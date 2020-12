De ratings y sobrevivencia

La cadena de Fox Sports México, que se encuentra en la etapa final para su desincorporación, tuvo otro golpe de suerte que suma puntos de interés al poker de compradores interesados. La Final de Vuelta del Guard1anes 2020, que tuvo en exclusiva, le generó extraordinarios números de rating para la TV de paga y sorprendentes cifras en streaming para la cadena de Carlos Slim, Claro Sports.

Para darles contexto a los números que vamos a presentar, debemos de comenzar por dimensionar los universos de audiencia posible que existen para la televisión abierta y comparar éstos contra la televisión de paga. Por ejemplo, Las Estrellas de Televisa cuenta con más de 146 repetidoras en el país, su señal llega de forma gratuita a más de 20 millones de telehogares de la República, lo que equivale a 96 por ciento de la población. Es decir, que lo que transmite por esa vía tiene la posibilidad de que la vean 120 millones de mexicanos en el país sin pagar ni un peso.

El Canal 5 tiene menos repetidoras, 98, pero suficientes para alcanzar a cubrir 88 por ciento de la población total del país, es decir, tiene un universo mayor a los 100 millones de posibles espectadores. El Canal 13 de TV Azteca lo supera ligeramente en esta cobertura, mientras que Azteca 7 está muy por debajo de estos dos. Pero como quiera que sea estamos hablando de cantidades muy grandes de audiencia potencial.

MENOS DEL 25 POR CIENTO

La televisión de paga, aunque ha crecido mucho en las últimas décadas, está muy lejos de esos universos de alcance de más de 100 millones de personas. La empresa Ibope Nielsen, en sus mediciones de rating que entrega a TODAS las televisoras y clientes, planea un universo total de poco menos de 27 millones de personas (26,914,510) mayores de cuatro años que tienen TV de paga. Esta cifra ni siquiera representa 25 por ciento de la población total de nuestro país.

De ahí que debemos dimensionar las cifras de acuerdo a sus muy diferentes universos de audiencias posibles para calificar como buena, regular o mala el rating de un programa o de un juego, además de tomar en cuenta que por un servicio debes de pagar y el otro es gratis.

LA FINAL PARA TELEVISA

El torneo Guard1anes 2020 fue un torneo atípico en muchas circunstancias. Sin la posibilidad de que el aficionado asistiera al estadio, se esperaba que hubiera un aumento de rating en las transmisiones de televisión y los números, aunque fueron buenos, no llegaron a ser lo que esperaban las proyecciones más optimistas.

No es un secreto que los ratings los acaparan los equipos de mayor convocatoria, los equipos 'Grandes' en audiencia por el número de aficionados que tienen. En ese sentido, es perfectamente predecible y esperado que las cifras varíen hacia arriba o abajo dependiendo de los equipos que se estén enfrentando.

Los números que reportó Ibope Nielsen a sus clientes después del juego de Ida de la Final, sumó una audiencia de 1 millón 449 mil 740 para Televisa en su simulcast (Canal 5 + TUDN + Izzi) que le dio 8.33 puntos de rating para superar a TV Azteca que acumuló un millón 314 mil 970 personas con sus 7.56 puntos de rating. Es decir, estos reportes de la agencia de medición brasileña dan un acumulado entre ambas televisoras abiertas de 2 millones 764 mil 710 personas mayores de cuatro años que atestiguaron la Final. Para muchos, números muy pobres por tratarse de televisoras abiertas con potencial de audiencia mayor a los 120 millones de aficionados. Para otros normal, porque alegan a un equipo de poca convocatoria.

FOX SPORTS SUPERÓ A TV ABIERTA

Para el partido de Vuelta a celebrarse en León, las televisoras abiertas quedaron fuera. El universo total de la audiencia no podía ser mayor a los 27 millones de espectadores, eso en el imposible escenario que TODOS los contratantes de TV de paga estuvieran viendo el juego de León vs Pumas, algo que no sucederá nunca.

La cadena Fox Sport utilizó sus dos plataformas para transmitir la Final; Fox Sports 1 y Fox Sports 2. Marca Claro, que tiene también derechos para TV de Paga y streaming, utilizó sus dos plataformas; Canal Marca Claro y su canal de YouTube.

