Los picks de la Semana 6 de la NFL: pronósticos de la temporada 2024

Así como alguna vez le pasó a los New England Patriots de Tom Brady, los Kansas City Chiefs son hoy un campeón “descafeinado” después de seis semanas de NFL. Y que nadie me malinterprete. Los Chiefs son el equipo a vencer y aún los veo con grandes posibilidades de convertirse en el primer equipo de la historia que gana tres Super Bowls de manera consecutiva.

El asunto con Kansas City es que sus victorias no convencen y ha dejado de ser ese equipo dominante en ambos lados del balón. Pero, al igual que los Patriots de Bill Belichick hace algunos años, los Chiefs del coach Andy Reid encuentran la manera de ganar, incluso cuando no tienen su mejor partido. Y eso incluye a Patrick Mahomes. Nadie puede discutir que Mahomes es el mejor quarterback de la NFL -y por una milla-, pero hay que decir que no vive su mejor momento en este arranque de temporada.

Mahomes ha sido interceptado al menos una vez en los primeros cinco juegos y su rating de 88.9 ocupa el lugar 19 entre los pasadores que califican para dicha estadística. No es todo. Mahomes ocupa el lugar 11 cuando se trata de los mejores quarterbacks en tercer down con 61.1% de efectividad, dos touchdowns y rating de 101.2. La cosa cambia cuando el juego está en la línea, pues Mahomes es el tercero mejor en el cuarto periodo 72.7% de pases completos y rating de 122.3, sólo detrás de Joe Flacco (137.2) y el novato Jayden Daniels (128.9).

Demasiadas lesiones

Por supuesto que las lesiones han tenido mucho que ver, particularmente en su cuerpo de receptores: Marquise “Holywood” Brown (hombro) ni siquiera ha podido debutar con los Chiefs y Rashee Rice (rodilla) fue lesionado por el propio Mahomes después de una intercepción contra los Chargers.

A la lista de playmakers lastimados hay que sumar al corredor Isiah Pacheco (pierna), quien podría estar de regreso para la Semana 8. Sin haber intentado hacer un trade por un receptor, los Chiefs se quedan con el novato Xavier Worthy, quien corrió las 40 yardas en el NFL Combine en un tiempo récord de 4.21 segundos, y el veterano JuJu Smith-Schuster, adquirido en la agencia libre. Por supuesto, el hombre más confiable para Mahomes es Travis Kelce y no hay que perder de vista al también tight end Noah Gray.

La defensa no falla

Del lado defensivo del balón, los Chiefs ocupan el sexto lugar de la NFL al permitir sólo 17 puntos por juego y la de Kansas City es la quinta mejor defensa contra la carrera, con 88.4 yardas por partido. La hoja de estadísticas no lo muestra, pero cuando el juego está en la línea y la defensa tiene que dar un paso al frente, los pupilos del coordinador Steve Spagnuolo rara vez fallan y por ello los cinco triunfos de Kansas City en la temporada han sido por 7 puntos o menos.

Este domingo, los Chiefs visitan a un viejo conocido, los San Francisco 49ers, a los que han derrotado en dos Super Bowls. Los Chiefs tienen récord de 9-7 sobre los Niners y buscan extender su racha de victorias sobre San Francisco a cinco juegos consecutivos. Desde que se convirtió en head coach de Kansas City en 2013, Andy Reid tiene un récord de 4-1 contra San Francisco y Patrick Mahomes está invicto en su carrera contra los 49ers. No, los Chiefs están lejos de ser dominantes, pero encuentran la manera de ganar y la encontrarán el domingo en Santa Clara.

Pick: Chiefs 23-20 49ers

Vamos al resto de los picks de la Semana 7

Denver (-3) en New Orleans

New Orleans va a sufrir hasta que Derek Carr pueda regresar de su lesión. Broncos 23-19 Saints

New England vs. Jacksonville (-5.5)

En este momento confío más en el novato Drake Maye que en el veterano Trevor Lawrence. Patriots 24-21 Jaguars

Tennessee en Buffalo (-9)

Fue un acierto de la gerencia general haberle dado un receptor como Amari Cooper a Josh Allen. Bills 31-21 Titans

Miami en Indianapolis (-3)

Quizá con un quarterback como Joe Flacco, Miami aún tendría esperanzas de rescatar la temporada. Colts 24-14 Dolphins

Detroit en Minnesota (-1.5)

Si alguien puede acabar con la marcha perfecta de Minnesota es su principal rival en el Norte de la NFC. Lions 28-24 Vikings

Cincinnati (-5.5) en Cleveland

Joe Burrow está muy lejos de su mejor nivel, pero en estos días no hay mejor remedio que enfrentar a Cleveland. Bengals 27-17 Browns

Houston en Green Bay (-2.5)

Uno de los duelos más atractivos y parejos de la Semana 7 y sólo me quedo con Green Bay porque juega en casa. Packers 23-20 Texans

Seattle en Atlanta (-3)

Seattle es uno de varios equipos que nos engañó en las dos primeras semanas de la temporada. Lo de Atlanta sí es una realidad. Falcons 28-20 Seahawks

Philadelphia (-3) en N.Y. Giants

Nick Sirianni es un chiste como head coach y su equipo, por más talento que tenga, no va a ninguna parte. Giants 27-20 Eagles

Carolina en Washington (-8)

La cultura en Washington finalmente ha cambiado. No es sólo Jayden Daniels, pero obviamente el novato se roba los reflectores. Commanders 37-24 Panthers

Las Vegas en L.A. Rams (-6.5)

¿Tengo que hacer un pick de esto? Bueno. Rams 24-20 Raiders

N.Y. Jets (-2.5) en Pittsburgh

Aaron Rodgers cree que con Davante Adams las cosas van a ser diferentes, cuando el problema en Nueva York es precisamente Aaron Rodgers. Steelers 24-17 Jets

Baltimore (-3.5) en Tampa Bay

No creo que exista una defensiva que pueda ser capaz de contener a Derrick Henry. Ravens 33-24 Buccaneers

L.A. Chargers (-2.5) en Arizona

Jim Harbaugh ha sabido aprovechar uno de los calendarios más fáciles de la NFL. Chargers 28-21 Cardinals

La semana pasada: 12-2

En la temporada: 43-39