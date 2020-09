América vs Chivas, frente a frente

Estamos a unos días del Clásico de América contra Guadalajara. Las Chivas vienen a la capital y no van a generar tumultos por la situación de la pandemia, normalmente cuando vienen contra el América , contra Pumas o contra Cruz Azul, el aeropuerto está lleno de fanáticos de las Chivas.

Dice Guillermo Ochoa que éste es un Clásico que no pasa de moda, que hay otros Clásicos que pueden pasar de moda, como América vs Pumas o América vs Cruz Azul, pero el América vs Chivas es el del futbol nacional.

Es un partido donde el América debe salir a buscar la victoria para no descolgarse del pelotón donde están Pumas, Cruz Azul y León, es como una carrera a seguir, pero Chivas también tiene que salir a ganar para acercarse a ese pelotón y acercarse al América, por lo tanto se vuelve un partido atractivo e interesante, ojalá sea así, de muchos goles, espectacular, y que se resurja la pasión por este partido que por muchos años fue el vértice del futbol mexicano.

Del América se sabe que tiene problemas en la defensa. El uruguayo Sebastián Cáceres no se ha adaptado del todo, tienen a Jorge Sánchez, tienen a Guillermo Ochoa en la portería, que es muy buen arquero, tienen a Emanuel Aguilera, ha bajado de juego Sebastián Córdova y eso lo ha resentido el América, pero parece que recupera a Roger Martínez, Benedetti ya está listo, tiene a Henry Martín y Federico Viñas, quien también parece que estará listo para enfrentar al equipo de las Chivas. El América tiene jugadores jóvenes, extranjeros muchos de ellos, no es característico en este equipo.

El Guadalajara, en cambio, ha sido la gran novedad en la lista del Tata Martino para enfrentar a Costa Rica. Al tener que escoger solo jugadores de la Liga MX, el Tata eligió a varios jugadores de las Chivas, entre ellos el joven Sepúlveda, Alexis Vega, JJ Macías, Uriel Antuna, Fernando Beltrán, jugadores todos ellos jóvenes, buenos jugadores, interesantes que tiene el equipo de Vucetich.

Debe ser un buen partido. Vucetich es un técnico experimentado que ha ganado cinco títulos en el futbol mexicano, triunfó con Monterrey, triunfó con Querétaro, le ha ido bien, es un técnico serio y disciplinado. El Piojo Herrera es diferente pero también le ha ido bien, ha ganado dos títulos de liga con el América, es el que más partidos ha ganado con este equipo.

Están los ingredientes puestos para el partido, que será a las nueve de la noche, para el gusto de la televisión, y para que lo gente lo vea, debe ser buen agarrón, seguramente con lluvia porque estos últimos días ha estado lloviendo mucho en la capital y se encontrarán con un campo difícil, pesado como es el campo del Estadio Azteca.

Decía en una entrevista Vucetich que él no le tiene miedo al América, le va a jugar de tú a tú y que además tiene buen equipo, pero reconoce que su equipo está mejorando y seguirá mejorando para alcanzar el pase a Liguilla directo, y si no, mantenerse en la lista de los equipos que van del cuarto lugar para abajo, que estarán esperando a los ganadores del repechaje.

Es raro el sistema del futbol mexicano que se hizo rápidamente por la pandemia y que de 18 equipos califican 12; el chiste es que el fin de semana destaca este partido. Pumas jugará en León el lunes y sabrá por los resultados en qué posición quedan dependiendo lo que hagan.

Es un partido imperdible porque ambos equipos juegan bien al futbol, me parece que juega mejor el Guadalajara, pero tiene mejores individualidades el América, que te pueden decidir un partido en cualquier momento. Guadalajara tiene la duda en la portería, Rodríguez o Gudiño. Rodríguez venía parando bien y de repente empezó a fallar y Vucetich tuvo que darle entrada a Gudiño.

Están los ingredientes puestos, dos buenos técnicos, dos equipos buenos, uno muy liviano, ligero, muy rápido, generoso con el futbol, el Guadalajara, y otro más experimentado dependiendo más de la fuerza de sus extranjeros y de cómo salga también el mediocampista Sebastián Córdova. América va a contar casi con todos sus jugadores, con Giovani dos Santos no pasa nada, pero lo tiene en la banca por si le sucede algo al equipo de Miguel Herrera.

Es un buen partido, recomendable, un partido que puede despertar la pasión de un Clásico en un torneo que ha sido frío. La gente no va a los estadios porque la pandemia no cede, porque se ha sufrido mucho con el virus, no solo los equipos, sino todo el pueblo de México, y siempre es agradable ver un agarrón de América vs Chivas. Ojalá sea un buen partido de futbol.

