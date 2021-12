el-var-se-maneja-muy-mal-y-lo-mejor-es-que-desaparezca

La Liga MX es una Liga manejada directamente por las televisoras y por personas allegadas a ellos, quienes finalmente deciden qué hacer. Es una liga que tiene 18 equipos, califican 12 al Repechaje, de esos 12 califican ocho a una Liguilla y después califican cuatro y de ahí sale finalmente el Campeón.

No es el que mejor haya jugado, no es el equipo más carismático ni mucho menos. En un año dos equipos que llevaban mucho tiempo sin ganar un título, Cruz Azul 23 años aunque había llegado a algunas finales no los había ganado, y ahora Atlas que no era Campeón en el futbol mexicano desde 1951, es decir 70 años, y entre los dos sumaban 93 años sin un título.

Y, en este año 2021 muy atípico futbolísticamente desde la pandemia, muy fuerte a falta de asistencia de gente en los estadios por la escasez de dinero, por los contratos de televisión bajos, por los horarios.

Estos dos equipos, primero Cruz Azul con un tema de sus directivos que huyeron del país por cuestiones de adueñarse del patrimonio y de la Cooperativa y otras cosas, porque de eso están acusados y están prófugos, y apareció como Campeón, porque jugó bien el campeonato y no requirió ayudas descaradas arbitrales ni mucho menos, que ya sabemos que el arbitraje depende directo de la Liga.

Termina Cruz Azul siendo Campeón, festeja nuevamente, juega bien, gana bien y gana el título. Curiosamente, contra Santos Laguna, equipo hermano del Atlas que después continúa el siguiente semestre del año y gana el título, reforzado por algunos jugadores de Santos que es un equipo de multipropiedad y gana bien porque se mantiene casi siempre entre el segundo, tercero, cuarto lugar. Ahí se mantuvo siempre el equipo de Atlas.

Y curiosamente el Atlas formó un equipo sólido, de ofensiva fuerte con una columna vertebral conformada por el portero Camilo Vargas quien es uno de los mejores jugadores de la temporada, es muy sólido, es parte de la Selección de Colombia; el central Hugo Nervo que pertenece a Santos, que es argentino, y el peruano Anderson Santamaría, son de los jugadores interesantes. Un medio campo sólido con Aldo Rocha, un buen jugador mexicano, y adelante un hombre portente de área como Julio Furch, así, con todos ellos caminó Atlas, se fue caminando, de repente se atoraba, pero seguía.

Pero llegó a la Liguilla y tuvo que enfrentar a todo tipo de equipos, a Monterrey, que era el equipo difícil que venía de ganarle al América el Campeonato de la Concacaf para asistir al Mundial de Clubes. El América era el favorito por la cantidad de puntos que había hecho, pero se encontraron de repente a un Pumas que venía de la Reclasificación, eliminando a Toluca y que elimina claramente al América con un 3-1 en el Estadio Azteca.

Ahí se abre la puerta para que el Atlas tome el mando de la Liguilla y se coloque como el primero a vencer y pasando primero sobre Monterrey, luego a Pumas y después llegó a la Final contra en equipo que está bien conformado, con un estilo de juego, sólido, como lo es el León.

El Atlas finalmente jugando bien, mejor que sus equipos rivales, es Campeón. Grupo Orlegi, que es dueño de Santos, fue finalista la temporada anterior y con Atlas la temporada actual, fue un año redondo para el grupo que tiene al Santos, Atlas, Tampico de la Liga de Expansión.

En la Liga mexicana el VAR se maneja muy mal y quizá lo mejor y lo más deseable es que el VAR desaparezca y regrese reformado, bien ejecutado, porque el VAR cada día comete más errores y no solamente en México, sino en el futbol mundial.

La Liga MX cumplió con un año atípico, un año difícil, llenó los estadios, el Jalisco estuvo a reventar porque tuvo buenas entradas, el Universitario tuvo buenas entradas, posiblemente mejoraron los derechos televisivos, mejoró la audiencia de televisión sobre todo de cara a un año que va a ser muy complicado para los clubes donde el Tri será prioridad porque jugará la eliminatoria para ir a Qatar y jugará algunos partidos amistosos en los Estados Unidos, y la Liga tendrá que terminar por ahí del 6 de noviembre, 15 dias antes de que se inaugure el Mundial de Qatar, por lo tanto tuvieron que hacer el calendario exacto, por eso algunos equipos están haciendo más rápido contrataciones de invierno para hacerse más fuertes, más sólidos ante las decisiones de la Liga que favorecen o no favorecen a determinados grupos que se sentían resentidos y olvidados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALDO ROCHA: 'AL ATLAS LO TENEMOS QUE ACOSTUMBRAR A PELEAR POR COSAS IMPORTANTES'