en-liga-mx-hay-un-desbalance-favorable-a-cuatro-equipos

De acuerdo a lo sucedido en los últimos años en el futbol mexicano, porque hace 10 años no había pandemia, la pandemia es de 2020 para acá, los equipos del futbol mexicano han invertido mucho más en montar equipos más fuertes, más poderosos, y normalmente, quien invierte más gana.

Ahí tenemos por ejemplo a Tigres y Monterrey con las cifras de Transfermarkt. Tigres ha invertido en los últimos 10 años 676 millones de euros y Monterrey casi 650 millones de euros; abajo le viene el América con 564 y Cruz Azul con 526, siendo entonces los cuatro equipos que más invirtieron durante los últimos 10 años

Después viene Pachuca con 459; Santos Laguna con 458; el Guadalajara que ha tenido muy malas temporadas con 445 millones de euros; Tijuana 398; Toluca 367; el Atlas 362, el Morelia-Mazatlán me extraña que haya invertido tanto, con 329; Pumas que no ha ganado nada y que se ha logrado colar a dos Finales y dos Semifinales con 321; León que ha sido Campeón, con 314, y el Puebla que es un equipo que lucha y pelea, ha gastado 298 millones de euros en 10 años.

Esos valores de las plantillas de los equipos mexicanos en los últimos 10 años confirman porque Tigres con un presupuesto tan alto compró una gran cantidad de futbolistas y en la recta final otros más que compraba por fuera, pero les daban títulos y no crean que compraban jugadores del altísimo nivel, jugadores medianos del futbol sudamericano, algunos veteranos del futbol europeo, como el caso de Gignac o el caso de algunos jugadores importantes.

El Monterrey empezó a gastar, a gastar y gastar, además de construir un estadio que le costó una buena cantidad de dólares.

Sí había dinero para invertir en el futbol mexicano, pero no corresponde a un buen espectáculo, a una buena actuación de los equipos.

El América peleó, ganó títulos; Cruz Azul ganó un solo título; Tigres ganó más; Monterrey fue una vez Campeón; Santos Laguna invirtió bastante, igual el Guadalajara, 445 millones de euros en 10 años y ha conseguido un título en la última década cuando los dirigía Matías Almeyda, pero de ahí en adelante invirtió menos, sobre todo porque vino la pandemia, los equipos dejaron de pagar cifras caras, cerraron los estadios, todos los equipos cerraron las llaves de gastos, los gastos eran mayores a los ingresos, eso afectaba a los equipos y los sigue afectando a algunos.

Cruz Azul gastó 129 millones de euros y tuvo ingresos de 28 millones de euros y su balance fue negativo, menos 101; es ahí donde entró un golpe directo a los equipos de futbol. Otro ejemplo es el Monterrey que gastó 104 millones de euros, tuvo ingresos por 23 millones de euros y una pérdida superior a los menos 70.

El América gastó 90 millones de euros, tuvo ingresos por 74 y una pérdida de menos 15; Tigres gastó 83, tuvo ingresos de 37 y pérdida de 46; por ahí va el Guadalajara con 78 millones de euros gastados, ingresos de 44 y menos 28 de pérdidas.

Casi todos tuvieron perdidas a excepción de los equipos que invierten muy poco, como Puebla por ejemplo, que invirtió ocho millones de euros, tiene ingresos de 9.5 y una ganancia de uno y medio; Pumas invirtió 26, tuvo ingresos de 41 y de ganancia 15.

Hay equipos totalmente desbalanceados, sobre todo los de arriba que son los que más invierten y más gastan. El día de hoy, las posiciones se mantienen igual, solo el Monterrey se ha ido arriba de Tigres y del América en gastos, suponiendo que las Águilas han invertido para este torneo en jugadores caros como Diego Valdés en una cifra cercana a los ocho millones de dólares, todo eso con el afán de buscar el título, a veces lo consiguen a veces no, a veces el dinero infla a los equipos, por ejemplo: dicen que Tigres es grandioso, un equipo brillante con un director técnico formidable, pero pocos se van a la cantidad de dinero invertida por el inversionista, que en este caso es Cemex y está detrás de todas las inversiones de Tigres, Femsa que está detrás de todas las inversiones de Monterrey, o Televisa que está atrás del América, o algunos equipos que no tienen alguna inversión poderosa y simplemente se van al mercado a ver qué venden, qué compran y por eso hay tanto desbalance en el futbol mexicano, de los que ganan muchos campeonatos de la inversión de sus dueños y los que despiertan a medio torneo y los que están hasta abajo que no aspiran a nada.

Esto permite que sea un torneo de plástico como lo hemos llamado, que es una 'estira y afloja', puede jalar de un lado o puede jalar de otro y así pasa en el futbol mexicano, hay equipos que no aspiran en absoluto en un torneo, simplemente a pasarla, pero por eso el torneo ha bajado mucho en calidad en los últimos años, porque los dueños sobre todo al no tener ingresos saben que no pueden sacar más de su chequera para invertir e invertir.

Los patrocinadores se han retirado, algunos. Han vuelto otros y son también fundamentales en el ingreso y el balance final de los equipos de la Primera División.

Por lo tanto, hay un desbalance favorable a cuatro equipos y muy desfavorable a los 14 equipos siguientes. Algunos se defienden, pero no les alcanza para buscar un título, por más que le meten dinero, por más que absorben las pérdidas se van quedando colgados y nunca van a conseguir un campeonato.

Hay equipos que en esos 10 años se han dado el lujo de hacer estadios espectaculares, invertir en otro tipo de cosas importantes del club, instalaciones, sobre todo para las Fuerzas Básicas; otros que se dedican exclusivamente a Fuerzas Básicas o comprando extranjeros.

El futbol mexicano, como muchos del mundo, está totalmente desbalanceado, entre grandes, medianos y chicos, y así se va a jugar un buen tiempo, de aquí al Mundial no va a cambiar absolutamente nada, los que tienen dinero seguirán teniéndolo y seguirán siendo poseedores de los títulos, los medianos darán sorpresas y los de abajo se mantendrán abajo, con la ventaja de que no hay descenso y ascenso.

Ahorita, todos los dueños se sienten protegidos en su capital y por eso invierten y algunos no y desaparecen del futbol, así se maneja nuestro futbol.

