con la convocatoria de Raúl aún sin patear balón en partido desde agosto. Y vaya que se desataron las teorías de que aún podrían reemplazarlo por si no puede participar mañana con Suecia, pero nada más errado. Está cerrada la lista, con Jiménez a bordo. Juegue o no tenga minutos. Y pensar que hubo ridículos que aseguraron que ya le habían avisado al goleador que no iba a la Copa del Mundo.

Hay que explicar de entrada que el reglamento de FIFA sólo permite cambiar uno de los 26 jugadores si se presenta la lesión después de dar la lista final, como lo hizo ayer Martino. Como la pubalgia del Lobo mexicano no es nueva, no sirve como justificación para cambiarlo, como ya revisaron los abogados de Doña Fede. Incluso si no lo deja la molestia y decidiera someterse a cirugía, su reemplazo ya no estará con la Selección, pues Santi Giménez se va de vacaciones con su familia y no seguirá al Tri a Qatar.

En su retorno al Wolverhampton para conocer a su nuevo técnico, Lopetegui, el español le advirtió a Raúl que no era recomendable jugar el Mundial con el Tri, pues antes estaba su club, que es el que le paga las quincenas. Si Jiménez se termina operando, va a ser un desastre para los ingleses, pues tendrán que esperar todavía más su recuperación.

SE MARCHA TRAS DESAIRE

Mi Dieguito Lainez recibió el golpe más duro al ser bajado por Martino de Qatar, pues es de los que no tenía advertencia de que sería cepillado. Pero la familia no lo abandonó, al contrario, lo empujan a levantar cara con madurez, ya que es un joven fuerte. Su padre le mandó dos cartas hasta la concentración y le explicó que “el creador sabe por qué hace las cosas”. A sus 22 años, tiene mucho futuro.

Factor manifestó decepción por nomás reportar al campamento de la Selección en Girona y recibir esta amarga noticia del Tata; por supuesto que tampoco se quedó con el Tri, pero desde ahora ya piensa en ser clave para la Selección en el Mundial de 2026.

RENOVACIÓN HASTA DESPUÉS

De los convocados, te cuento que Ochoa no ha cerrado la renovación con América y aunque la directiva y el portero querían llegar a un arreglo antes del Mundial, no lo lograron. Ahora, me contaron que desde la alta esfera del club de Coapa pidieron dejar abierta la posibilidad de darle al guardameta lo que pide, extensión de al menos dos años y un aumento de salario a lo que ya percibe en el Nido, que es Top 5 de Liga Meme X, para que en Qatar no ande con la cabeza en otro lado y pueda concentrarse en la justa mundialista.

Así que el representante de Memo tiene el mensaje de darle calma y certeza al portero, que no piense en que no tiene club, pues su contrato acaba en diciembre, sólo hacer pausa en la negociación y reanudar regresando de Medio Oriente. Eso sí, tendrá que ser una plática express, para que Ochoa pueda ser registrado con las Águilas para el certamen que inicia en enero.

La visión de Paco Memo es mantenerse activo durante el siguiente ciclo mundialista para poder ser convocado con México al 2026, aunque sea como suplente, y convertirse así en el primer futbolista de la historia en participar en seis Copas del Mundo. Veamos.

VAN POR OTRO DT

Donde siguen buscando técnico y refuerzos es en Pumas. Bueno, auxiliar técnico. Después de que se destapó la intención de Rafita Puente por incorporar a Mario García justo antes de que el timonel disputara la Final con Atlante, el entrenador hizo de nuevo campeones a los Potros y habló con la directiva azulgrana encabezada por Emilio Escalante, el dueño, quien le dio respaldo para seguir con el proyecto de los Potros en busca del ascenso. Además, tiene contrato y no sería fácil romperlo.

Pues en Pumas se dieron cuenta que necesitan sí o sí a un timonel de experiencia junto a Rafita, pues no la hacen ni con los chavos que hoy tiene, Santi y Rodri, ni con Carlos Humberto, que sólo tiene experiencia en la Expansión. Me cuentan que se nota en los entrenamientos, cuando tienen que hacer trabajo de campo, pues no saben utilizar los conos, por ejemplo, que no se ponen, sino se acomodan, y que le dejan a los utileros que hagan esa chamba.

DILEMA POR ESCENARIO DE DOÑA TELE

Ya para cerrar, te cuento que del talento que te avisé que estaría con Televisa en el Mundial, como mi Richie Pelaéz, Matías Almeyda y Jimmy Lozano, por nombrar a algunos, en realidad serán pocos los que estén en Qatar, pues casi todos están citados para estar en el escenario que van a montar en el Azteca para que sea la base de las transmisiones. Acaso Puyol y Zanetti estarán en Medio Oriente, el resto, desde la CDMX.

Y de paso, poner en la mesa la complejidad que tendrán que enfrentar los de Chapultepec con esta enorme estructura que piensan montar al centro del Coloso de Santa Úrsula, pues empiezan transmisiones esta semana, para arrancar con la inauguración mundialista del próximo domingo, pero al día siguiente es el partido de la NFL entre San Francisco y Arizona, por lo que la liga acostumbra a tomar posesión del estadio en las series internacionales, y ya quiero ver cómo le hacen para quitar y volver a montar el escenario sin interrumpir el plan televisivo.

Otro problema en puerta serán los conciertos de Bad Bunny en el Azteca, pues justo 9 y 10 de diciembre también son los Cuartos de Final de Qatar y ni modo que en Televisa no hagan la mega cobertura que ya presumieron. Sólo que ya no sé a dónde mudarán el escenario, porque no habrá ni un espacio libre en el estadio ante la gran expectativa que genera el Conejo Malo.