Fox Sports en un canal obtuvo 7.93 puntos de rating, en el otro 5.96. En total, sumando los puntos de ambos canales, acumularon 13.89 puntos ¿Cuánta audiencia significa eso en TV de paga? En sus reportes, Nielsen aclara de manera puntual que un punto de rating significa 269,145 personas mayores de 4 años con TV de paga. Si esto es así, los canales de Fox Sports acumularon 3 millones, 738 mil 423 espectadores. ¿No parece una cifra escalofriante verdad? Pero esta suma obtenida por la TV de paga, de acuerdo a los propios números de Ibope, casi un MILLÓN MÁS de audiencia que lo que obtuvo la TV Abierta (Azteca y Televisa en el juego de Ida 2,764,710) ¡Eso sí es de llamar la atención!

CLARO SPORTS LA ROMPE

Pero si eso le sorprendió, cuando le dé los números de la empresa de Carlos Slim, se impactará. En su servicio de TV de paga, donde también transmitió el partido de la Final, los números de Marca Claro fueron pobres; apenas .36 puntos de rating, que significa poco menos de 95 mil tele espectadores. Pero su canal de YouTube fue una locura, obtuvo MÁS de 5 millones 740 mil visitas. ¡Más que Fox Sports y sus dos plataformas! ¡Más del DOBLE de las cifras que sumaron las DOS cadenas de Televisión abierta del país en el partido de Ida!



Este increíble fenómeno tiene una explicación. Para ver la Final de Fox Sports o Claro Sports en televisión de paga, tienes -como su nombre lo indica- que pagar por ello, estar inscrito a un servicio de cable para verlos por esa vía o en su streaming de su app. De nada te sirve que tengas datos en tu móvil o Wifi en tu computadora. Quizá con ello puedas verlo en alguna página pirata con los problemas de interrupción de señal que todos conocemos.

Para verlo en YouTube, sólo necesitabas datos, tener Wifi o la clave del vecino. NO necesitabas pagar NADA más, era como la “señal abierta” de internet, por así decirlo. Por tanto, la mayoría de audiencia se volcó por esta opción, la más a la mano, la más barata. Este fenómeno, sin duda, tendrán que estudiarlo tanto las televisoras, como los equipos y la propia Liga.

EL MÁS Y EL MENOS

En otros números de audiencia televisiva que reportó Nielsen en los juegos de Liguilla, el gran ganador incluso por encima de la Final fue el Clásico del futbol nacional que se disputó en los Cuartos de Final. En aquel partido, Televisa, su simultcast (TV abierta, más TUD, más Izzi aficionados) y TV Azteca totalizaron 18.15 puntos de rating, con una ventaja amplia para los del Ajusco en la confrontación directa donde sumaron 10.58, contra 7.57 de los de Chapultepec.

Los números más pobres fueron para el Tigres vs Cruz Azul que no llegó siquiera a los 10 puntos de rating.

Así se dio un cerrojazo al torneo más complicado del que se tenga memoria, debido a la pandemia por el nuevo Coronavirus. Toda la industria del futbol, no sólo en México, sino a nivel mundial, sufrió como nunca antes los estragos económicos y financieros provocados por una pandemia que está aún lejos de terminar con todo y las vacunas.

Los equipos, los medios, las televisoras, la Federación, los anunciantes y los publicistas deberemos tomar estos números, este entorno como una enorme enseñanza. Quejarse de lo vivido, de lo que estamos por vivir es inútil. Deberemos reinventarnos y readecuarnos a los nuevos tiempos, las nuevas circunstancias, quien NO lo haga se quedará en el camino.

SOBREVIVIR, EL RETO

Como diría el fallecido interprete José José: “Lo que un día fue, no será”. Enfoquémonos a lo que puede tener solución que es el presente y el futuro; el pasado ya fue y NO volverá jamás. Seamos congruentes con nuestra situación financiera y la de nuestros equipos. No exijamos a nuestros clubes las contrataciones rimbombantes de otras temporadas, las bombas que tanto humo provocaban y a muchos entusiasmaba se darán muy esporádicamente y a cuentagotas.

Y si los ricos también lloran, los pobres tienen un problema más complejo ¡Sobrevivir! a esta nueva normalidad. Y esa es precisamente la misión para la industria en los próximos torneos, sobrevivir, reduciendo gastos, dando oportunidades a los que jóvenes que ganan poco y tienen sueños de triunfar en el Máximo Circuito.

Hoy los equipos, en todas las categorías de nuestro balompié, los dueños tienen, como nunca antes, poco margen de error en sus movimientos financieros, deben unir fuerzas, dejarse de dar puñaladas por la espalda porque hoy todos necesitan de todos, ser empáticos es más que una necesidad. Si la lucha por sobrevivir NO los une, ya nada lo hará nunca.

“El hombre puede vivir unos cuarenta días sin comida, unos tres días sin agua, unos ocho minutos sin aire, pero sólo un segundo sin esperanza”,

Charles Darwin