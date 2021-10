Rayados quiere arriesgar a Duván Vergara ante América

QUIEREN ARRIESGARLO

La Final de la Conca está que arde. Aunque he criticado a diestra y siniestra el torneo de clubes que organiza nuestra confederación, la realidad es que con dos de los equipos más poderosos y ganadores de este siglo instalados por el título, se puso candente y atractivo el juego del jueves próximo.

Y ya hay polémica alrededor de uno de los elementos de los Rayados, es el caso de Duván Vergara, quien sufrió un golpazo en la cabeza ante Necaxa, que finalmente fue conmoción, pues a pesar de que los doctores del Monterrey le permitieron volver a jugar tras el choque, el colombiano sintió mareos en la cancha y terminó saliendo.

La Liga MX tiene en cancha un encargado médico para este tipo de golpes, quien emite un reporte de cada incidente de conmoción, cosa que debió hacer para con lo de Duván. El protocolo de FIFA para estas situaciones es muy claro: el jugador debe estar en observación 72 horas; después, si todo está en orden, son otras 72 horas para que paulatinamente haga ejercicio, sin poder jugar a tope antes de ese periodo. Es decir, son seis días a partir del encontronazo, para Vergara es hasta el sábado siguiente. No es reglamento de Liga MX ni de Concacaf, es el de FIFA.

Un ejemplo es lo que le pasó a Benedetti jugando en Concacaf, tuvo un golpe en cabeza ante el Olimpia, y tras aplicarle el SCAT5, que es el protocolo que pide FIFA para estas conmociones, no se le detectó conmoción; sin embargo, Concacaf notificó a Liga MX y como dicta el reglamento, El Poeta no pudo jugar con América el siguiente partido del torneo local, pues aún no cumplía el periodo de análisis y de regreso a la actividad.

Me dicen que Rayados está presionando para que no pase con Duvan, que se salten el periodo del protocolo para que pueda estar en la Final del jueves ante América, sin embargo, estoy convencido que la coherencia por evitar poner una vida en riesgo al final va a imperar, aunque sea en Concacaf. Veamos.

SIN APOYO CHILANGO

Por cierto que las barras del América han montado gran queja por la falta de boletos para entrar al Gigante de Acero en la Final, y no van a viajar a Monterrey para apoyar al equipo.

Del Ritual del Kaoz ya te había platicado que se integrarían a la caravana de La Monu y Disturbio antes del juego contra Tigres, pero como están castigados en el Azteca por el resto del torneo, ya no se juntaron. Me dicen que están tratando de hacer ‘puntos’ para que la directiva del América los perdone antes y puedan estar en Liguilla. Eso está en veremos.

Por lo pronto, no recibieron ayuda de la plana mayor de las Águilas para ir a Monterrey, como parte de la sanción por los desmanes que protagonizaron en el Coloso de Santa Úrsula.

FUE SIN QUERER, ¿QUERIENDO?

Vaya que también hubo expectativa en la visita del Piojo al América en el Azteca, en ver cómo lo recibía la afición y el equipo, pues aunque ya se habían visto en el amistoso en Estados Unidos de hace unos meses, no es lo mismo encarar al ‘ex’ en un juego oficial, y menos en el Coloso de Santa Úrsula con gente.

Hubo abucheos y aplausos para Herrera, quien no respondió a la afición, fue bastante parco. Incluso fue Solari quien lo buscó para saludarlo, con la clase que ha caracterizado al argentino en su estancia con las Águilas.

Lo que sí molestó al Piojo fue que en el sonido local del Azteca, al nombrar la alineación de Tigres, cuando tocó al técnico, regaron el tepache, pues los encargados no cambiaron la plantilla del juego anterior, el martes pasado ante Santos, y apareció el nombre de Almada, por lo que así se nombró en las bocinas del Coloso, en lugar de mencionar a Herrera. Error costoso, pues hubo un regaño monumental para que no se vuelva a repetir.

Eso sí, me cuentan que el Piojo aseguró que fue a propósito, pero mis antenas de vinil que todo lo captan ya confirmaron que fue una falla sin querer.

SINTIÓ PROBLEMAS DE RACISMO

Mi querido Nacho Ambriz tardó más en llegar al Huesca que en marcharse. Una lástima por el último técnico que logró la mezcla ideal en nuestro futbol: gustar y ganar. Me contaron que al estilo de Hugo Sánchez en sus primeros juegos en España, recibió gritos de racismo, especialmente en los últimos partidos.

El ataque fue determinante para dar por terminado el vínculo con el club aragonés. Sin duda es una experiencia que va a servirle, y aunque no fue la mejor, Nacho sigue firme en la meta de triunfar en el futbol europeo tarde o temprano. Que así sea.

YA LO QUISIERAN EN LA PERLA

Y de inmediato, al quedar libre, Ambriz se vuelve opción para el Rebaño Sagrado. Mi Richie Peláez, que hoy está enfocado en la tarea de encontrar al timonel que pueda ser reemplazo de Marcelito Michel para la siguiente campaña, está al acecho y quiere hacerle una oferta a Nacho para volver al futbol mexicano, para salvar el barco del Chiverío.

Hay que recordar que fue Peláez quien lo llevó al América y sigue siendo de sus entrenadores favoritos, más allá de conocerlo como pocos tras jugar juntos en Necaxa. Veremos si Ambriz se aferra al balompié al otro lado del continente o acepta tomar la opción de dirigir de nuevo a un grande en México, porque la selección tampoco ha dejado de estar en su mente. Esperemos.

GATO POR LIEBRE A LOS PAISANOS

Y ya en temas de Selección, vaya equipo ‘Categoría C’ que le mandó Doña Fede a nuestro paisanos en Charlotte para cumplir con el compromiso de SUM, de los partidos en Estados Unidos incluso fuera de Fecha FIFA.

Mucho se dijo que la lista no se podía dar porque no habían los nombres necesarios para formar una selección medianamente competitiva ante Ecuador, por la negativa de los clubes a ceder futbolistas, más lesiones, pero la realidad es que la convocatoria plagada de chavitos no se reveló a tiempo con una intención: no asustar a la afición para la compra de boletos.

Resulta que en la promoción de las entradas para el amistoso utilizaron a figuras tradicionales de la selección, incluso en la página de venta de boletos estaban personajes de menor rango, como Pizarro, Jona dos Santos o el Cachorro Montes, ¡pero ni siquiera ellos van a estar! No hay que ser, para qué jugar con la ilusión de los paisanos.

ATENTOS A ‘TODO’

Y ya de salida, no cabe duda que el arbitraje mexicano anda en todo menos en lo que debe, y si no ve nada más esta foto que me mandaron del Tribilín Santander, que en lugar de estra viendo la pantalla del VAR, se le fueron los ojos a otro lugar:

