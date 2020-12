Sebastián Jurado, el celeste que levantó la voz en CU

LA MÁQUINA NO TIENE CABEZA

Ya ni echarle más leña al fuego. Lo que menos necesitan cruzazulinos es más humillación. Mejor te cuento lo que pasa con la ‘nueva directiva’ celeste y los planes para el equipo.

CALLARON LOS LÍDERES

Te cuento primero lo que sucedió en el vestidor al medio tiempo del ridículo en CU. Cualquiera pensaría que los capitanes o la gente de experiencia pegaría un grito al menos. O que Siboldi les daría una charla motivacional, o cambiaría la estrategia, ¡o unos zapes como aquellos del video del técnico que me cachetea a todo el equipo! Pero, pues nada. Era un cementerio aquello.

Hasta que habló uno. ¿Quién te hubiera gustado para líder, para tener el coraje que se necesitaba ante la debacle en proceso? Pues para sorpresa, quien se levantó a pegar gritos de ánimo fue de los más jóvenes, que tuvo que salir al quite por la baja de Chuy Corona: ni más ni menos que Seba Jurado. Así como lo lees. No cabe duda que lo que más le falta a Cruz Azul es gente con carácter.

BUSCA CABEZA LA ‘NUEVA DIRECTIVA’

Ahora, te cuento lo que sucede: la actual directiva, la que relevó a Billy Álvarez en el control de la Cooperativa y del club, no tiene cabeza aún para los temas futboleros. Basta como ejemplo que este lunes, que era Asamblea de Dueños de Liga MX, ¡no asistió ningún representante! Nadie. Ni un directivo de medio pelo. Nada de nada, exhibiendo poca seriedad ante el resto de propietarios. Fueron muy criticados.

Por cosas como ésta es que los cementeros están en búsqueda de un presidente que ponga orden, que gestione como se debe al equipo celeste. Tienen tres candidatos en la mira, con los que ya han hablado; sin embargo, entre que unos no quieren y que la directiva no los ve con buenos ojos, no cierran ni uno. Y urge.

Te cuento que uno de los candidatos es el expresidente de los extintos Monarcas, uno que pensaron sacar del retiro: Álvaro Dávila; sin embargo, tiene dos grandes ‘peros’: uno, son sus relaciones cercanas con el ‘Señor de Miami’, Carlos Hurtado, el que parecía eterno promotor en La Noria, y con su inquebrantable amigo Billy. Y es que la nueva directiva no quiere revivir los problemas de antaño.

El otro es que Dávila se mueve con presupuestos grandes y eso se acabó en La Noria. Los actuales dirigentes pretenden acabar el despilfarro de la anterior administración, evitarán que desde el equipo se despachen con la cuchara grande de las arcas de la cementera, pagando sobreprecios, extraviando dinero y sin dar resultados.

INTENTAN TAPAR RUIDO CON FICHAJE

En el Nido estaban que tronaban de corajes por las noticias que les hicieron mucho ruido el fin de semana: la queja de Paul Aguilar, quien reveló que la directiva encabezada por Santi Baños le ofreció un contrato de 15 días, es decir hasta la Conca, al estilo de las ‘talachas’ del fin de semana en la liga de mi barrio. Seguro traía par de zapatos nuevos y bono extra por anotar. Se la volaron.

La otra por la que echaban lumbre fue la entrevista del entrenador personal de Nico Benedetti a mis compas de RÉCORD, que les echó abajo el plan de llevarse al Poeta a Concacaf, al asegurar que eso sería ‘acelerar y arriesgarlo’ ooootra vez. Hubo regaños.

Pues me contaron que como estrategia para desviar la atención, al más puro estilo del PRI del siglo pasado, la directiva pidió adelantar el fichaje de Mauro Lainez, aquél del que les avisé la pasada ventana de transferencias y que se concretó apenas. Estaba planeado avisar hasta este lunes de su contratación, tras exámenes médicos y pruebas de Covid-19, pero apresuraron la noticia para que se hablara más del hemano mayor de Diego que de las palabras del coach del Poeta y de la queja de Paul. Genios.

FUGA DE TALENTO EN EL NIDO

Ya para seguir con mis amigos del Ame, de una vez te cuento que buscando del tema de altas y bajas en Coapa, me enteré de otro jugador que no ha renovado, es más, al que ni siquiera se han acercado para negociar, ya le salieron ‘novias’: el juvenil Morrison Palma.

Lo han pedido con entusiasmo los aficionados azulcrema, pero su contrato está por finalizar y nadie ha hablado con el habilidoso mediocampista. Equipos de Liga MX y MLS ya le echaron el ojo, y eso que el ‘Morris’ es uno de los favoritos del español Raúl Herrera, jefe de las juveniles, tanto que quería incluirlo en la lista de la Conca, pero salió positivo y tuvieron que aislarlo. Esperemos que sirva esta alerta para evitar la ‘fuga de talento’.

NUEVO PRESI DE PERFIL SIMILAR

Ya que se hizo oficial este lunes en Liga MX lo que te adelanté sobre los movimientos en la presidencia del torneo, te puedo contar más sobre Mikel Arriola, en especial de lo que ayudará en limar las asperezas que existían entre Enrique Bonilla y Yon de Luisa.

De entrada, ambos eran muy políticos hacia afuera, pero los presidentes no podían verse ni en pintura, es más, sus equipos ya estaban metidos en una guerra silenciosa al interior de las oficinas de Toluca. Pero con la llegada del expelotari, cambiarán las cosas.

De entrada te explico que ambos se conocen del Centro Vasco, donde convivían ambas familias, y aunque Mikel es más chico, comparten incluso amigos en común. Y me dicen quienes los conocen bien que son de perfil profesional similar, aunque uno es ingeniero y el otro abogado, ya hicieron química en lo laboral. Se viene una era importante en nuestro futbol. Ojalá, porque vaya que se necesita.

EL FUTBOL SE VE MÁS EN STREAMING

Y ya de salida, tremenda noticia la de la señal compartida del partido de Ida de la Final, entre TUDN y Televisión Azteca. Veamos si en conjunto pueden rebasar el tremendo número que logró Televisa con el alcance del milagro puma ante Cruz Azul: 10.4 millones de televidentes, una locura.

Ahora, lo que es un hecho es que la transmisión en streaming, y me refiero a la de Claro Sports, está creciendo a pasos agigantados, al grado de alcanzar 2.5 millones de viewers en la Vuelta de la Semifinal entre León y Chivas, todo un exitazo, pues superaron por mucho los casi 300 mil que lo vieron por Fox Sports en televisión restringida; y llegaron a 400 mil con su otro canal. El mundo evoluciona y ahí está la muestra.

