Tuca se despidió de Bravos y ya piensa en otro equipo

QUIERE CHAMBEAR YA

Hablando de técnicos, el Tuca ya se despidió de la frontera y se regresó ayer a vivir de nuevo en Monterrey, ya sin más ataduras con Bravos, incluido su cuerpo técnico, del que ya se desprendió de Rafa Puente, quien se quedó en Juárez tratando de convencer a la directiva que encabeza Miguel Ángel Garza de que puede ser opción para dirigir al equipo. Pero de una vez te adelanto: naranjas, no le darán la oportunidad.

Me cuentan que Ferretti no está pensando aún colgar el pizarrón táctico, es decir, no se quiere retirar aún ni descansar por un torneo o algo por el estilo. El Tuca está abierto a ofertas, pero eso sí, ya advirtió que no tomará lo primero que le llegue, sino que está esperando un proyecto bien estructurado, sólido, con posibilidades de pelear arriba, sino, no se va a quemar al primer hervor, lo hará hasta que llegue la buena.

NO ES LA ÚNICA BOMBA

Se regó como pólvora lo de la hielera en el Akron. Pues sí, Chivas tiene en cartera la opción de Marcelo Bielsa, es una de las bombas que son opción al banquillo, ahora, de eso a que esté cerca hay un mundo de diferencia.

A través del ahora asesor rojiblanco Marcelo Michel Leaño contactaron al entorno del Loco, le hicieron saber de las intenciones del Rebaño, pero dentro del Club Guadalajara ni siquiera está definido si Cadena seguirá al frente el siguiente torneo; ese análisis lo hará el Comité de Futbol del equipo una vez que concluyan la participación en el Clausura.

Chivas ya contactó alguna vez a Bielsa a través de Jorge Vergara, que charló con el timonel argentino en la Ciudad de México y empataron en muchas ideas, como el desarrollo del talento en casa. Sin embargo, las peticiones del Loco eran demasiadas, y no sólo por reestructurar al equipo y construir instalaciones, sino por la independencia para trabajar y decidir, poco usual para la época, por lo que casi de inmediato lo descartó el entonces propietario rojiblanco.

Y no es el único candidato ‘rimbombante’ en cartera, pero todo se definirá después de que el Guadalajara termine el torneo, así que no coman ansias.

TARDADA MANITA DE GATO

La confirmación del partido de Ene Efe Ele entre los 49ers y los Cardinals en el Estadio Azteca me recordó que será uno de los últimos eventos que tenga el Coloso de Santa Úrsula antes de la pausa. Prácticamente, empezará la ‘remodelación’ para ponerse guapo para el Mundial 2026 casi casi en cuanto termine Bad Bunny su última rola en diciembre próximo, pues ya no habrá compromisos de Liga MX por Qatar hasta enero.

Me contaron que el proyecto de la pausa está hoy contemplado para casi dos años de lapso para hacer todos los arreglos que pide FIFA en el estadio de Tlalpan, así que América y Cruz Azul no volverán a pisar su cancha en un largo rato. La opción de jugar como locales en la Ciudad de los Deportes va tomando forma para ambos, que se la van a tener que pelear, porque hoy ya está ahí el Atlante y el inmueble no soporta la competencia de tres inquilinos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TUCA FERRETTI NO SEGUIRÁ EN JUÁREZ PARA EL APERTURA 2022.