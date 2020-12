TV movió horario de Pumas sin objeción

DIOS RATING MUEVE A PUMAS

Vaya sorpresa que se llevaron los aficionados de Pumas cuando se oficializaron los horarios de las Semifinales: pierden la gran ventaja de cerrar a mediodía en CU ante Cruz Azul. Porque así lo decidió Doña Tele.

Lo deportivo quedó de lado. Polo Silva y sus muchachos ni pío dijeron cuando desde Televisa les avisaron de la decisión, pues donde manda capitán no gobierna marinero. El coraje que montaron en Cantera se quedó ahí.

Lo que sucedió en Cuartos de Final, cuando TUDN respetó el histórico horario de Universidad, se fue al caño para las Semis, todo para complacer al Dios Rating, pues en la televisora de Chapultpec quieren hilar el juego con ‘La Máscara’, el programa estelar del Canal de Las Estrellas. ¿Qué raro, no?

SIN DECISIÓN AÚN EN EL NIDO

Te puedo adelantar que no hay determinación en América sobre el futuro del Piojo en Coapa, sólo las bajas esperadas y no hay nada de refuerzos. Este lunes ya hubo una primera plática y era de esperarse el enojo del patrón Azcárraga, especialmente por las formas con las que perdieron y contra el único que no pueden caer.

Échale encima que Emilio le mandó un recadito a Amaury tras el Clásico de torneo regular, donde dijo que el único ‘tapabocas’ que le gustaba poner era como el que le acomodaron a Chivas. Y Vergara le contestó en entrevista a este diario que la revancha vendría en Liguilla. Y como así fue, creo que pidieron un camión cargado de vitacilina en el Nido.

De una vez te aclaro el panorama, para que no caigas en información cruzada: la decisión se va a tomar hasta después de la Conca, el resultado de la lucha por el boleto al Mundial de Clubes influirá en la determinación de Azcárraga. Incluso, aunque sólo tengan dos semanas entre que termine la Champions de nuestra región y que empiece la próxima Liga MX. Así que por ahora sigue en veremos. Informado estás.

RENOVACIÓN EN GRANDE DEL TUZO

En donde ya viene una nueva era es en Pachuca. Seguramente ya viste la noticia de que Jesús Martínez dejará de ser el Presi y en su lugar tomará las riendas su hermano Armando, quien estuvo muchos años al frente de Mineros. Pues no solamente se va Chucho, sino que me dicen que también se ‘independizará’ Andrés Fassi.

Me cuentan que la decisión de retirarse de la palestra estaba tomada desde hace medio año y justo quería que se realizara al final del actual torneo, si era con el título de los Tuzos, mejor, aunque ya viste que no se pudo (yo creo que les faltó un ‘9’ letal, porque de que hubo generación hubo, y por eso ahí va Mauro Quiroga, que salió de la barata que montaron en Atlético de San Luis). Es decir, no es algo que se haya definido de improviso.

Pues a la par de la salida de Chucho, su ‘brother’ de toda la vida en la aventura del futbol profesional en Pachuca y en todos los equipos que llegaron a administrar, se irá definitivamente para su país: Fassi se dedicará totalmente al equipo de su ciudad, al Talleres de Córdoba, y se separará ya de los Martínez. Faltan días para que lo hagan oficial.

Se acaba una era, gloriosa como pocas, no sólo de consolidación en el Máximo Circuito, sino con títulos, incluidos el de la Sudamericana, y tantos brillantes jugadores generados en cantera y traídos de Sudamérica. Pero el cambio es precisamente para que inicie una nueva. Te extrañaremos, Chucho. Bienvenido, Armando.

EL DIABLO NO TIENE DÓNDE CAERSE MUERTO

Tiempos difíciles en todos lados, pero especialmente en el infierno mexiquense. Hernán Cristante entabló este lunes las últimas pláticas para volverse director técnico del Toluca, la opción que ya te había platicado que habían visto desde que se fue el Chepo.

El argentino tuvo que bajar sus pretensiones, ganará menos que en su anterior etapa con los choriceros, que de por sí ya era bajo para el promedio de los técnicos en Liga MX. Y tengo que decirte que no se quedó Carlos Morales por la pugna que mantienen Suinaga y Sinha en la dirección del club. Ya ahondaré en una siguiente columna sobre el tema.

El problema de los Diablos es que no hay lana para armar un cuadro competitivo, especialmente porque siguen con una ‘doble nómina’ y los ingresos ya no dan, me refiero a que siguen pagando sueldos como el de Rodrigo Salinas o Gigliotti, que fueron a Grupo Pachuca, o la mitad del de Pipe Pardo, también con los Tuzos, o el 70 por ciento de Talavera, la revelación del torneo con 38 años, entre otros.

Además, por ninguno de ellos van a recibir una entrada, pues los que se queden en los equipos a los que fueron mandados será gratis, y los que tenían opción de compra, era con base en ciertos objetivos que no cumplieron. Ninguno. Ahora deben buscarles acomodo o incorporarlos al plantel escarlata. Seguirán los torneos complejos para Cristante y sus Diablos.

SIN VENDER, NO PODRÁN EN SAN NICOLÁS

Otros que mantienen un futuro oscuro son los Tigres. Ya te había adelantado que aquellos grandes presupuestos de los que gozaban en Sinergia para reforzar al plantel, se acabaron. Vienen tiempos de vacas flacas, por eso, la afición deberá conformarse con que cierren a Carlos González de Pumas.

El equipo de San Nicolás de los Garza se ha dado a la tarea de tratar de recuperar la inversión de su extensísima cartera de jugadores propios regados por el mundo, vendiéndolos. Así tratan de hacerse de una lana para poder reinvertir. Pero por las condiciones del mercado en la contingencia sanitaria mundial, luce desalentador que suene la caja registradora.

Te pongo el ejemplo de Leo Fernández, la joya del torneo pasado que llegó a congelarse en la banca del Tuca Ferretti. ¿Puede salir? Me preguntan muchos: sí, pero sólo en venta. ¿Sabes cuánto piden? No menos de 12 melones de los verdes. ¿Crees que alguien lo compre? Never de limón. Así que seguirá ‘lesionado’ en el Norte.

TAMBIÉN LOS DEJA COLGADOS

Pues de la Liga de Balompié sigo cosechando perlitas para contarles. Incluso he dejado pasar varias, pero hoy para cerrar les cuento una más. ¿Te acuerdas de Ismael Valadez? Ya te conté que dejó colgada a la Asociación del Futbolista de la FMF por irse al nuevo torneo, pues ahora dejó colgados a los otros y sin despedirse.

Resulta que el Valadez juró y perjuró que el ‘proyecto’ de Los Cabos iba viento en popa, ahora resulta que ya mejor se fue del equipo a pesar de sus palabras, y sus excompañeros se enteraron por ‘chuirer’ de su partida, pues no tuvo los pantalones para darles la cara. No cabe duda: más rápido cae un hablador que un cojo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MAURO QUIROGA, NUEVO REFUERZO DE PACHUCA.