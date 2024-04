Se rompe el vestidor

Tremenda fiesta la de Rayados al eliminar a Messi. Se notó que aquellas palabras del Tano Ortiz infiriendo que la Conca iba a ayudar con el arbitraje a Leo estuvieron de más. Se notó que no le tenía confianza a la capacidad de sus futbolistas. Y justo arranco con un tema por ahí, pues no todo es miel sobre hojuelas en la Sultana.

Me enteré que el vestidor de los regios está más partido que pantalla de celular de preparatoriano. Aunque usted no lo crea. Así es, y no tanto entre los jugadores, entre los clásicos grupos de extranjeros y mexicanos, sino con el entrenador. Me contó mi oreja rayada que la cosa tronó después de la derrota contra Cruz Azul, en la que hubo pleito cantado, que encabezaron Romo y Gallardo contra Ortiz. Curiosamente, ambos jugadores son de los que utiliza hasta el cansancio el técnico argentino, titulares en Liga MX y en la Conca, junto a Andrada.

Para ser más preciso: los futbolistas le perdieron el respeto al Tano, especialmente por lo que ha salido a declarar. Las derrotas ante Atlas y La Máquina encendieron al grupo al interior, que no soportó ciertas decisiones del argentino, y contra los Cementeros ya no se aguantaron y soltaron el vestidor sus inconformidades, con Romo como voz cantante.

Anoche contra el Inter salieron a relucir las sensacionales individualidades de Rayados, pero ya te lo digo, y seguro que irán saliendo más temas, este grupo ya no confía en Ortiz y lo que venga en el cierre de torneo será por orgullo del plantel, no por confianza en su entrenador.

MULTADOS, PERO AL ACECHO DE MUNDIAL

Y a los que parece que todo les salió mal fue a mis compas del Inter. No sólo por la eliminación, sino porque me enteré que la Conca les va a aplicar una buena multa por romper el reglamento, y no por aquellos reclamos a Rayados tras perder la Ida en Miami, sino por su llegada a la Sultana del Norte.

Las reglas del certamen establecen que cada club que va de visita en la eliminatoria debe arribar a la ciudad con 48 horas de antelación; sin embargo, el club de David Beckham aterrizó en Monterrey apenas un día antes. Así que ya se ganaron su sanción.

Eso sí, me contaron también que después de quedar eliminados, no pueden ir al Mundial de Clubes 2025 por el ranking, pues el Philadelphia lidera el contero, incluso seguido por el Crew que sigue en competencia. Peeeeeero, se abre una nueva ventana y es que en cada edición del torneo invitan a un local para generar interés y como se va a jugar en los Yunited, pues adivina a quién van a invitar… Así eso. La FIFA no se pierde el imán de Messi en el nuevo formato del torneo. Al tiempo.

EL JEFE CRUZA EL CHARCO

Para no dejar y seguirme como hilo de media con temas concacafkianos, pues te cuento que el jefe de jefes, es decir don Gianni Infantino cada vez está más metido en temas del Mundial 2026, y no sólo por estar dirigiendo la operación de la siguiente Copa de naciones en México, Estados Unidos y Canadá, sino porque ya decidió mover por estos años su principal residencia de este lado del charco.

Así es, mi oreja fifera me contó que Infantino ya aterrizó en Miami para vivir ahí más tiempo que en Zurich, donde está la sede del organismo internacional. Así que estará al pie del cañón el jefe para armarse el gran Mundial del 2026.

ROMPIERON EL PACTO EN DOÑA TELE

De cierre, pues te cuento que tras golear al Revolution, ya en zona mixta, al solicitarle entrevista en vivo, Henry pidió directamente a la gente de Fox Sports que estaba en el estadio que por favor no le cuestionarán sobre la renovación, y me cuentan que la producción se lo hizo saber a la mesa que estaba en la parte alta del Azteca.

Sin embargo, Alberto Lati llevó la charla hacia allá, hasta en un par de ocasiones le preguntó sobre su futuro en América, a lo que Martín se notó incómodo y decidió cortar la charla con una fría despedida.

Una entrevista antes, también un mano a mano con TUDN, la televisora de casa, ahí sí respetaron la petición de no cuestionarlo sobre las negociaciones con América y fluyó la plática. Tú qué dices, ¿está bien condicionar la entrevista, es derecho del entrevistado? Lo único de lo que estoy seguro es que si no te parece que te condicionen, entonces mejor no lo entrevistes, pero no rompas el pacto en vivo, ¿no?

