Piojo se defiende de las críticas al América

Miguel Herrera llegó el miércoles pasado a 134 victorias con América en 260 partidos oficiales y se convirtió en el director técnico más ganador en la historia del club por encima de nombres legendarios como los de José Antonio Roca y Carlos Reinoso. Pero no todo es miel sobre hojuelas, ya que no podemos esconder que lo hace en medio de una ola de críticas por parte de numerosos aficionados que desean ver un estilo de juego definido y mejor espectáculo. Yo opino lo mismo.

Al arribar a finales del 2011 a la institución azulcrema, el Piojo prometió un futbol ofensivo y un equipo con la mira en los títulos en todo momento después de la crisis vivida en Coapa bajo la gestión de Michel Bauer.

Durante la primera etapa de Miguel al frente de las Águilas, la propuesta agradaba, la línea de cinco en el fondo funcionaba a la perfección, la media cancha era aguerrida, con algunos creativos como Sambueza y dos delanteros de lujo como Benítez y Jiménez, y había más comunión con los seguidores. Todo tuvo un final feliz con la conquista del Clausura 2013 y el éxtasis e idea de juego casi alcanzó para el Bicampeonato.

En esta segunda etapa con los azulcremas y, sobre todo después del título del Apertura 2018, la proyección de un estilo en el equipo ha costado más a mi parecer; hablando de este torneo en particular, en ocasiones éste se ha visto partido, con poca conexión entre líneas, gran cantidad de pelotazos y errores defensivos, y una apuesta evidente a las individualidades.

“No juegan a nada”, “Nos aburren”, “No dan espectáculo”, podemos leer por parte de algunos seguidores en redes sociales, aunque también hay los que defienden a muerte al estratega por lo logrado hasta ahora en la institución y los títulos y récords son inobjetables. En lo personal, nunca dudaré de su capacidad y sé que puede mejorar a esta escuadra, pero hay que trabajar muchísimo y destrabar lo que se ha convertido en un futbol opaco.

A mí siempre me ha gustado hablar de frente y durante el programa de radio en el que participo, cuestioné al técnico emplumado sobre esta falta de un estilo que, desde mi perspectiva, hay en su plantilla.

Siempre es bueno expresar lo que tú ves o sientes y, al final, cada quien defenderá su postura. Lo bonito del futbol es intercambiar puntos de vista sin faltas de respeto, sin cerrarse, pero sí con la firmeza de tus convicciones.

“Si tú crees que por cuatro o cinco partidos que no hemos podido determinar que el equipo tenga más volumen de juego, no hay una idea, es tu forma de pensar, no te la voy a cambiar y no la has estado viendo después de cinco años que llevo en el club.

“Si tú crees que un equipo ya no tiene identidad ni idea de futbol, entonces qué hago aquí, qué hago consiguiendo los retos. El equipo sí tiene una idea clara y fija”, fueron las respuestas de Miguel a mi cuestionamiento. Ustedes tendrán siempre la última palabra.