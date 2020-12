Lillini gana sueldo de Fuerzas Básicas y espera incremento

Pumas vs Cruz Azul es una Semifinal muy atractiva y muy interesante, tienen su historia los dos equipos. A Pumas nadie le ha regalado nada ni ha llegado por suerte al segundo lugar o a las Semifinales, así lo ha dicho Lillini. Y Cruz Azul es un equipo que ha mejorado mucho y encontró resultados con Siboldi, y está en Semifinales también, nadie les ha regalado nada a ninguno de los dos equipos.

Yo recuerdo haber narrado hace mucho tiempo, año 80-81, una Final entre Cruz Azul y Pumas. El primer partido se jugó en el Azteca y lo ganó Cruz Azul y el segundo se jugó en C.U. con estadio lleno, pero ese día jugó Pumas brillantemente, era el día en el que se despedía Hugo Sánchez del equipo, los dirigía Bora Milutinovic, a Cruz Azul lo dirigía Nacho Trelles y tenía jugadores muy conocidos, el Oso Ferrero, Toribio, Mendizábal, y por Pumas estaban Olaf Heredia, Hugo Sánchez, Tuca Ferretti y algunos jugadores más de gran nivel.

Ganó Pumas 4-1 y le ganó bien al equipo de Cruz Azul, jugando por momentos de forma espectacular, fue Campeón Pumas de la mano de Bora Milutinovic. Me acuerdo que Hugo Sánchez metió uno de los goles en su despedida y de ahí se fue al Atlético de Madrid donde estaría tres temporadas y después brincaría al Real Madrid donde fue Campeón de Goleo por cuatro temporadas, más una en el Atlético, fueron cinco Pichichis los que ganó Hugo Sánchez.

Ese día se despidió, marcó gol, Manzo marcó otro gol, López Zarza marcó otro gol y Ferretti metió también un gol, jugaban juntos, era un buen equipo Pumas. Y Cruz Azul también pero Pumas demostró ese día que jugar en C.U. es muy difícil, y que cerró el partido brillantemente y de forma contundente, apabulló al equipo de La Máquina.

Ahora se vuelven a ver las caras en Semifinales, son equipos diferentes, Pumas es un equipo muy sacrificado con un técnico que llegó en el momento justo cuando estaba a punto de arrancar el campeonato, dos días antes y ha trabajado muy bien.

Siboldi es un hombre que lleva bastante tiempo en México, fue un gran portero, figura, llegó a ser portero de Cruz Azul, de Tigres, fue Campeón con Santos, tiene su trayectoria y Cruz Azul ha jugado muy bien, por momentos ha tenido sus bajas, pero terminó entre los cuatro primeros lugares de la tabla de posiciones.

Son dos equipos atractivos, no es un Clásico Capitalino ni mucho menos, es un enfrentamiento de dos equipos que se conocen, que han crecido mucho. Cruz Azul a pesar de todas las tempestades y turbulencias que ha tenido en su dirección general se ha comportado a la altura, tiene al Campeón de Goleo del torneo, Jonathan Rodríguez, que es peligrosísimo.

Por su parte, Pumas es un equipo que no ha perdido más que un solo partido en el campeonato, en Liguilla calló muchas bocas, porque siempre insistían con el verbo caer. ¿Cuándo se cae Pumas ?, ¿qué día se caen?, ¿en qué partido se va a caer?, y nunca se cayó Pumas y ahí está en Semifinales. Puede ganar o perder, pueden salir en un mal día.

Me da la impresión de que a Pumas lo están presionando de afuera, le quieren comprar jugadores, Carlos González es uno de los favoritos, Dinenno seguramente será otro, ojalá esté listo para jugar Favio Álvarez que es un excelente mediocampista. En fin, son dos estilos diferentes.

Cruz Azul tiene más empaque futbolístico y Pumas tiene un estilo muy definido, es de los equipos que mejor se defiende y contragolpea espectacularmente, tiene un mediocampo lleno de jóvenes como lo tuvo cuando le ganaron a Cruz Azul 4-1 en el 81, con jugadores de esa cantera de Pumas que ha empezado a dar nuevamente buenos jugadores.

Cruz Azul tiene jugadores mucho más caros, una nómina más alta y ha sido un año muy turbulento para el Cruz Azul; se dicen tantas cosas, yo creo que ha trabajado bien el hombre que está al frente, que es Jaime Ordiales, ha trabajado bien como director deportivo a la espera de que llegue propuesto por algún promotor Carlos Hermosillo a seguir con ese cargo en Cruz Azul como él ha querido siempre serlo.

Hoy al presidente del Cruz Azul lo está buscando la Interpol en el mundo, quien sabe dónde estará Billy Álvarez, pero ese equipo lo formó solamente Billy con la gente que tenía a su alrededor, ese equipo que está en Semifinales.

El ganador llegará a la Final y tendrá a un rival serio en las Finales, porque se juegan entre los mejores equipos del campeonato.

Pumas, a mí en lo personal, me ha parecido un equipo muy respetuoso del futbol, muy respetuoso de lo que es, de lo que hace en la cancha, de lo que indica su técnico, y se parte el alma en todos los partidos, puede que en momentos baje su nivel pero vuelve a subirlo y tiene jugadores con gol, González y Dinenno son jugadores con gol, tiene a Favio Álvarez en el campo que está disponible y es un buen jugador, Iturbe si estuviera más concentrado, más metido y con mejor físico sería indispensable, y Julio González que es como una copia de Talavera, es muy buen portero también.

Cruz Azul tiene todo, tiene a un gran portero que es Corona, tiene una defensa sólida encabezada por Pablo Aguilar, y adelante tiene a jugadores rapidísimos, Rivero, Jonathan Rodríguez, Alvarado, que saben lo que tienen que hacer con la pelota, también Orbelín Pineda es una de sus figuras. En fin. Es parecido a aquel partido de la 80-81, nada más que en aquel partido se inclinaba la balanza para Pumas por la agilidad que tenía Ferretti, Hugo Sánchez, Manuel Manzo, sobre todo, que era un creativo del mediocampo fantástico y hoy no lo hay en el futbol mexicano.

El partido de Pumas vs Cruz Azul hay que recordar que se cierra en Ciudad Universitaria, será en la noche, Pumas no va a jugar a las 12 del día ni mucho menos, será en la tarde porque así lo marca la televisión y punto, tenemos que sacar dinero a como dé lugar.

Yo creo que es un partido muy parejo, difícil de dar un favorito, yo me inclino personalmente por Pumas porque siempre he seguido a Pumas, me ha gustado, soy egresado de la Universidad de México, estudié una maestría, me parece que Pumas es un equipo diferente a casi todos los de la Liga por su forma de trabajar, Lillini ha complementado muy bien a los jóvenes de la cantera, ya lo había empezado a hacer Míchel y se fue de repente y apareció este hombre, platicaba hace unos días en una entrevista que le hicimos que todavía tiene el sueldo de director de las Fuerzas Básicas, que espera un incremento, que ojalá se lo den, vive con su familia, es un hombre modesto, a pesar de ser argentino, aunque no lo crean es un hombre modesto y tranquilo, conoce bien el futbol, conoce perfectamente todo lo que pasa, no es adicto a las redes ni los periódicos, no es adicto más que a ver ciertas cosas en televisión y estudia muy bien a los rivales, es un hombre preparado para triunfar, para hacer bien las cosas. Le cayó como anillo al dedo a Pumas, un buscador de Fuerzas Básicas y un buen gestor en la Primera División como técnico.

Nos espera un buen partido entre Cruz Azul y Pumas y puede que de ahí salga el Campeón, puede ser.

