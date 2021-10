monterrey-y-aguirre-se-juegan-todo-hoy

El Monterrey y su técnico, Javier Aguirre, se juegan la vida futbolística, hoy jueves, en la Final de la Concacaf para conseguir un boleto al Mundial de Clubes y en dos semanas visitan al San luis y cierran en el Azteca frente al América.

El América no tiene ningún problema, va en primer lugar, tiene 34 puntos, calificado, está en las nubes, está más allá del bien y del mal, ha ganado 10 partidos, ha hecho una temporada práctica, impecable, ha perdido solo un juego, tiene la mejor diferencia del campeonato en cuanto a goles, está lejos.

El partido de hoy en el Gigante de Acero, como le llaman al estadio del Monterrey, ese extraordinario estadio que montó la gente que maneja a Rayados, la gente de FEMSA quienes invirtieron una gran cantidad de dinero en el estadio y en el equipo de futbol, porque tienen jugadores como Andrada, Medina, Montes, Gallardo, Celso Ortiz, Charly Rodríguez, Ponchito González, Maxi Meza, Funes Mori; y además tiene suplentes como Kranevitter, Janssen, tiene el equipo más caro del campeonato, el de mayor inversión, arriba de los 80 millones de euros, y el técnico mejor pagado de la Liga, Javier Aguirre.

Pero resulta que, en el campeonato, el Monterrey ha sido una auténtica desgracia, ha perdido los últimos cuatro partidos, está en séptimo lugar, puede ser desplazado de ese séptimo lugar por Chivas o Mazatlán en la próxima jornada si llega a perder. Ha perdido cinco partidos y en la tabla está a 14 puntos del América. Hoy será un partido igualado porque es un partido único.

El América va a ir a pelearle el partido al Monterrey, está obligado a ganar. El América tiene un cuadro que Solari ha hecho, no jugar espectacular ni bien, ni gusta, pero sí sabe ganar y ganar bien. Tiene a Ochoa en la portería, portero veterano, experimentado y muy bueno.

Su defensa puede variar por las lesiones, pero seguramente estará Emanuel Aguilera, Jorge Sánchez, Bruno Valdez, Salvador Reyes, Luis Fuentes; en el mediocampo está Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo, Sebastián Córdova y Pedro Aquino.

Adelante, seguramente iniciará con Roger Martínez, Henry Martín, quizá Nicolás Benedetti también juegue. Tiene buenos suplentes, por lo tanto, será un agarrón muy fuerte.

El Monterrey está obligado a ganar si quiere salvar la temporada, porque después en Liga va a San Luis, que acaba de ser goleado por el Atlas y cierran en el Estadio Azteca contra el América que está calificado, y el América lo puede mandar a Repechaje.

Este Monterrey que se armó justamente para ganar todos los campeonatos, tanto el de la Concacaf como el de Liga, se quedó atorado y los últimos partidos ha jugado muy mal, algo le ha pasado al técnico Javier Aguirre que no ha podido encontrar el equipo ideal, con suplencias, con lesionados, porque además en la banca, el Monterrey tiene jugadores importantes, tiene buen equipo y tienen al público en su casa, que es muy importante para alentarlo a ganar.

Si no gana, seguro es fracaso, y si califica a la zona de Repechaje o de Liguilla, pues podría salvar la temporada, pero solamente si es Campeón. Si no es Campeón, el técnico mejor pagado de México, el equipo mejor reforzado, el equipo que más gastó, el equipo que construyó un estadio bellísimo, no juega bien al futbol, Aguirre no los ha hecho jugar bien al futbol.

Así que la obligación absoluta y total es del Monterrey por su gran inversión, por su gran afición, porque recibe al equipo más ganador del torneo que es el América y porque se juega el pase al Mundial de Clubes, que podría dejar, sino totalmente satisfecha a la afición regiomontana, por lo menos tranquila de cara a la Final del futbol mexicano. Monterrey y Aguirre se juegan todo hoy en un solo juego.

