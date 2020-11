chivas-navega-en-la-mediocridad-del-futbol-mexicano

Cero tolerancia en Chivas. Amaury Vergara y Peláez, junto con Vucetich, tomaron la decisión correcta y apropiada. El Guadalajara ha caído en una gran cantidad de indisciplinas durante la temporada y no de ahora, sino de varios años atrás.

De los jugadores contratados no se estudia su perfil, nadie percibe el entorno donde se desenvuelven estos jugadores cuando tienen 14, 15, 16, 17, 18 y hasta los 20, 22 años. Eso es lo preocupante en Chivas, no estudiar al jugador antes de contratarlo, así sea el mejor del mundo, que no es el caso.

Guadalajara es una ciudad maravillosa para la diversión nocturna y los jugadores de Chivas son felices en ese mundo, no todos, pero si han caído varios. Antuna y Alexis Vega fueron los primeros. Perdonados, seguramente multados, pero perdonados.

El que entendió fue Amaury Vergara, y dijo hasta aquí. Es el dueño, es el que puso la plata, es el que compró a los jugadores. Peláez escogió a algunos, pero no estudiaron profundamente al futbolista, solamente lo vieron como futbolista y no como ser humano, no vieron su comportamiento, su preparación, si tiene primaria, secundaria, preparatoria o la carrera.

No, nada, simplemente, que sepa jugar futbol, y eso no es todo, un jugador tiene que ser completo, entregado físicamente al trabajo futbolístico, pero fuera de eso debe ser limpio, tranquilo, con familia, si no tiene familia, con buenos amigos, con comportamiento de primera calidad, siendo persona pública.

A Dieter Villalpando y algunos más no los conoce nadie, porque no son figuras mediáticas ni mucho menos; sin embargo, con el simple hecho de desobedecer las órdenes de un reglamento interno del cual ya habían sido advertidos los jugadores del Guadalajara, que, si pasaba una vez más, habría medidas drásticas, pues se tomaron medidas drásticas.

Después del partido de Guadalajara vs Atlas, una fiesta, felices de la vida. Villalpando, ¿quién creen que estaba ahí también?, la Chofis, Eduardo López que no le gusta que le digan la Chofis, ahí estaba.

Estaba también el Gallito Vázquez, me parece increíble, un jugador veterano de 34 años, de los mejor pagados del Guadalajara, de salida ya en el futbol, y Alexis Peña que ni siquiera ha debutado, que vino en el paquete que trajo Ricardo Peláez al Guadalajara.

El problema no para ahí, Dieter Villalpando fue acusado de violación a una chica y según dice, fue extorsionado. Hablamos con su abogado, el cual defendió a La Volpe, decía que había extorsión en el asunto, pero hay que aclararlo. Por lo pronto, en Chivas lo han dado de baja del plantel y a los otros tres los han separado totalmente del equipo, difícilmente volverán.

El Guadalajara debe ser drástico, los equipos mexicanos deben ser drásticos en todo esto y cerrar filas, porque el futbolista cae fácilmente en la tentación. Su primer sueldo es poco, su segundo sueldo es poco y el tercero es mucho, entonces vienen los privilegios para los futbolistas: autos nuevos espectaculares, salidas nocturnas, amigas, amigos, felices de la vida, ¿Y el futbol?, bien. El Guadalajara va ahí navegando en la mediocridad absoluta en la Liga.

Eso es lo que Amaury Vergara no ha soportado y finalmente tomó esa decisión, cortar de tajo el cáncer interno de un equipo de futbol, o los jugadores indisciplinados que no hacen caso absolutamente de nada.

Los días de descanso se toman para descansar, para estar tranquilo. Puedes ir al cine, puedes ir al teatro, puedes ir a una fiesta, a una tardeada, pero nada más, pero no estar hasta las 3:30 de la mañana, cuando eres futbolista y tienes que presentarte a jugar los próximos días.

Y sobre todo que no eres un jugador destacado, ni mucho menos, pero percibes un buen sueldo y creen que les va a durar siempre cuando en la cancha no han rendido, absolutamente nada. ¿Qué ha sido Villalpando para Chivas? Cero. ¿Qué ha sido Alexis Peña? Cero. El Gallito Vázquez, se perdió, siendo un veterano. Y Eduardo López la 'Chofis', con cualidades iniciales futbolísticamente, fue bajando, regresó gordo después de la pandemia, nunca se puso en forma, nunca regresó como se pensaba que podía ser un jugador destacado del futbol mexicano y de las Chivas. Cero.

Por lo tanto, la decisión del Guadalajara es definitiva. Villalpando está fuera del plantel, tendrá que arreglárselas con su abogado y con la niña que lo demandó por violación. Es muy serio, sumamente serio, si pierde puede ir a la cárcel. Y los otros tres separados del plantel, sin goce de sueldo, y seguramente serán puestos en venta, si alguien los quiere comprar en el futbol de México.

Chivas, por lo pronto, debe ser inteligente a la hora de adquirir jugadores, no puede traer a cualquiera por la desesperación, de que como tiene puros jugadores mexicanos, traer al mexicano que destaca en el Necaxa, o el mexicano que destaca en el San Luis o en el Toluca o en cualquier lugar.

Hay que estudiar profundamente cómo se comportan, de dónde proceden, qué estudios tienen, qué han hecho antes de ser futbolistas, porque si no, se van a encontrar constantemente con el mismo estilo de jugadores. El Guadalajara, tiene que cuidar su prestigio, porque le ha costado mucho trabajo ganarlo.

En el Campeonísimo había grandes jugadores, yo no me acuerdo de Chava Reyes, del 'Tubo' Gómez salir de fiesta, a lo mejor iban, pero sabían cuidarse y además ganaban campeonatos. Hoy en el Guadalajara, sus jugadores no saben cuidarse y no ganan nada.

Almeyda sufrió mucho también con la indisciplina, hoy la sufren los directivos de las Chivas. Debe acabarse y cortar de tajo, es un cáncer la indisciplina de este tipo de jugadores, que además no aportan absolutamente nada al equipo.

Qué bien se ha decidido Amaury Vergara a terminar un asunto deplorable en su equipo, la constante indisciplina, desobediencia y alejamiento del futbol de ese tipo de elementos. Hoy no se darán más en el Guadalajara.

